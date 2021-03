Telle a été la progression des talents américains, tant au pays qu’à l’étranger au cours des 18 derniers mois, que la question qui se pose au manager de l’équipe nationale masculine américaine, Gregg Berhalter, n’est pas tant d’où les joueurs vont venir, mais plutôt où les placer. Comme nous l’avons découvert jeudi, c’est le cas même si certains des XI de premier choix de Berhalter – comme Weston McKennie et Tyler Adams – ne sont pas disponibles.

Jeudi, Berhalter a obtenu d’autres réponses à cette question lors d’une victoire amicale 4-1 contre la Jamaïque, une victoire en partie due à la performance de l’arrière gauche Sergino Dest. L’arrière gauche a toujours été un poste tellement problématique pour l’USMNT que l’ancien ailier DaMarcus Beasley a repris ce rôle à la fin de sa carrière. Cette situation s’est poursuivie à l’époque de Berhalter sans qu’aucun joueur ne puisse s’approprier la position.

Entrez Dest, qui a joué principalement en tant qu’arrière droit depuis son engagement aux États-Unis il y a 17 mois, mais qui était en poste à l’arrière gauche à cette occasion. Un tel basculement nécessite certains calculs de la part du gestionnaire. Un joueur donné se sent-il à l’aise de jouer hors de son rôle préféré? Et le plus important de tous, est-ce que cela améliore l’équipe?

La première question a certainement reçu une réponse affirmative. Dest avait non seulement l’air capable défensivement, mais était également une force d’attaque. Son meilleur moment est survenu à la 34e minute lorsqu’il est intervenu de la gauche sur son pied droit pour tirer à la maison une explosion à longue portée pour son premier but international.

« Tout d’abord, Sergio est malade », a déclaré le milieu de terrain américain Brenden Aaronson. « Il est si bon, mec … Il joue d’abord sur le côté gauche, je veux dire que c’est déjà assez dur, mais ensuite il entre à sa droite, il le frappe juste; frappe le tir loin du poteau. Je ne m’attendais à rien d’autre . Il a cette qualité. «

Dest a également noué un partenariat instantané avec Christian Pulisic – faisant sa première apparition aux États-Unis depuis octobre 2019 – le duo causant de nombreux problèmes sur le flanc gauche.

« Je pense que la chimie est bonne en ce moment; hors du terrain, sur le terrain », a déclaré Dest. « Je pense que si tu joues plus souvent, ça ne fait que s’améliorer, et pour le moment je suis satisfait de Christian de mon côté. Je pense que nous avons aussi fait de belles combinaisons. »

Berhalter a ajouté: « Je pense que si nous pouvons faire passer et bouger ces deux gars et avoir l’intention de passer derrière la ligne de fond, ce serait vraiment difficile à gérer car ce sont des joueurs très rapides et très techniques. Je peux imaginer que ce sera le cas. vraiment difficile pour l’adversaire de gérer cela. «

La question de son impact sur l’équipe était également positive mais moins tranchée. Bien que Reggie Cannon n’ait pas eu sa meilleure nuit sur le flanc opposé, il est important de se rappeler qu’il ne s’agissait que d’un match. Berhalter semble examiner la position de Dest jeu par match. Il y a aussi la chance que Antonee Robinson de Fulham puisse encore émerger sur le côté gauche, alors qu’il y a plus d’options à la disposition de Berhalter sur la droite.

« Cela dépend simplement du personnel que nous avons dans le camp, cela dépend de qui est en forme dans les positions arrière gauche et droite », a déclaré le responsable américain. « Mais, vous savez, Antonee est un gars qui est venu et qui a vraiment bien fait. Nous avons Reggie. Nous avons Brian Reynolds sur la droite. Nous avons DeAndre Yedlin sur la droite. Alors maintenant, nous avons une tonne de personnes sur la droite, et parfois il peut être logique de jouer [Dest] sur la gauche. »

C’était une correspondance qui a fourni d’autres points de données en ce qui concerne le côté américain. Le sort du milieu de terrain Christian Pulisic a été un domaine d’intérêt permanent alors qu’il tente de garantir un temps de jeu plus cohérent avec l’équipe du club, Chelsea. Ce soir-là, son passage de 45 minutes en première mi-temps reflétait celui de l’équipe; quelques premières touches brutes ont cédé la place à plus de fluidité dans l’attaque. Le seul élément manquant était la touche finale, car il n’a pas réussi à convertir après quelques regards clairs sur l’objectif.

Sergino Dest était l’homme du match pour les États-Unis, marquant son premier but international et semblant dangereux hors de sa position sur la gauche. Getty

Mais le plus encourageant de tous est la façon dont certaines pièces de profondeur émergent pour la partie américaine. Pour être clair, il y aura des tests plus difficiles de la part des adversaires de la CONCACAF que les États-Unis ont récemment affrontés, à commencer par le match de dimanche contre l’Irlande du Nord. Le match du 30 mai contre la Suisse sera encore plus difficile. Mais Kellyn Acosta a comblé avec compétence l’Adams indisponible, offrant une présence physique au milieu de terrain ainsi qu’un jeu de liaison précieux.

Brenden Aaronson a remplacé Pulisic à la mi-temps et a eu un impact immédiat, mettant Giovanni Reyna au but à la 52e minute, puis convertissant le flux de centrage bas de Josh Sargent pour le deuxième but des États-Unis de la nuit deux minutes plus tard. Compte tenu des problèmes de blessures de Pulisic au cours de la dernière année, cet élément de profondeur pourrait s’avérer le plus critique de tous. Et si Aaronson n’est pas disponible, cela vaudrait la peine de jeter un autre regard sur Luca de la Torre, qui avait l’air vif dans ses 17 minutes de travail et a préparé Sebastian Lletget pour l’un de ses deux buts.

L’aide de Sargent était révélatrice de sa performance de la nuit, ainsi que de sa saison avec le Werder Bremen. Il a fait beaucoup de sale boulot, et sa capacité à s’éloigner de son défenseur à l’approche du but d’Aaronson était de premier ordre. La seule chose qui manquait était un but, et il a failli se convertir à quelques reprises, seulement pour être nié par une défense acérée ou une question de pouces. À l’heure actuelle, Sargent se trouve au sommet de la carte des profondeurs, bien que Berhalter ait clairement indiqué qu’il avait besoin de plus de l’attaquant de Brême.

« Je veux toujours [Sargent] être plus actif dans la surface de réparation « , a-t-il déclaré. » Il était proche d’un certain nombre d’occasions, mais je veux qu’il marque dans la surface de réparation et je pense que cela va venir. Quand il s’habituera au service, quand il s’habituera au fait que des gars vont lui jouer des balles dans la surface de réparation, je pense qu’il pourra les convertir. Mais globalement satisfait de sa performance. «

La Jamaïque a révélé certaines vulnérabilités aux États-Unis qui mériteront d’être surveillées à l’avenir. Berhalter a noté que le Reggae Boyz menacé en transition, et leur but de Jamal Lowe est venu sur un contre après un coup d’arrêt américain.

Mais dans l’ensemble, la performance contenait beaucoup plus de points positifs. Les pièces commencent à se mettre en place, ce qui est de bon augure bien avant un calendrier chargé qui comprend des qualifications pour la Coupe du monde à partir de septembre.