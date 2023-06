Destinations de rêve Good Weekend : Amérique Centrale et Amérique du Sud

Une visite des flamants roses au coucher du soleil est un must : promenez-vous le long de sentiers croquants de sel pour voir ces magnifiques créatures dîner dans des lagons suffisamment peu profonds pour vous refléter les Andes. Un autre jour, faites du vélo vers des lagons plus proches, ceux-ci pour la baignade. Ils sont tellement salés que votre corps flotte et que vous devez vous doucher immédiatement après. Ne manquez pas non plus une promenade dans la Vallée de la Lune, un paysage aride de dunes de sable et d’escarpements rocheux résolument lunaire.

L’EXPÉRIENCE: Le désert d’Atacama serait le désert non polaire le plus sec du monde, plein de sel (qui était autrefois extrait ici), de lithium (qui l’est encore, dans une faible mesure) et de cuivre (la région abrite toujours le plus grand open du monde). mine de cuivre). Le tourisme est l’industrie dominante aujourd’hui, grâce à des fouilles de luxe comme le Tierra Atacama Hotel & Spa cinq étoiles de 32 suites, à 2400 mètres d’altitude dans la petite ville de San Pedro de Atacama. Tierra fait partie d’un groupe chilien racheté l’an dernier par la société australienne Baillie Lodges.

L’EXPÉRIENCE: Le Pantanal est une vaste plaine inondable qui couvre environ 200 000 kilomètres carrés de l’ouest du Brésil, de la Bolivie et du Paraguay. Pourquoi n’est-il pas mieux connu ? Parce que moins de 10 pour cent sont des terres publiques. Le reste est constitué de fermes privées, qui utilisent le terrain fertile pour le bétail. Ensuite, il y a le problème d’accès : il n’y a que deux routes d’entrée et de sortie et pendant la saison des pluies (novembre à mars), environ 80 % du Pantanal est sous l’eau. Compte tenu de ces obstacles logistiques, pourquoi s’en soucier ? Les estimations varient, mais on pense qu’il existe plus de 600 espèces d’oiseaux, plus de 100 espèces de mammifères et entre 80 et 180 reptiles différents, selon qui fait le comptage. Aventurez-vous dehors à l’aube et vous serez bombardé par une cacophonie de cris, de tweets, de cris et de cris provenant d’une frénésie de perroquets, d’aras, de toucans et de tinamous. Les jaguars, les fourmiliers, les loutres géantes, les caïmans et les capybaras – les plus gros rongeurs du monde – sont d’autres cartes à jouer exotiques.

COMME ÇA? ESSAYER: Parc national de la Chapada dos Veadeiros au Brésil, au nord de Brasilia. Célèbre pour ses cascades imposantes, les 240 000 hectares du parc abritent des loups, des vautours et des tatous géants. Rob McFarland

Traversée du canal de Panama, Panama

Le canal de Panama. Crédit: iStock

POURQUOI: Pour un voyage de splendeurs techniques – et fauniques – sur un célèbre raccourci nautique.

L’EXPÉRIENCE: Non seulement ce passage de 80 kilomètres de long entre l’Atlantique et le Pacifique est une réalisation technique audacieuse, mais le traverser est un processus fascinant de neuf heures impliquant trois ensembles d’écluses et un casting excentrique de chaloupes, de pilotes et de locomotives qui sonnent la cloche. . En chemin, vous passerez sous plusieurs ponts impressionnants, dont le Pont des Amériques, d’une portée de 344 mètres. Visitez la prison au bord du canal où l’ancien dictateur Manuel Noriega a passé ses dernières années et (si vous avez de la chance) apercevez des crocodiles, des singes capucins et certaines des plus de 1000 espèces d’oiseaux du pays.

En 2016, de plus grandes écluses ont été dévoilées pour accueillir de plus gros navires et il vaut la peine de visiter les centres d’information du canal pour apprécier la complexité déconcertante de l’expansion de neuf ans. Bien que les nouvelles écluses soient plus rapides et plus efficaces, elles n’ont pas le théâtre des originaux, alors choisissez un navire suffisamment petit pour utiliser ces derniers, comme le Greg Mortimer à 132 passagers d’Aurora Expeditions.