Destituer Joe Biden ? L’idée germe chez certains républicains au Congrès

La fièvre monte au Capitole et pour certains républicains, le seul remède est de destituer le président américain Joe Biden.

Cette passion a bouillonné sur le sol du Congrès américain cette semaine.

Malgré les efforts des dirigeants républicains pour réprimer ce discours, et malgré leur opinion publiquement déclarée selon laquelle cela pourrait se retourner contre leur parti, certains législateurs populistes ont décidé de gratter une démangeaison de droite.

Ils ont forcé un débat sur le parquet de la Chambre des représentants, comme Rep. Lauren Boebert, jusqu’à récemment le propriétaire d’un restaurant sur le thème des armes de poing a tenté sa mise en accusation.

Elle a utilisé une tactique procédurale pour accélérer un vote de destitution à la consternation non seulement de ses dirigeants, mais aussi de certains de ses rivaux agitateurs.

Une dispute a éclaté sur le sol où la représentante Marjorie Taylor Greene a insulté Boebert, l’accusant d’avoir volé son idée.

La procédure accélérée de Boebert résolution en effet, imitait le raisonnement de Taylor Greene plus tôt introduit par la procédure régulière : que Biden devrait être démis de ses fonctions pour ne pas avoir contrôlé la migration à la frontière sud.

« Quelle enquête supplémentaire est nécessaire ? » a déclaré un républicain, Bob Good de Virginie, plaidant pour la destitution.

« Quelle enquête supplémentaire est nécessaire pour [Biden’s] violation de l’article quatre, section cinq [of the Constitution for] responsabilité de protéger les États de l’invasion?

« Combien de temps allons-nous laisser cette invasion de frontière continuer? »

Le résultat pour l’instant : le parti a trouvé un moyen de retarder un vote, en renvoyant la question à une paire de comités du Congrès.

Donc, ils l’ont bloqué – pour l’instant. Pourtant, cet éclair de mélodrame met en évidence la dynamique susceptible de refaire surface à Washington à l’approche de l’élection présidentielle de l’année prochaine.

Biden est photographié s’adressant au Parlement canadien en mars. Certains républicains veulent le destituer en raison d’une augmentation de la migration. D’autres disent : continuons à enquêter sur les revenus de sa famille. (Mandel Ngan/Reuters)

Que se passe-t-il ensuite

Un fait politique fondamental est que la plupart des électeurs républicains veulent que le président soit destitué, créant une pression pour que leurs représentants le poursuivent.

Il est également vrai, selon les sondages, qu’une destitution serait risquée, au mieux et désastreux, au pire avec le grand public à l’approche du jour du scrutin.

Dans cet esprit, les événements de cette semaine indiquent trois tests décisifs à venir : pour le Parti républicain, pour le président et pour le rôle de la destitution dans la politique américaine.

Sur ce dernier, nous voyons maintenant la destitution présidentielle passer d’une affaire solennelle une fois par siècle, à une affaire une fois par génération au cours des dernières décennies, à un événement semi-régulier.

L’intensité torride de la partisanerie moderne risque de mettre le feu à l’ancienne compréhension de la sanction politique ultime de la Constitution.

A sa place, on pourrait trouver quelque chose de plus habituel ; et moins conséquent, où il augmente en occurrence et diminue dans son effet pratique potentiel.

Comme les deux destitutions de Donald Trump révélé, ces jours-ci, les chances sont microscopiques d’une destitution de la Chambre aboutissant en fait à ce que les deux tiers du Sénat acceptent d’évincer un président de ses fonctions.

La destitution de Biden renforcerait davantage le mécanisme en tant qu’un peu plus qu’un vote de censurer : gênant, peut-être, maladroit, certes, mais surtout impuissant : un tigre de papier de 236 ans du Constitution de 1787 .

Quant à l’effet sur les républicains, leurs dirigeants ont exprimé leur inquiétude.

Après que cet homme, Andrew Johnson, a été destitué en 1868, il a fallu près de 90 ans pour une autre poussée sérieuse vers un président, impliquant Richard Nixon. Maintenant, cela pourrait se produire trois fois en quelques années seulement. (Getty Images)

Les risques politiques pour les républicains

Ne cherchez pas plus loin que la première mise en accusation de Trump pour savoir pourquoi – au cours de ce processus de plusieurs mois, ses cotes d’approbation amélioré bien que marginalement et temporairement.

Vous pouviez déjà voir la ligne d’attaque démocrate prendre forme lors du débat de cette semaine à la Chambre. Ils présentent cela comme une partisanerie enragée, leurs rivaux comme des extrémistes, mousseux aux lèvres et inconscients des préoccupations quotidiennes des électeurs ordinaires.

« Le Parti républicain est une blague », a déclaré le démocrate Jim McGovern lors du débat à la Chambre, estimant, ironiquement, que la précipitation à destituer était en fait une bataille de Trumpistes en quête d’attention.

« La vérité est que le Président [Kevin] McCarthy a perdu le contrôle de cette Chambre, et elle est dirigée par la frange MAGA. C’est fou. Les enfants se font tirer dessus dans leurs salles de classe. Rien [happens]. … Notre air est encombré de fumée parce que la moitié de l’hémisphère nord est en feu à cause du changement climatique. Rien [happens].

