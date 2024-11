« Destiny Rising » est un enfer Gacha avec un gameplay décent, mais pas de public clair

Destin ascendant NetEase

L’alpha fermée a été mise en ligne hier pour Destiny Rising, le jeu mobile créé par NetEase avec lequel Bungie n’avait presque rien à voir et… vous pouvez immédiatement le dire. Alors que NetEase a été influencé par des éléments tels que la monétisation gacha, une avalanche de devises et un système de gain de pouvoir alambiqué lors de sa révélation initiale, tout cela est pleinement visible dans l’alpha, même si vous ne pouvez encore rien acheter.

En d’autres termes, Destiny Rising est ce qu’il a toujours été : un jeu mobile. Un jeu mobile très stéréotypé.

Il y a quelques points positifs ici. En fait, je pense que cela fonctionne plutôt bien, surtout si vous connectez un contrôleur Bluetooth (je ne peux tout simplement pas faire de commandes tactiles FPS). Cela ressemble à Destiny, dans une certaine mesure, alors attribuez-lui le mérite. En dehors de ses modèles de personnages en gros plan, il a également l’air à moitié décent, je veux dire, pour ce que c’est. Peut-être comme des graphismes PS3 tardifs, mais quand même, c’est passable, et comme il s’agit d’une alpha, peut-être que cela s’améliore avec le temps. J’aime aussi théoriquement l’idée de jouer avec différents héros de Destiny avec des kits uniques et des classes d’armes définies, car cela brise la formule plus traditionnelle du jeu principal. Cependant, étant donné que le système est inévitablement lié à la mécanique du gacha, cela gâche le tout.

La pire partie du jeu de base lui-même est l’écriture et le travail vocal. Le monde n’a pas du tout le même ton que le jeu principal, même pas de près. Mon personnage de Loup est incroyablement ennuyeux, car il dit des choses comme « un ami dans le besoin est vraiment un ami ! » Le légendaire Kabr est le plus gros con que vous ayez jamais rencontré. Skorri m’a accueilli avec un « Yo! » L’horrible script n’a d’égal que le pire travail vocal, et cela exclut même les voix de « remplissage » de l’IA pour un enregistrement inachevé qui ressemble moins à l’IA qu’à un programme de synthèse vocale de 2009. Tout cela est si mauvais que cela a encouragé je joue au jeu en silence la plupart du temps.

Et puis il y a la monétisation.

Le système gacha reflète presque parfaitement tout autre système gacha que vous avez vu. Personnages quatre et cinq étoiles où ces derniers ont un taux de chute de 1% et au mieux, un timer de miséricorde. Et ils seront sans aucun doute plus forts, surtout si vous parvenez à les « duper » pour débloquer des pouvoirs supplémentaires. je ne pense pas armes à feu font partie du système gacha, du moins pas d’après ce que je peux dire, mais le système de magasin et de monnaie est tellement labyrinthique que je ne peux même pas dire ce qui est vendu ou non la moitié du temps. Mais oui, ce sera bien sûr un jeu où il est possible de miser des dizaines, des centaines voire des milliers de dollars pour obtenir les meilleurs personnages, dont le bien-aimé « goth Warlock » qui figurera dans une prochaine bannière. J’ai eu ce diable Exo utilisant Well of Radiance comme mon grand atout qui est oui, meilleur que tous mes autres personnages instantanément.

Le malheur est que je peux voir à quel point un jeu mobile Destiny aurait pu être plutôt amusant, avec une écriture et un travail vocal de meilleure qualité et sans se noyer dans la boue de la monétisation gacha mobile malheureusement « standard » qui est une signature de NetEase. Mais cela semble encore pire que ce qu’ils ont fait pour Diablo Immortal.

Je ne sais pas pour qui ce jeu est fait. Si vous êtes un joueur de Destiny, il peut y avoir une certaine nouveauté, mais à la base, il s’agit d’un gâchis de paiement pour gagner plus maladroit, à plus petite échelle, sur un petit écran, mal écrit, mal exprimé, non canon. Je ne sais pas pourquoi vous joueriez à cela pendant un temps considérable sur le jeu principal.

Et j’ai dit qu’il s’agissait moins d’un jeu mobile destiné aux joueurs de Destiny, plutôt d’un jeu Destiny destiné aux joueurs mobiles, mais j’ai joué suffisamment de jeux gacha pour savoir qu’un grand attrait de ces jeux est, si nous sommes honnêtement, une bande de waifus et de maris, et ce n’est vraiment pas l’ambiance ici, mis à part Goth Warlock. En général, la conception des personnages et la direction artistique sont assez médiocres.

Étant donné le nombre d’autres grandes franchises qui ont eu du mal à s’adapter sur mobile au cours des dernières années, il m’est difficile d’envisager Destiny Rising comme un grand succès. J’espère que je me trompe, car dans le meilleur des cas, cela peut simplement générer au moins une partie des revenus partagés pour Bungie alors qu’il se débat sans qu’ils aient vraiment besoin d’y consacrer autre chose que de simplement prêter la licence à NetEase. Mais plus je joue, plus j’aimerais que Bungie lui-même fasse un bon jeu mobile ici, car je ne pense pas que cela soit digne de la franchise et, à certains égards, cela pourrait même nuire activement à la perception de celle-ci.

