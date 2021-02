La position d’arrière latéral a généralement été une solide compétence pour l’équipe nationale masculine des États-Unis. À l’arrière droit, vous avez été témoin des Steve Cherundolos et Timmy Chandler du monde; les sélections ont parfois été un peu plus minces à gauche, mais des joueurs comme DaMarcus Beasley et Fabian Johnson ont toujours apporté du professionnalisme et parfois un jeu passionnant au poste. Il y a un solide avantage professionnel, et il y a Jordi Alba- ou Dani Alves-niveau avantage: à Sergino Dest, l’USMNT a maintenant un arrière latéral partant de Barcelone dans son pool de joueurs.

L’ascension de Dest, de la perspective jeunesse de l’Ajax au starter de Barcelone, s’est déroulée en quelques millisecondes. Jetons un coup d’œil au genre de joueur qu’il est en train de devenir et à ce qu’il pourrait avoir à offrir aux États-Unis et au manager Gregg Berhalter.

Tout d’abord, la chronologie:

Né aux Pays-Bas d’un père américain et d’une mère néerlandaise, Dest a fait ses débuts avec l’équipe B de l’Ajax (Jong Ajax) à l’âge de 17 ans en octobre 2018, moins de deux mois avant que Berhalter ne soit embauché pour diriger l’USMNT. En juillet suivant, Dest avait été promu au peloton supérieur; il jouerait dans 20 des 25 matches d’Eredivisie pour la centrale néerlandaise en 2019-20, plus 10 des 12 matches de Ligue des champions et de Ligue Europa.

Ayant représenté les États-Unis à la fois à la Coupe du monde des moins de 17 ans de la FIFA en 2017 et à la Coupe du monde des moins de 20 ans en 2019, Dest s’est officiellement engagé à jouer pour les États-Unis au début de la saison 2019-20 et a depuis fait cinq apparitions pour son pays. Il a joué la plupart des matches amicaux de l’automne dernier contre le Pays de Galles et le Panama, complétant 86% de ses passes avec huit récupérations de balle.

À ce stade, on pourrait dire que son statut au sein de la gamme de premier choix des États-Unis avait été accéléré. Ayant déjà joué en Ligue des champions avant ses 19 ans, il s’était installé à Barcelone avant ses 20 ans. Malgré les problèmes de budget endémiques, le Blaugrana l’a acquis le 1er octobre pour plus de 20 millions d’euros et l’a rapidement branché dans l’alignement. Il a disputé 15 des 20 matches de la Liga et joué les 90 minutes complètes dans cinq des six matches de phase de groupes de la Ligue des champions.

Bien qu’il ait partagé ses minutes entre l’arrière droit et l’arrière gauche pour l’équipe nationale, Dest a été déployé principalement à droite au Barca, soit parce que c’est là que le manager Ronald Koeman pense qu’il est le plus capable ou parce qu’Alba reste un pilier de l’arrière gauche. . Dest a enregistré un but et une aide, mais son travail principal a été de déplacer le ballon du deuxième niveau de la défense au troisième. Il s’avère qu’il est assez bon dans ce domaine.

(Ce qui précède montre où il a tendance à faire le plus de jeux et de progressions et, sans surprise pour un joueur de Barcelone, il passe le plus clair de son temps sur le terrain.)

La position d’arrière-arrière est une question délicate à évaluer d’un point de vue statistique, car elle dépend si largement du système en place. Mais en le comparant à d’autres arrières latéraux et arrières latéraux des cinq grandes ligues européennes, nous découvrons assez rapidement ses forces et ses fonctions spécifiques.

Parmi les 150 grands arrières latéraux et arrières latéraux avec au moins 750 minutes de championnat cette saison, le taux de réussite de Dest (90,4%) se classe premier, tout comme son taux de réussite dans le troisième attaquant (90,0%). Non, ce ne sont pas des passes longue distance, et oui, beaucoup de ces passes sont allées à Lionel Messi, c’est-à-dire qu’il s’agit d’opportunités à fort pourcentage. Mais sa précision et sa vitesse sur le ballon amènent le ballon là où il doit être presque à chaque fois. Il est également dans le 99e centile du taux d’achèvement à partir du tiers moyen (92,8%) et dans le 93e centile à partir du tiers défensif (82,6%).

