Dessins de pièces pour le roi britannique Charles III publiés par la Monnaie royale

Il ne porte pas de couronne, ce que les rois précédents ne portaient pas non plus, bien que la reine Elizabeth II l’ait fait dans les cinq pièces produites pendant son règne.

Les 29 milliards de pièces existantes représentant la reine en circulation au Royaume-Uni, ainsi que dans les pays du Commonwealth, dont l’Australie, la Nouvelle-Zélande et le Canada, auront cours légal et seront supprimées naturellement et au fil du temps.

La Royal Mint, qui fabrique des pièces représentant le monarque depuis plus de 1 100 ans et est la plus ancienne société britannique, a déclaré qu’elle serait disponible pour les collectionneurs la semaine prochaine et qu’elle serait généralement utilisée avant la fin de l’année.

“Bien que la technologie ait progressé, nous continuons d’honorer le savoir-faire britannique transmis au fil des siècles”, a déclaré Anne Jessopp, directrice générale de la Royal Mint.

“Notre équipe de modélistes, d’outilleurs et de graveurs qualifiés veillera à ce que l’effigie du roi soit fidèlement reproduite sur des millions de pièces.”

La Monnaie royale publiera également une couronne commémorative de 5 £ – une pièce destinée à servir de souvenir ou d’objet de collection qui n’est généralement pas acceptée – présentant des images de la reine Elizabeth II vers le début et la fin de son règne de 70 ans.