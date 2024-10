Destiny : Rising est un nouveau jeu de tir RPG mobile se déroulant dans l’univers Destiny de Bungie

Les rumeurs sont vraies, le Destin la franchise se dirige bientôt vers les appareils mobiles. Destin : Ascendant est un nouveau jeu de tir RPG de science-fiction mobile gratuit qui comprend un certain nombre de personnages héros jouables, un monde partagé et des modes PvE et PvP, tous définis dans le jeu de Bungie. Destin univers.

NetEase Games, basé en Chine, a développé Destin : Ascendantaprès avoir annoncé un partenariat avec Bungie et un investissement de 100 millions de dollars dans le studio en 2018. Destin : Ascendant sera défini dans une alternative Destin chronologie, explorant l’ère post-Âge des Ténèbres de l’univers et des traditions avant l’existence de la Tour et avant l’émergence des Gardiens.

Destiny : Rising se déroulera dans l’univers de Destiny. Image : NetEase

NetEase obtient une licence pour la marque Destiny de Bungie et s’est vu accorder la liberté de création pour développer son propre scénario et sa propre vision de Destin : Ascendant. « Nous voulons capturer et représenter une époque spécifique où les rênes sont entre les mains des joueurs pour vivre, explorer, définir », explique Stone Shi, concepteur narratif senior chez NetEase.

Contrairement à Destin ou Destin 2vous pourrez choisir parmi une variété de Destin personnages de héros au lieu de créer votre propre Gardien basé sur les classes Hunter, Warlock ou Titan. Les personnages héros incluent ceux comme Ikora Rey qui existe dans Destin et Destin 2ainsi qu’une foule de nouveaux personnages.

Chaque personnage aura des capacités et des histoires uniques et pourra accéder aux modes multijoueur solo, coopératif et compétitif. Il y aura également les fantômes, porteurs de lumière, seigneurs de fer et seigneurs de guerre habituels que l’on trouve dans le Destin univers avant la Dernière Ville. Dans une bande-annonce du jeu, nous voyons une variété de personnages et leurs nouvelles capacités, y compris une nouvelle faux du vide qui ressemble beaucoup à quelque chose qu’un démoniste utiliserait dans le jeu principal. Destin jeux. Il existe également des ennemis familiers comme Hive, Fallen et Vex.

« Depuis plus d’une décennie, nous avons construit cet univers pour qu’il contienne de nombreuses histoires uniques et merveilleuses, et nous sommes ravis de voir les joueurs mobiles pouvoir découvrir cette nouvelle version de l’univers Destiny proposée par l’équipe créative de NetEase », déclare Terry Redfield, responsable créatif chez Bungie, dans un communiqué de presse.

Destin : Ascendant les joueurs pourront également jouer en vue à la première personne, voire à la troisième personne, avec des commandes ou des contrôleurs à écran tactile. Il y aura les missions de campagne habituelles, des frappes coopératives à six joueurs et des modes PvE et PvP rejouables.

Le butin mythique dans Destiny : Rising. Image : NetEase

Même des armes exotiques puissantes seront disponibles, ainsi qu’une nouvelle classe de rareté d’armes mythiques qui comprend également un nouveau type d’arme. Toutes ces armes aident à lutter contre les ennemis des ténèbres dans le Destin univers dans de nouveaux endroits comme Jiangshi et le Red Sea Rift. Une partie de ce nouveau Destin Le récit comprend la recherche de graines d’espoir censées « façonner l’avenir de la civilisation humaine » après son effondrement au cours de l’âge sombre de l’humanité. Destin traditions.

Une grande question autour Destin : Ascendant C’est le système de monétisation qu’il utilisera. NetEase ne répond pas encore à cette question, mais dit dans une FAQ qu’une « bonne partie de la campagne principale sera disponible » dans le test alpha le mois prochain aux côtés d' »au moins une carte pour tous les modes de jeu » afin que les gens puissent essayer ce que le jeu a à offrir.

Destin : Ascendant sera disponible dans un premier temps sous forme de test alpha fermé à accès limité le 1er novembre aux États-Unis et au Canada. Vous pouvez vous inscrire à la version test sur Le site Web de NetEase.

