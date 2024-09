L’hôte de Vesper Bungie

Destiny 2 réduit ses plans de raid avec l’arrivée de Frontiers l’année prochaine, qui n’aura qu’un seul raid repris (RIP Wrath of the Machine). Mais parce que tout le monde aime les courses de raid, Bungie va maintenant commencer à faire des courses de donjon.

Jeudi, Bungie révélé Vesper’s Host, un donjon qui arrivera avec le lancement du deuxième épisode de Destiny 2, Revenant, dans moins de deux semaines. Il y aura une course similaire aux raids. Les détails :

Le donjon aura désormais un mode concours, qui durera 48 heures.

Le mode normal se débloquera dès que trois équipes auront terminé le donjon.

Vous devez être à la puissance de 1985 pour être au maximum lors de toutes les rencontres de donjon.

Vous avez besoin de trois joueurs (évidemment) qui doivent tous posséder la clé du donjon et obtenir la quête « Rogue Network » de Spider au début de l’épisode.

La course se termine lorsque vous récupérez le dernier coffre.

Je suppose que je comprends cela, même si non, elle n’aura pas la gloire de certaines anciennes courses de raid, et prendra beaucoup moins de temps à terminer car les donjons sont A) plus courts et B) relativement légers et plus faciles que les raids, même avec le mode concours activé. Alors oui, attendez-vous à des courses rapides ici. Relativement parlant au moins, et nous n’en aurons certainement pas encore plus de 24 heures.

Destin 2 Bungie

Cela semble être un nouveau système dans lequel Bungie peut organiser trois courses par an à l’ère Frontiers. Il y a le lancement du nouveau raid dans la première extension de l’année. Il y a un donjon dans la deuxième extension de l’année, qui recommencera probablement. Et depuis la dernière mise à jour sur les raids et les donjons nous avons eu, une « mise à jour du défi de raid » qui ajoute de nouveaux mécanismes et parfois de nouvelles rencontres débuteront un autre course de raid, pour la deuxième fois. Cette année, je suppose que le donjon du prochain épisode fera également une course (oui, nous en aurons deux d’affilée, étant donné que deux ont été vendus dans la clé du donjon.

J’imagine que vous pouvez être cynique à ce sujet et dire que cela fait partie du « déclin » de Destiny si nous faisons des courses de donjon maintenant, mais je ne vois pas le mal et peu importe si cela existe ? Je suis sûr que beaucoup de gens s’amuseront à le faire, et cela retardera probablement le lancement normal du donjon de quelques heures au maximum. Je vais regarder et je suis curieux de savoir si les premières équipes de raid au monde s’empareront également de celui-ci.

Suis-moi sur Twitter, YouTube, et Instagram.

Récupérez mes romans de science-fiction le Série Herokiller et La trilogie Earthborn.