« Mais quand les papillons MAGA disent de sauter, le président McCarthy dit: » À quelle hauteur? « »

Pour être juste envers McCarthy, il n’a pas exactement sauté. Il est conscient du retour de flamme potentiel.

Le chef républicain a dit depuis l’année dernière que le public n’aime pas les destitutions partisanes et que ce ne serait pas une priorité s’il gagnait le contrôle au Congrès.

Pas plus tard que cette semaine, il a dit à son caucus que c’était politiquement imprudent : il a dit, selon à CNN, que cela pourrait coûter aux républicains leur petite majorité en 2024.

Trump a un record : le seul président mis en accusation deux fois. Mais ses destitutions ont souligné les limites du processus : il est peu probable que le Sénat puisse jamais atteindre le vote des deux tiers nécessaire pour véritablement évincer un président. (Amr Alfiky/Reuters)

Ce que veulent les dirigeants du GOP: creuser dans la saleté de Biden

McCarthy a ajouté plus tard dans public que le faire prématurément saperait les enquêtes en cours menées par des comités dirigés par les républicains.

Et cela nous amène au président.

Biden fait face à des vents contraires politiques. Et il est douteux que la destitution ou la frontière sud soient les deux plus susceptibles de l’empêcher de dormir la nuit.

En fait, une destitution sur la migration pourrait aider Biden politiquement.

Il serait en mesure d’indiquer la dernière ligne de tendance montrant une légère baisse de la migration, si encore élevé par historique normes.

Et cela signifierait moins de concentration sur un autre scénario problématique, en escalade, dont Biden n’a clairement pas envie de discuter.

Il s’agit d’allégations de conflits d’intérêts et de corruption.

Les finances de la famille Biden sont sous le microscope des enquêtes du Congrès. Cette semaine, les dirigeants républicains ont supplié leurs membres d’être patients avec la destitution et de laisser ces processus se poursuivre.

Une transcription d’un entretien d’enquête du Congrès avec des agents du fisc. Deux responsables du service des impôts ont déclaré avoir été contrecarrés dans l’enquête sur les crimes fiscaux graves commis par Hunter Biden et ont également trouvé des preuves, comme ce message, contredisant l’affirmation du président selon laquelle il n’a jamais participé aux transactions commerciales étrangères de son fils. L’avocat de Hunter Biden dit maintenant que ce message était faux lorsqu’il a été écrit en 2017. (Comité des voies et moyens de la Chambre des États-Unis)

Selon les transcriptions récemment publiées, deux anciens employés de l’IRS ont allégué qu’ils enquêtaient sur de multiples délits fiscaux commis pendant de nombreuses années par le fils du président, Hunter Biden, impliquant des revenus non déclarés provenant de l’étranger, y compris d’un groupe politiquement lié entreprise de Chine en 2017.

Le personnel de l’IRS a allégué avoir reçu des SMS dans lesquels le fils affirmait que Joe Biden était bien au courant de son travail, malgré les démentis publics. Plus récemment, alors que Biden était président, le ministère de la Justice est intervenu à plusieurs reprises pour contrecarrer leur enquête, ont affirmé les collecteurs d’impôts.

Les employés ont tous deux formulé les allégations dans un enregistrement entretiens et en signé déclarations l’un d’eux anonymement .

Le fils du président, Hunter Biden, était au dîner d’État du Premier ministre indien Narendra Modi cette semaine. Certains républicains enquêtent sur la façon dont il a évité de lourdes charges fiscales. (Susan Walsh/AP)

Une transcription et une conférence de presse tendue à la Maison Blanche

Tous deux ont déclaré qu’un avocat américain leur avait dit de ne pas interroger les proches du président car cela pourrait les mettre dans l’eau chaude : « C’était complètement anormal », a déclaré l’un d’eux aux enquêteurs républicains, selon une transcription.

Hunter Biden a depuis négocié un délit accord de plaidoyer sur des accusations moins graves et ne sera pas passible d’une peine de prison.

Les allégations ont provoqué un briefing tendu à la Maison Blanche vendredi. L’attaché de presse du président a été pressé à plusieurs reprises de répondre aux allégations et a refusé de commenter.

Karine Jean-Pierre a déclaré qu’elle n’avait pas discuté de la question avec le président et qu’elle n’envisageait pas de le faire.

REGARDER | Hunter Biden plaidera coupable aux charges fiscales fédérales : Hunter Biden va plaider coupable aux charges fiscales fédérales Hunter Biden, le fils du président américain Joe Biden, a conclu un accord avec le ministère de la Justice pour plaider coupable à deux accusations de délit de non-paiement volontaire de l’impôt sur le revenu, mais a été épargné d’une accusation d’arme à feu criminelle – une décision que les républicains critiquent un traitement spécial.

En attendant, les enquêtes républicaines se poursuivent.

Vendredi, la représentante Taylor Greene, une ancienne personnalité marginale qui est maintenant une alliée du président, a déclaré qu’elle venait de rencontrer McCarthy et elle a annoncé que de nouvelles enquêtes du Congrès étaient à venir – une sur le procureur général, une autre sur le chef du FBI.

« Si cela conduit à la destitution, le président est d’accord », a déclaré Taylor Greene à Fox Business.

En d’autres termes, les républicains de Capitol Hill prévoient de continuer à constituer un dossier de destitution. Alors que la pression monte sur eux pour appuyer sur la gâchette.

Effets sur l’élection de 2024 : À déterminer.