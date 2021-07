Destiny Queen fait ses débuts à Ascot pour l’entraîneur George Baker | Nouvelles de course

George Baker était ravi que Destiny Queen ait fait ses débuts gagnants dans les Novice Stakes des EBF Fillies britanniques de John Guest Racing à Ascot.

Le chantier de Baker’s Surrey n’est pas connu pour les gagnants pour la première fois, et Destiny Queen a été expulsé une chance de 28-1.

Mais la fille d’Al Wukair a voyagé doucement pour Pat Cosgrave – et quand Pulcheria s’est éloignée, elle s’est éloignée de deux longueurs de Loquace.

Baker a déclaré: « Nous ne cuisons jamais trop nos enfants de deux ans – et par conséquent, nous avons un record moyen en raison de la façon dont nous faisons les choses, mais nous avons des chevaux qui continuent et ont de belles et longues carrières.

« Cette pouliche, c’est tellement cliché, mais j’ai toujours pensé à elle quand j’avais trois ans. Je voulais juste acquérir de l’expérience avec elle, peut-être juste une course aujourd’hui parce qu’elle doit grandir dans son cadre.

« Je l’ai toujours aimée, et c’est un énorme bonus. Je suis avec Pat Cosgrave depuis longtemps, et il n’est pas très souvent surexcité. Mais il était excité par ça – tout comme moi.

« Je sais que ce n’est pas le jour J, c’est pourquoi c’est excitant. Je sais ce que j’espère qu’elle pourrait être, mais je ne m’attendais pas à le voir aujourd’hui. Il y a de belles cibles pour les pouliches comme elle, mais nous’ Je vais probablement la mettre de côté et la chasser dans les Guinées ! »

Richard Hannon a remporté le British EBF Crocker Bulteel Maiden Stakes de la Fondation Anders pour la sixième fois en sept ans alors qu’Ehraz a justifié le favoritisme 4-9 avec le minimum d’agitation.

Une course précieuse pour son type, seuls les chevaux qui n’avaient pas couru plus d’une fois pouvaient prétendre au premier prix de 11 000 £ – et le résultat n’a jamais vraiment fait de doute.

Jim Crowley a fait le tour du fauteuil et a déclaré: « Il était assez impressionnant. C’est un cheval écrasant.

« Il est par Showcasing, il sera donc tout aussi efficace sur un sol bon à mou. Il a un beau tempérament.

« Quand je l’ai monté au travail au début, il se sentait comme un cheval de sept mètres, mais il devient plus rapide en course.

« Nous avons eu de belles présentations – et il en est un autre. »

Paddy Power a donné à Ehraz une cote de 33-1 pour les 2000 Guinées de l’année prochaine.