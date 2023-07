« Destiné à signaler les problèmes auxquels Manipur est confronté » : Jeakson Singh explique le geste du drapeau de Kangleipak ​​après le triomphe du championnat SAFF

L’équipe indienne a pris le dessus sur le Koweït lors de la finale de l’édition 2023 du championnat SAFF au stade Sree Kanteerava mardi pour remporter son 9e titre de l’histoire du tournoi.

L’Inde et le Koweït étaient à égalité 1-1 après prolongation et les Blue Tigers ont devancé les visiteurs aux tirs au but pour remporter une victoire âprement disputée.

A LIRE AUSSI | L’Inde bat le Koweït aux tirs au but pour décrocher le 9e titre du championnat SAFF

Au cours de la cérémonie de présentation, le joueur de l’équipe indienne Jeakson Singh Thounaojam a été vu en train de ramasser sa médaille de vainqueur alors qu’il était drapé dans un drapeau Kangleipak.

Le drapeau Kangleipak ​​est une bannière à sept couleurs qui représente les sept dynasties claniques de l’ethnie Meitei de l’ancien Manipur.

Jeakson Singh va certainement créer une controverse avec ce mouvement. Le défenseur 🇮🇳 récupère sa médaille de vainqueur des championnats SAFF en portant ce que je pense être le drapeau Kangleipak ​​qui est synonyme de nationalisme Meitei pic.twitter.com/MBFYu1pHnp– Jonathan Selvaraj (@jon_selvaraj) 4 juillet 2023

Le joueur de 22 ans, originaire de Thoubal à Manipur, a utilisé son compte Twitter pour clarifier ses actions lors de la cérémonie de présentation.

« Chers fans, En célébrant dans le drapeau, je ne voulais blesser les sentiments de personne. J’avais l’intention de signaler les problèmes auxquels mon État d’origine, le Manipur, est actuellement confronté. Cette victoire de ce soir est dédiée à tous les Indiens », a-t-il écrit.

Chers fans, En célébrant dans le drapeau, je ne voulais blesser les sentiments de personne. J’avais l’intention de signaler les problèmes auxquels mon État d’origine, le Manipur, est actuellement confronté. Cette victoire de ce soir est dédiée à tous les Indiens. pic.twitter.com/fuL8TE8dU4 – Jeakson Singh Thounaojam (@JeaksonT) 4 juillet 2023

Manipur connaît des affrontements interethniques entre les Meiteis et les Kukis depuis mai de cette année, qui ont entraîné une violence généralisée dans l’État et ont entraîné la mort de plus de 80 personnes et le déplacement massif de la population.

L’Inde a pris du retard en finale contre le Koweït à la 14e minute alors que Shabib Al Khaldi a marqué pour les visiteurs à la 14e minute, mais les hôtes ont reculé à égalité grâce à une frappe de Lalianzuala Chhangte à la 38e minute.

Le match s’est prolongé après que les scores aient été à égalité à temps plein, mais aucune des équipes n’a bronché alors qu’elles tenaient bon pour mener le match aux tirs au but, que les Blue Tigers ont finalement remporté.