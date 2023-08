Dest s’ouvre sur les défis à Barcelone au milieu des discussions de sortie

Sergiño Dest a discuté ouvertement de ses difficultés à Barcelone, au milieu des spéculations selon lesquelles il pourrait quitter le club.

Alors qu’il jouait pour l’Ajax aux Pays-Bas, le joueur vedette de l’équipe nationale américaine a été annoncé comme l’un des meilleurs espoirs parmi les meilleurs jeunes arrières latéraux du monde. Après une seule saison avec la première équipe, Barcelone l’a signé.

Les Blaugrana ont fait de lui le premier Américain à participer au match historique d’El Clasico contre le Real Madrid. Malgré sa rapide ascension vers la gloire, il a été écarté et prêté à l’AC Milan en 2022.

Dest a passé un an en Italie mais n’est apparu que dans 14 matchs, ne jouant plus du tout après janvier. Le joueur de 22 ans est revenu en Catalogne cet été et est en compétition pour une place dans la formation de départ de Xavi Hernandez.

Dest sous pression pour jouer à Barcelone

Maintenant que son contrat prendra fin en 2025, Dest a parlé de son héritage, de la célébrité hors du terrain et de ses projets pour l’avenir.

«Je veux juste que les gens aux États-Unis se souviennent de moi comme l’un des meilleurs arrières latéraux qu’ils aient jamais eu et l’un des plus habiles. Je veux aussi que le monde entier le sache, j’ai l’impression d’avoir beaucoup de potentiel mais parfois un manque de régularité au niveau du club.

« Il se passe beaucoup de choses dans votre vie privée et il est parfois difficile de se concentrer. Ma priorité est de montrer la meilleure version de moi-même et les gens se souviendront de moi quand j’aurai fini », a-t-il déclaré dans une interview avec .

Dest a également noté qu’avoir un bon jeu mental est crucial pour le succès sportif. Pourtant, il a reconnu que ce n’est pas toujours simple.

« Les gens veulent connaître notre vie privée et prendre des photos, ce n’est pas la même chose qu’un travail régulier. Évidemment, ça vient avec le boulot, mais mentalement c’est toujours très difficile.

«Vous ne pouvez pas avoir une dépression nerveuse. C’est presque impossible parce que tu dois être là pour ton club, tu dois représenter les gens. Parfois, c’est difficile parce que les gens ne savent pas ce qui se passe. La seule chose que je peux faire, c’est en rire.

L’arrière droit toujours pas fait en Catalogne

La jeune star est tombée dans l’ordre hiérarchique à Barcelone. Par conséquent, les géants espagnols sont prêts à le laisser partir pour un prix raisonnable. Cependant, le défenseur a encore quelques détails à régler avec les champions en titre de la Liga.

« J’ai accompli pas mal de choses mais je ne suis pas encore satisfait. Je suis dans le plus grand club du monde et je veux juste créer mon héritage. J’ai l’impression de ne pas l’avoir encore fait et j’ai encore beaucoup à prouver et à montrer », a-t-il conclu.

