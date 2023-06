Destruction à Texas Panhandle: Storm blâmé pour 3 morts détruit des mobile homes et la rue principale – WSVN 7News | Miami Nouvelles, Météo, Sports

PERRYTON, Texas (AP) – Alors que Sabrina Devers regardait ce qui allait s’avérer être une tempête mortelle s’approcher de son ranch juste au nord de la ville de Texas Panhandle, Perryton, elle a d’abord repéré une grêle de la taille d’une balle de golf, puis de la taille d’une balle molle.

Ensuite, a déclaré Devers, à travers les hautes plaines vers Perryton, le système a engendré une tornade.

Une fois que la tornade s’est déplacée, Devers s’est rendu dans la ville pour trouver un chemin d’épaves estimé par les autorités locales à un quart de mile (400 mètres) de large et 1 mile (1,6 kilomètre) de long. La tempête de jeudi après-midi serait responsable de trois morts et de plus de 100 blessés alors qu’elle détruisait des centaines de maisons, projetait des véhicules dans des bâtiments et coupait l’électricité et le service de téléphonie mobile à Perryton, une ville de 8 000 habitants à environ 115 miles (185 kilomètres) au nord-est d’Amarillo. , juste au sud de la ligne de l’Oklahoma.

« La dévastation était incroyable », a déclaré Devers à Fox Weather. « Il a pris un camion-citerne et l’a jeté dans un pâturage. »

Des efforts de nettoyage étaient en cours vendredi au Texas alors que le même système qui avait giflé Perryton continuait de faire des ravages alors qu’il traversait le Grand Sud, déversant de la pluie dans le Florida Panhandle et envoyant des vents hurlants dans le Mississippi. Au total, les tempêtes ont été imputées à cinq morts : trois au Texas, un en Floride et un au Mississippi.

L’hôpital général d’Ochiltree à Perryton a traité 115 patients souffrant de blessures mineures à majeures, notamment un traumatisme crânien, un effondrement des poumons, des lacérations et des fractures, a indiqué le centre médical sur Facebook.

« Nous nous attendions à en voir plus hier soir et nous ne l’avons pas fait », a déclaré le PDG par intérim de l’hôpital, Kelly Judice. « Nous voulons simplement que les gens de notre communauté sachent que nous sommes ici. Étaient ouverts. Nous avons des cliniques ouvertes. Nous sommes prêts à ce que les entreprises prennent soin des personnes qui ont besoin d’être traitées.

Les personnes ayant des examens médicaux de routine prévus ont été invitées à reporter.

L’hôpital fonctionnait avec un générateur et certains patients étaient traités dans une salle de conférence ensoleillée, car les salles d’examen d’une clinique n’ont pas de fenêtres, a déclaré Judice.

Parmi ceux qui ont aidé à l’hôpital jeudi, il y avait le Dr Mark Garnett, le directeur médical de Majestic Laser sur Main Street, qui s’y est rendu après la tornade.

«Les gens sortaient des boiseries pour aider et faire du bénévolat», a-t-il déclaré. « La réponse de la région a été formidable. »

Plus tôt jeudi, lui et le personnel de la clinique de la rue Main avaient écouté la pluie tomber et regardé les lumières clignoter. Ils pensaient que la tornade pouvait passer au nord de Perryton au lieu de juste au-dessus d’eux.

« Nous pouvions entendre l’intensité de la pluie devenir un peu plus forte, puis nous avons commencé à entendre de la grêle et c’est à ce moment-là que les téléphones de tout le monde se sont déclenchés avec un avertissement de tornade », a déclaré Garnett.

Il est allé à la porte et s’est rendu compte qu’il était au milieu d’une tornade. Il pouvait voir des arbres et des débris voler dans les airs. Garnett et le personnel se sont abrités à l’arrière de la clinique alors que la vitre de la porte d’entrée se brisait.

En entendant la tornade passer, Garnett est sorti sur Main Street et a été stupéfait par le niveau de débris et de destruction.