Dest a été excellent pour conserver la possession – ses 12,1 possessions perdues toutes les 90 minutes sont dans le 95e centile – et il est plus que disposé à tenter un contre un (3,1 prises pour 90, taux de réussite de 55%). Stylistiquement, il s’intègre parfaitement avec le type d’arrière latéral Kyle Walker ou Ferland Mendy. Ou oui, Alba lui-même.

Une raison majeure de son taux de réussite élevé dans les positions offensives: il ne tente pas de centres. Il se classe dans le 24e centile pour les tentatives croisées (1,9 pour 90) et dans le 14e pour le taux d’achèvement croisé (10,5%). Cela fait partie de l’approche générale de Koeman: Barcelone ne tente que 14,6 centres par 90 minutes, le troisième plus bas de la Liga. Cela favorise la rétention du ballon et grâce à des passes courtes, des prises et, oui, Messi, Barcelone est toujours en tête de la ligue en termes de chances créées.

Pour une équipe lourde comme Barcelone, l’effort le plus direct en défense n’est pas de permettre à l’adversaire d’avoir le ballon. Dest est brillant à cet égard, et c’est bien parce qu’il a de la place pour grandir dans le réel département de la défense. Il se classe dans le premier centile – tout en bas, en d’autres termes – avec 9,1 interventions défensives (définies comme les récupérations de balle, les tacles, les interceptions, les dégagements, les tirs bloqués et les sauts remportés dans le tiers défensif) toutes les 90 minutes. Il obtient en moyenne 5,1 récupérations de balle par 90 (38e centile), mais seulement 0,4 interceptions de passes (premier centile). Il est bon pour les fautes tactiques occasionnelles, mais il n’a pas été acquis pour sa capacité de tacle, qui est encore un travail en cours.

Tout cela correspond au profil défensif de Barcelone pour le moment. Comme beaucoup d’équipes de possession, le Blaugrana se faire prendre un montant décent sur les contre-attaques; ils sont septièmes de la Liga pour les tirs autorisés par possession (0,10), mais ils sont sixièmes pires en xG permis par tir (0,13). Les statistiques de Dest semblent être en grande partie un produit du système, pour le meilleur et pour le pire. Lorsqu’on lui a demandé d’appliquer plus de pression, il semble qu’il le puisse – il a en moyenne 11,2 interventions défensives pour 90 la saison dernière avec l’Ajax et 13,4 avec Jong Ajax la saison précédente.

Pourtant, Koeman veut construire à l’arrière et monopoliser le ballon, et Dest est une belle pièce à cet égard.

Berhalter veut faire ces choses aussi. Depuis le début de 2020, les États-Unis ont disputé cinq matches amicaux, trois contre des adversaires largement surclassés de la CONCACAF (Trinité-et-Tobago, Panama, El Salvador) et deux contre des adversaires plus solides (Pays de Galles, Costa Rica). Contre les premiers, ils se sont défaits par un combiné 19-2; ils ont lutté offensivement contre ce dernier, battant le Costa Rica 1-0 et faisant match nul 0-0 avec le Pays de Galles.

Sergino Dest a-t-il répondu aux attentes depuis son arrivée à Barcelone? David Ramos / Getty Images

– Les États-Unis ont submergé les trois ennemis surclassés par la pression et la possession. Ils ont possédé le ballon 64% du temps, effectué près de 88% de leurs passes (pour la plupart courtes), effectué plus de 50 récupérations de balle dans chaque match et accordé seulement 9,3 passes par action défensive. (Pour le contexte, seules trois équipes du big-five ont autorisé moins de 9,3 PPDA jusqu’à présent cette saison: Leeds United, Paris Saint-Germain et Bayern Munich.)

– Contre le Pays de Galles et le Costa Rica, l’offensive a disparu, mais les principes sont restés: 61% de possession, 88% de taux d’achèvement, 49 récupérations de balles par match et un PPDA de 8,6 à la manière de l’Ajax.

