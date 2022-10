Destinations gastronomiques dans le pittoresque Pontiac – Shaw Local

Ancienne cabane en rondins

18700 Ancienne US Route 66, Pontiac

815-842-2908

Savourez un délicieux repas maison et savourez une part de tarte maison au Pontiac’s Old Log Cabin. Ouvert pour le petit-déjeuner, le déjeuner et le dîner, et doté également d’un bar à service complet, l’établissement de restauration par excellence de la Route 66 a accueilli des clients du monde entier avec un délicieux menu maison et une atmosphère conviviale.

ACRESinn Market-Café et Restaurant

107, rue Madison Ouest, Pontiac

AcresInn.com

Si vous recherchez des ingrédients frais et honnêtes comme du pain fraîchement sorti du four et des cornichons faits maison, rendez-vous à l’éclectique ACRESinn, un micro-marché et un restaurant délicieux. Vous trouverez des éléments de menu préparés avec des ingrédients soigneusement sélectionnés et des produits locaux. Un engagement envers des ingrédients de qualité et des offres innovantes se retrouve dans l’ensemble du menu – d’une sélection de sandwichs robustes à Tex-Mex en passant par Boozy Milkshakes à base d’alcools régionaux.

II de Bernardi

123, rue N. Mill, Pontiac

BernardisRestaurants.com

Vous recherchez une expérience de club de souper rétro des années 1930? Alors ne cherchez pas plus loin que Bernardi’s II, un restaurant emblématique de Pontiac qui sert des plats italo-américains depuis 1933. Célèbre pour sa marque de supermarché de pâtes du nord de l’Italie Mona, cette troisième génération de restaurateurs familiaux produit des plats authentiques Des plats italiens que les habitants et les voyageurs ont appris à connaître et à aimer. Les favoris du menu incluent les steaks, les côtelettes et le poulet, mais commandez n’importe quoi de « style familial », et ils ajouteront un accompagnement de spaghettis et de raviolis à votre plat.

Nourriture et spiritueux de David

624, rue Howard Ouest, Pontiac

815-842-0326, Facebook au tinyurl.com/y2k36e8u

Ce magasin de produits secs historique réaménagé sert de délicieux plats américains du mardi au samedi. David’s Food and Spirits est spécialisé dans les steaks et les côtelettes et propose une large gamme de plats de bœuf, de porc et de poulet. Vous trouverez également des options de fruits de mer et plus encore sur leur liste de plats du jour. Les favoris des fans incluent la morue, le saumon, les beignets de crabe, les crevettes et «les meilleurs fettuccine aux fruits de mer du moment».

Restaurants et spiritueux décontractés de DeLongs

201, rue N. Mill, Pontiac

DeLongsCasualDining.com

Situé dans un immeuble d’angle historique sur la magnifique place publique de Pontiac, vous trouverez les restaurants décontractés et spiritueux DeLongs. Connu pour sa sauce maison à l’ail et au beurre, vous trouverez au menu des hamburgers et des steaks savamment cuisinés, accompagnés de frites assaisonnées ou d’une double cuisson. Le vaste menu du DeLongs propose quelque chose pour tout le monde, des soupes et hors-d’œuvre maison aux salades et sandwichs en entrée. Vous cherchez plus de plaisir de retour? Profitez d’un soda de marque Route 66 dans une variété de saveurs.

Station-service d’Edinger

423, rue Madison Ouest, Pontiac

facebook.com/edingersfillingstation

Autrefois un petit garage de service sur la Route 66, Edinger’s remplit désormais les visiteurs affamés au lieu des véhicules. Ce lieu populaire pour le petit-déjeuner, le déjeuner et le brunch, qui commence à sauter à 6h30, propose des omelettes à construire soi-même ainsi que des biscuits et de la sauce préférés des fans. Le déjeuner est proposé jusqu’à 14h00 en semaine. Ne manquez pas l’occasion de visiter cet arrêt gastronomique sur le thème de la Route 66.