Dest de l’USMNT et McKennie suspendus après des cartons rouges contre le Mexique

La Concacaf a annoncé quatre suspensions individuelles et infligé des amendes non divulguées aux fédérations de football des États-Unis et du Mexique à la suite des quatre cartons rouges émis lors de la demi-finale de la Ligue des Nations la semaine dernière.

Les joueurs américains suspendus – Weston McKennie (trois matchs) et le défenseur Sergino Dest (deux matchs) – purgeront également leur peine pendant la Gold Cup, selon un porte-parole de US Soccer, mais aucun n’était prêt à participer à la compétition.

– Calendrier de la Gold Cup, résultats, tranche

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

Les suspensions seront plus impactantes pour le Mexique, qui sera privé de Cesar Montes (trois matchs) et de Gerardo Arteaga (deux matchs) pour le début de la Gold Cup. Les deux joueurs sont inscrits sur la liste officielle du tournoi de l’équipe.

Montes a reçu un rouge direct à la 69e minute après une faute sévère sur l’attaquant américain Folarin Balogun lors du match du 15 juin à Las Vegas, qui a déclenché une mêlée qui a entraîné l’expulsion de McKennie avec un maillot déchiré. Dest et Arteaga ont récupéré leurs cartons rouges à la 85e minute. Les États-Unis ont battu le Mexique 3-0 pour se qualifier pour la finale de la Ligue des Nations, où ils ont battu le Canada 2-0 dimanche dernier pour remporter un deuxième titre.

Les États-Unis ouvrent leur campagne de la Gold Cup samedi contre la Jamaïque (21 h 30 HE) au Soldier Field de Chicago tandis que Le Tri coup d’envoi dimanche contre le Honduras (20 h HE) à Houston.

La Concacaf a également averti que des sanctions supplémentaires pourraient être prononcées si de nouveaux incidents se produisaient lors des compétitions de l’équipe nationale de la confédération.