« Nous nous demandions tous ce qui s’était passé et comment nous étions encore en vie », a-t-il déclaré.

Le chef des pompiers de Perryton, Paul Dutcher, a estimé que 150 à 200 maisons de la communauté avaient été détruites et a déclaré que dans le centre-ville, de nombreuses devantures de magasins avaient été totalement effacées et que des bâtiments s’étaient effondrés ou partiellement effondrés.

« C’est une telle tragédie », a déclaré Dutcher dans l’émission « Today » de NBC. « Tout ce qui est derrière moi, tout peut être reconstruit, mais ces vies que nous avons perdues sont vraiment la tragédie de tout. »

L’activité tornadique n’est pas typique pour cette période de l’année, selon le météorologue Matt Mosier du Storm Prediction Center à Norman, Oklahoma, mais ce n’est pas hors de portée.

« Vous vous attendez à des orages à cette période de l’année », a déclaré Mosier. « Ce n’est certainement pas rare, mais les tornades ne sont pas dans l’esprit de beaucoup de gens parce qu’ils se sont en quelque sorte éloignés de la saison sur laquelle ils se concentrent généralement (les tornades). »

Cette semaine a été très chaude avec des conditions humides et instables combinées à un fort cisaillement du vent, ce qui est anormal pour cette période de l’année, a déclaré Mosier.

Dans le Florida Panhandle, une personne est décédée jeudi soir lorsqu’au moins une tornade confirmée a traversé le comté d’Escambia, renversant un arbre sur une maison, a déclaré le porte-parole du comté, Andie Gibson, au Pensacola News Journal.

Des inondations soudaines ont également été signalées à Pensacola où entre 12 et 16 pouces (30 et 40 centimètres) de pluie sont tombés depuis jeudi soir, a déclaré Caitlin Baldwin, météorologue au National Weather Service’s Mobile à Pensacola.

À West Pensacola, des crues soudaines ont entouré un complexe d’appartements qui a été évacué de tous ses 146 résidents. Des bateaux ont été utilisés pour en retirer certains et les emmener dans un centre communautaire local, a déclaré Davis Wood, responsable de l’information publique pour la sécurité publique du comté d’Escambia. Aucun blessé n’a été signalé.

Dans le Mississippi, un homme est décédé après qu’un arbre est tombé sur lui par temps orageux tôt vendredi. Le chef de la police du canton, Otha Brown, a déclaré à WLBT-TV que l’homme avait été tué après que des vents violents aient renversé un arbre sur son abri d’auto alors qu’il entrait dans sa voiture.

Le système de tempête a également apporté de la grêle et d’éventuelles tornades dans le nord-ouest de l’Ohio.

Plus de 536 000 clients étaient privés d’électricité dans l’Oklahoma, le Texas, la Louisiane, le Mississippi, l’Alabama et la Floride vendredi après-midi, selon le site poweroutage.us.

Le service météorologique national d’Amarillo évaluait les dégâts vendredi pour déterminer la cote de tornade dans la région de Perryton, a déclaré le météorologue Brett Muscha.

D’autres orages étaient possibles dans l’extrême nord du Texas Panhandle et dans l’Oklahoma Panhandle vendredi après-midi et dans la nuit, a déclaré Muscha. La plus grande chance de tempêtes fortes et violentes était du côté de l’Oklahoma avec de la grêle de la taille d’une balle de golf et des rafales de vent de 60 mph (100 km/h).

Toujours au Texas et dans les États du sud, y compris la Louisiane, des avis de chaleur étaient en vigueur vendredi et étaient prévus pour le week-end de vacances du 16 juin avec des températures atteignant 100 degrés Fahrenheit (38 degrés Celsius). On s’attendait à ce qu’il fasse aussi chaud que 110 degrés Fahrenheit (43 degrés Celsius).

Plus tôt cette semaine, des vents destructeurs ont renversé des arbres, endommagé des bâtiments et soufflé des voitures sur une autoroute alors que de puissantes tempêtes traversaient le sud du Texas à la Géorgie.

