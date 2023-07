‘Destination finale 2’ Crash de voiture dans un journal de la vie réelle – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : nouvelle ligne/collection d’Everett

L’art imitant la vie a fait un 180 lorsqu’une femme est décédée des bûches tombant sur sa voiture mardi dans un accident étrangement similaire à une scène de Destination finale 2. Une femme de Floride âgée de 25 ans conduisait son SUV derrière un semi-remorque transportant du bois sur une autoroute lorsqu’elle s’y est écrasée et a fait basculer les bûches sur son véhicule, selon WSFA. La victime, qui serait une habitante de Fernandina Beach, a été transportée d’urgence dans un hôpital voisin où elle a été déclarée morte.

L’horrible incident semble avoir été retiré des pages d’un Destination finale scénario, alors que la franchise de longue date se penche sur des accidents mortels bizarres. Le deuxième volet des films présentait une mort effrayante sur l’autoroute, un peu comme l’accident de mardi, lorsqu’un personnage a la prémonition soudaine d’une catastrophe en vrac. Regardez ci-dessus.

Au cas où vous l’auriez manqué, Kimberly, interprétée par l’actrice A. J. Cook dans le film de 2003, se rend en Floride pour les vacances de printemps avec un groupe d’amis entassés dans une voiture. Dès que le gang atteint l’autoroute à New York, Kimberly a une vision surprenante d’un accident fictif de la Route 23 causé par un énorme camion forestier perdant le contrôle de sa cargaison. Parmi les 18 victimes de la vision mortelle se trouvait un policier, qui a été tué sur le coup lorsqu’une bûche a brisé son pare-brise.

L’incident de Floride était un autre cas d’art imitant la vie, car plusieurs tragédies de l’histoire récente suivent le Destination finale trope d’une personne trompant la mort, pour mourir d’une manière bizarre peu de temps après. En 2007, un père, Elzie Bud Warrenet sa fille, Circonscriptions de Phyllis Jeanont survécu à un accident d’avion après que leur avion artisanal a pris feu, par ABC7. Quatre ans plus tard, ils volaient du Texas à un meeting aérien lorsque leur avion a pris feu, a explosé et a tué le couple père-fille.

Et en 2013, Jessica de Lima Rohl a sauté d’aller dans une boîte de nuit brésilienne après que son petit ami l’a suppliée de ne pas y aller et la décision de rester à la maison lui a sauvé la vie, car le lieu a pris feu et a tué 238 personnes, par Vocal. Cinq jours plus tard, Jessica venait chercher son petit ami au travail, lorsque leur voiture a percuté un camion, tuant le couple sur le coup.

Plus Nouvelles des célébrités

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





Lien connexe En rapport: Ethan Slater: 5 choses à savoir sur la star ‘Wicked’ Ariana Grande serait en couple après la séparation

Cliquez pour vous abonner pour recevoir notre newsletter quotidienne gratuite HollywoodLife pour obtenir les nouvelles les plus chaudes des célébrités.