Berhalter fait un travail solide pour établir ses principes prévus – d’accord, contre une concurrence principalement sommaire – et il le fait bien qu’il n’ait pas encore vraiment réduit le nombre de joueurs. Dans ces cinq matches, par exemple, il a joué 11 arrières latéraux différents pendant au moins une poignée de minutes – tout le monde, des habitués potentiels comme Dest, Reggie Cannon de Boavista et Sam Vines des Colorado Rapids, à des jeunes moins testés comme Atlanta United. George Bello et Julian Araujo de LA Galaxy.

C’est donc excitant de réfléchir à ce qui pourrait être possible avec une gamme stable et véritablement de premier choix. C’est aussi excitant de réaliser qu’en plus de Dest, le thème de la possession et de la pression est assez constant avec les équipes pour lesquelles beaucoup de membres de cette formation potentielle de premier choix jouent.

– Ailier / milieu offensif Christian Pulisic – Chelsea: Le taux de possession des Blues a été de plus de 60% pendant tout le mandat de Pulisic, et le nouvel entraîneur Thomas Tuchel, qui a travaillé avec Pulisic au Borussia Dortmund, est un véritable partisan du PPDA.

– Ailier Giovanni Reyna – Borussia Dortmund: BVB a le taux de possession le plus élevé (62%) de la Bundesliga et est deuxième du PPDA (10,3), et bien qu’elle vienne d’avoir 18 ans, Reyna a déjà enregistré plus de 1500 minutes de Bundesliga avec le club.

– Milieu Weston McKennie – Juventus: McKennie est arrivé avec le nouveau manager Andrea Pirlo, qui transforme rapidement la Juve en un club de possession moderne: ils sont deuxième de la Serie A en taux de possession (58,6%) et premier en PPDA (9,9).

– Milieu défensif Tyler Adams – RB Leipzig: La machine Red Bull est rapidement devenue un avatar du football moderne, et le phare de Leipzig est actuellement à la fois excellent (Adams a marqué le but gagnant pour les envoyer en demi-finale de la Ligue des champions la saison dernière) et possession dominante.

– Gardien Zack Steffen – Manchester City: Steffen a joué pour le Columbus Crew SC de Berhalter et a maintenant fait huit apparitions pour Man City de Pep Guardiola. Sûr à dire, il sait ce qui est exigé du gardien de balayage moderne et des intentions de jeu à l’envers.

Beaucoup d’autres dans le pool de joueurs sont employés par des équipes de possession lourde ou de forte pression: des défenseurs comme John Brooks (VfL Wolfsburg), Cannon (Boavista), Chris Richards (TSG Hoffenheim prêté par le Bayern) et Aaron Long (New York). Red Bulls), des milieux de terrain comme Julian Green (Greuther Furth) et Brenden Aaronson (FC Salzburg), des attaquants / ailiers comme Jordan Morris (Swansea prêté par le Seattle Sounders FC), Timothy Weah (Lille), Konrad de la Fuente (Barca), etc.

Les alignements des États-Unis au début des vrais matchs – les qualifications olympiques en mars, les finales de la Ligue des Nations de la CONCACAF en juin, la Gold Cup (et peut-être les Jeux olympiques) en juillet, les qualifications pour la Coupe du monde à l’automne – se vanteront de quantité non seulement de jeunes talents, mais aussi de familiarité tactique.

Dest sera presque certainement une grande partie des plans de Berhalter. Quand il a signé avec le Barça, il a déclaré à ESPN: « Vous voulez jouer chaque match contre les meilleurs adversaires et voir où vous en êtes actuellement avec votre développement. Je pense qu’il y a assez de place pour que je m’améliore, mais je suis sur une bonne [path] et j’aime ces jeux. «

À chaque niveau qu’il a avancé – de la deuxième division néerlandaise à la première division néerlandaise en passant par la Liga – ses taux de réussite se sont améliorés et ses totaux de passes attendus sont restés stables. Il n’est peut-être pas encore Alba ou Alves, mais il relève le défi. Cela devrait être une très bonne nouvelle pour son avenir et celui de l’USMNT.