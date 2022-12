Destitution de l’ancien président péruvien Castillo : un signal d’alarme pour la gauche latino-américaine

La récente destitution du président péruvien Pedro Castillo représente une opportunité pour les États-Unis de réinitialiser leurs relations géopolitiques et économiques avec l’un de leurs alliés les plus importants en Amérique latine. Le Pérou a connu un bilan impressionnant de croissance économique basée sur des réformes de marché libre et une relation particulièrement étroite avec les États-Unis.

Cependant, l’élection de Castillo a constitué une menace pour cette relation, car son idéologie marxiste menaçait l’économie, tandis que sa politique étrangère signalait un changement majeur vers les intérêts anti-américains.

“Castillo représentait une menace institutionnelle à une tout autre échelle”, a déclaré Daniel Raisbeck, analyste politique latino-américain au Cato Institute, à Fox News Digital. “Pour commencer, le programme de son parti pour les élections de 2021 comprenait de nombreuses mesures qui cherchaient explicitement à violer les garanties sans équivoque de la constitution pour la propriété privée, qu’il déclare” inviolable “.”

Les observateurs disent que la destitution de Castillo par le Congrès péruvien cette semaine a envoyé un message accablant à la gauche latino-américaine selon laquelle les tentatives de jouer vite et librement avec les règles se heurteront à une réponse institutionnelle sévère.

PERU BOOTS PRÉSIDENT POUR TENTATIVE DE DISSOLUTION DU CONGRÈS, NOUVEAU LEADER ASSERMENTÉ

En menaçant de fermer le Congrès, de gouverner par décret et de réécrire la Constitution, Castillo a imité son homologue vénézuélien Nicolas Maduro, qui a utilisé des manœuvres similaires pour écarter efficacement l’Assemblée nationale, puis a utilisé une assemblée constituante triée sur le volet pour faire adopter une nouvelle Constitution, lui accordant un pouvoir quasi absolu. Le peuple péruvien et ses institutions ont envoyé un message retentissant appelant au respect de l’État de droit et à l’adhésion à l’ordre constitutionnel.

Castillo était originaire du Pérou Libre, un parti politique ouvertement marxiste, et s’est inspiré de dirigeants tels que Fidel Castro et Vladimir Lénine. Dire que les chefs d’entreprise et les investisseurs étaient préoccupés par la perspective d’un mandat Castillo serait un euphémisme.

Raisbeck a déclaré que Castillo était un danger clair et présent pour l’économie péruvienne. “La constitution garantit également la libre entreprise, les investissements étrangers et la liberté de la presse. La plate-forme de Castillo, d’autre part, a établi un programme de nationalisation du secteur minier et d’autres industries majeures, d’expropriation des terres et de suppression du système de retraite privé réussi du Pérou”, il expliqua.

Alors que le Congrès péruvien procédait mercredi à une troisième tentative de destitution, Castillo s’est rendu à la télévision nationale pour annoncer sa dissolution, s’engageant à convoquer une nouvelle assemblée constitutionnelle et à gouverner temporairement par décret dans un mouvement imitant son homologue vénézuélien Maduro.

Cependant, Castillo semble avoir mal calculé ses niveaux de soutien institutionnel, et son annonce surprise a provoqué une démission massive de la part de son cabinet et un appel sévère du procureur général à respecter l’ordre constitutionnel.

LE PRÉSIDENT DU PÉROU DISSOLVE LE CONGRÈS AVANT LE 3ÈME ESSAI DE RETRAIT

Enfin, coup sur coup, sa propre vice-présidente, Dina Boluarte, a publiquement condamné les actions de Castillo :

“Je rejette la décision de Pedro Castillo de perpétrer une rupture dans l’ordre constitutionnel en fermant le Congrès. Cela représente un coup d’État et aggrave la crise politique institutionnelle que la société péruvienne ne peut surmonter qu’en respectant strictement la loi.”

Le Pérou a connu un palmarès impressionnant de croissance économique basée sur des réformes axées sur le marché libre. Pourtant, l’élection de l’extrême gauche Castillo a suivi une tendance régionale, car la gauche latino-américaine a connu une puissante résurgence ces dernières années, remportant la grande majorité des élections importantes, quoique souvent par des marges étroites, remportant des victoires importantes au Mexique, au Brésil, en Argentine, au Chili et en Colombie.

Après la courte victoire de Lula da Silva à l’élection présidentielle brésilienne en octobre, le membre du Congrès argentin Javier Milei, un critique fréquent de la gauche de la région, a tweeté un mème qualifiant l’Amérique latine d’être l’URSS – l'”Union des républiques socialistes d’Amérique du Sud”.

La tentative désespérée de Castillo de s’accrocher au pouvoir fait écho à des tactiques similaires précédemment utilisées par les despotes latino-américains : tenter de fermer les organes de l’opposition, gouverner par décret et appeler à de nouvelles « assemblées constituantes » pour réécrire la Constitution en leur faveur.

Le court mandat de Castillo en tant que président a comporté de nombreuses enquêtes sur la corruption impliquant des accusations de corruption et de délit d’initié. Des accusations plus graves ont maintenant émergé contre lui et des alliés proches alléguant des liens avec le Sentier Lumineux, un groupe de guérilla marxiste basé dans le sud du Pérou, qui contrôlait autrefois de vastes étendues du pays.

Castillo a été arrêté mercredi en fin d’après-midi à Lima et accusé de rébellion et d’infraction à l’ordre constitutionnel. Sa localisation actuelle reste floue. Le ministre mexicain des Affaires étrangères a récemment annoncé qu’il envisageait une offre d’asile à l’ex-président.

Rossy Saavedra Medina, qui vit dans le quartier de Lima à Magdalena del Mar, a appelé le nouveau président à se concentrer sur l’économie. “L’économie doit revenir à la normale maintenant… au cours des derniers mois, ce sont les pauvres qui ont le plus souffert”, a-t-elle déclaré à Fox News Digital.

Juan Antonio Castro, professeur de mathématiques à la retraite et double citoyen américano-péruvien, a déclaré à Fox News Digital que Castillo “semblait être un individu corrompu essayant de s’enrichir, lui et sa famille… Pourquoi les gens votent-ils pour ces candidats ? C’est la même chose que nous avons vue qui se passe au Vénézuéla.”

Les manifestants s’étaient rassemblés en divers points de Lima pour protester contre l’arrestation de Castillo. Certaines des manifestations sont parfois devenues violentes alors qu’elles se heurtaient à la police devant le bâtiment du Congrès.

La présidente par intérim Boluarte, originaire de la région méridionale d’Apurimac, est considérée par les observateurs comme une sorte d’ardoise vierge, et on ne sait toujours pas comment elle entend gouverner. Alors qu’elle a été élue sur la liste du Parti Pérou Libre de Castillo, qui épouse les origines marxistes, elle a ensuite été expulsée de l’organisation par les patrons du parti lorsqu’elle a déclaré qu’elle n’envisageait pas d’adhérer à la doctrine du parti.