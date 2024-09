« Destiny 2 » atteint finalement, inévitablement, son plus bas niveau de joueurs jamais atteint

Destin 2 Bungie

Les choses ont évolué dans une mauvaise direction pendant plusieurs mois depuis la sortie de The Final Shape, l’extension de fin de dix ans de Destiny 2, et comme je l’avais prévu précédemment, cela a effectivement conduit à une baisse massive du nombre de joueurs par la suite, même si du nouveau contenu a continué à être créé.

Ce contenu, un « épisode » prolongé qui fonctionne comme une saison prolongée, a lentement saigné les joueurs jusqu’à atteindre un jalon malheureux et inévitable, le nombre moyen de joueurs le plus bas de l’histoire du jeu sur Steam. Premier rapport de TheGamePostla moyenne des 30 derniers jours est désormais de 31 800 joueurs, ce qui est inférieur au plus bas historique de février 2024, lors d’un point bas au milieu de l’année avant le lancement de Final Shape. En termes de pic de joueurs, Destiny 2 est désormais tombé à 15-20 % de ce que nous avons vu avec le lancement de Final Shape il y a seulement trois mois. Rien n’indique que ces chiffres ne baisseront pas davantage au cours du dernier mois de la saison, où il ne reste qu’une semaine de contenu d’histoire et rien de significatif par la suite.

Destin 2 Cartes Steam

Bungie semble comprendre que la base de joueurs part en masse et a déclaré qu’elle allait maintenant commencer à parler de ce qui se passe. après ces épisodes neuf mois avant qu’ils ne se produisent. Bungie a annoncé que pour le dixième anniversaire de la série, il commencerait à détailler ce qui se passera dans « Frontières », la nouvelle ère de contenu de Destiny.

Le problème est que nous connaissons déjà une forme nébuleuse de ce que sera Frontiers grâce à des informations internes. Quelque chose comme une extension à plus petite échelle, deux saisons interludes de type épisodes et quelque chose comme Into the Light. Et c’est l’année où, avec simplement moins de contenu qu’avant et apparemment pas de Destiny 3 en préparation du tout, tout le monde dit que Destiny 3 serait la seule chose qui les ferait se réintéresser au jeu.

Si ces chiffres sont la « nouvelle norme » de Destiny 2, s’ils ne descendent pas encore plus bas, cela posera un problème à Bungie. Moins de joueurs signifie moins d’achats d’épisodes et de pass de donjons et moins de dépenses en microtransactions. Des années de contenu moins nombreuses signifieront soit une baisse du prix du pack annuel habituel de 100 $, soit moins de personnes l’achèteront si le prix reste aussi élevé. Je ne veux pas dire que les choses sont en chute libre, mais certainement en stagnation, et il est difficile de voir comment les choses pourraient se corriger plutôt que de laisser le jeu se stabiliser à un niveau bien plus bas qu’auparavant.

Il semble que Bungie doive presque passer à l’accélération d’autres projets de manière significative pour compenser la différence, comme Marathon de 2025, qui besoins être au moins un certain succès. Son projet de jeu MOBA/de combat Gummi Bears serait bon, mais il n’a pas de date de sortie. Des rumeurs circulent sur un jeu mobile Destiny qui pourrait soit imprimer de l’argent comme le fait souvent ce genre, soit faire un flop car aucun fan de Destiny ne semble s’enthousiasmer.

C’est une situation difficile, et elle ne va pas s’améliorer.

Suis-moi sur Twitter, YouTube, et Instagram.

Procurez-vous mes romans de science-fiction Série Herokiller et La trilogie des Terriens.