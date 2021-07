Destruction par les incendies de forêt en Californie – Moment terrifiant, une tornade de FEU a arraché des arbres alors que les pompiers s’attaquent aux incendies de forêt

C’est le moment terrifiant où une tornade de feu a arraché des arbres en Californie alors que les pompiers continuent de lutter contre les incendies de forêt.

Le National Weather Service Medford s’est rendu sur les réseaux sociaux cette semaine pour partager les images choquantes d’un « tourbillon de feu » du 29 juin 2021.

Le National Weather Service Medford s’est rendu sur les réseaux sociaux cette semaine pour partager les images choquantes d’un » tourbillon de feu » (photo) Crédit : US Forest Service

Le Sugar Fire, qui fait partie du Beckwourth Complex Fire, est photographié en train de brûler à Doyle, en Californie, le 9 juillet 2021 Crédit : AP

Un animal est aperçu en train de courir alors que le Sugar Fire brûle le 8 juillet Crédit : AP

NWS Medford a expliqué que l’événement unique était le résultat de l’incendie de Tennant, qui a commencé un jour auparavant dans la forêt nationale de Klamath, dans le nord de la Californie, dans le comté de Siskiyou.

Le service météo tweet lire: « Voici une vidéo d’un tourbillon de feu du #TennantFire le 29 juin. Après une enquête de l’IMET, il s’agissait probablement de la rotation que notre radar captait le 29.

« Crédit au US Forest Service pour avoir pris cette vidéo. »

Un tweet de suivi a expliqué que le radar avait détecté une « rotation anticyclonique le 29 ».

Les images ont capturé la vue fascinante de ce qui ressemblait à une tornade – avec une immense quantité de fumée et de feu tourbillonnant dans l’air.

Le service d’incendie du département de l’Agriculture des États-Unis définit un tourbillon de feu comme une « colonne de vortex en rotation d’air chaud ascendant et de gaz s’élevant d’un incendie et transportant de la fumée, des débris et des flammes en l’air ».

NWS Medford a déclaré que le radar avait détecté une « rotation anticyclonique le 29 » Crédit : Service météorologique national

« Les tourbillons de feu varient en taille de moins d’un pied à plus de 500 pieds de diamètre », ajoute-t-il. « Les grands tourbillons de feu ont l’intensité d’une petite tornade. »

Dans la vidéo, qui a depuis obtenu plus de 122 000 vues sur Twitter, des arbres sont visibles au loin, ainsi qu’une épaisse fumée et une poignée de véhicules d’équipage.

Selon le US Forest Service, à 6 heures du matin le 10 juillet, l’incendie de Tennant a brûlé 10 580 acres et est maîtrisé à 95 pour cent.

Les notes mises à jour : « L’incendie de Tennant continue de montrer une activité de feu minimale, brûlant principalement dans l’empreinte de l’incendie de Tennant 2009.

« Des moyens de lutte contre l’incendie ont été affectés pour isoler les zones de chaleur restantes et les éteindre.

« En raison de la canicule actuelle et des combustibles extrêmement secs, les responsables des incendies anticipent des flambées à l’intérieur de l’incendie, mais elles ne devraient pas constituer une menace pour la ligne de contrôle. »

Des pompiers combattent Sugar Fire le 8 juillet Crédit : AP

Pendant ce temps, les autorités ont révélé qu’un autre incendie de forêt en Californie avait envoyé une énorme quantité de fumée dans l’air et créé son propre éclairage, rapporte le Los Angeles Times.

L’incendie de sucre, qui a doublé de taille en environ 24 heures, a commencé le 2 juillet, s’est depuis étendu à 54 421 acres et n’est contenu qu’à 8%.

Lisa Cox, responsable de l’information pour le Beckwourth Complex Fire, a déclaré au LA Times: « Tant qu’il fait aussi chaud et que nous avons ces faibles taux d’humidité, il est assez difficile de dire quand et où nous allons attraper cela. »

Elle a déclaré au média que « les incendies de groupe et les repérages à longue distance … augmentent la vitesse de propagation de l’incendie car le feu se déplace réellement parmi la cime des arbres.

« En gros, il ne fait que traverser les arbres jusqu’à ce qu’il n’y en ait plus », a-t-elle ajouté.

Et une vague de chaleur mortelle a poussé les températures à des niveaux record fin juin dans le nord-ouest, alors que la sécheresse en Californie a entraîné une invasion de serpents à sonnettes.

Certaines parties de Washington, de l’Oregon, de l’Idaho et du Montana ont connu des températures record qui ont rendu certaines zones plus vulnérables aux incendies de forêt.

Le mois dernier également, la vague de chaleur record dans l’ouest des États-Unis a déclenché l’état d’urgence en Californie.

Jeudi, le gouverneur Gavin Newsom a mis en garde les résidents contre le « danger de chaleur extrême » avec les températures élevées en Arizona « la peau presque grésillante ».

L’état d’urgence signifie que les autorités peuvent augmenter les opérations des centrales électriques si nécessaire pour répondre à la demande d’électricité.

Cela s’est produit après que l’opérateur du réseau électrique de l’État a demandé aux Californiens de « participer » et de conserver l’énergie dans la mesure du possible.