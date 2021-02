La prochaine saison de Destiny 2 est presque arrivée, et la prochaine étape du jeu entrera dans la saison des élus.

La treizième saison de contenu de Destiny 2 débutera le 9 février et apportera une nouvelle activité de match, baptisée Battlegrounds, ainsi que la gamme habituelle de nouveaux équipements et de grèves.

Battlegrounds est une activité PvE à trois joueurs qui vous mettra en place dans un «combat rituel contre les guerriers choisis par Caiatl» – Caiatl étant l’impératrice de la Cabale, au cas où vous seriez aussi en retard sur votre histoire du Destin que moi.

Les frappes de The Devil’s Lair et Fallen SABRE reviendront également du Destiny original au début de la saison, et plus tard, elles seront rejointes par une toute nouvelle frappe: Proving Grounds, «opposant les champions de l’humanité aux meilleurs de la Cabale pour déterminer. le sort de la dernière ville.

En termes d’équipement, les propriétaires du Season Pass auront un accès instantané au nouvel ensemble d’armure saisonnier Praefectus et à l’arc exotique Ticuu’s Divination, qui charge plusieurs flèches solaires capables de suivre les cibles. Ailleurs, il y aura plus de 25 armes exotiques, légendaires et rituelles dans le contenu de la nouvelle saison.

Attendez-vous également à de nombreux petits ajustements tout au long de la saison, en particulier en ce qui concerne la disponibilité des armes. Le développeur Bungie avait commencé à « supprimer » d’anciens butins et armes pour faire de la place pour le nouveau contenu et garder les butins pertinents, mais après quelques réactions de fans, il ramènera du matériel en rotation – en particulier des pièces des zones payantes de la Lune et la ville rêveuse.

Destiny 2 reste gratuit, bien que de grandes extensions spécifiques – dont la plus récente était Beyond Light en novembre dernier – doivent être payées.