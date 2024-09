Dessiner des personnages : cinq illustrateurs à la touche humaine

Comme vous le diront de nombreux artistes, illustrer des personnages est l’une des compétences les plus difficiles à acquérir. Même si cela semble naturel pour certains – un talent inné, pourrait-on dire –, la réalité est qu’il s’agit d’une capacité acquise par la pratique, la patience et l’observation jusqu’à, finalement… la perfection !

Ou pas, selon le cas. Car ce qui est curieux dans le dessin de personnages, c’est que plus vous essayez de rendre votre dessin figuratif réaliste, plus les gens scrutent l’image. Après tout, votre public est composé d’êtres humains. Les gens savent à quoi ressemblent leur corps, leurs mains, leur visage et leurs membres et peuvent immédiatement se rendre compte que quelque chose ne va pas.

C’est donc un fait curieux pour un illustrateur que de nouvelles opportunités s’ouvrent à lui lorsque vous orientez votre dessin figuratif vers une direction plus expressive, exagérée et irréaliste. Les directeurs artistiques ne recherchent pas nécessairement la perfection ; ils veulent des illustrations de personnes qui communiquent, résonnent, attirent l’attention et signifient quelque chose pour le spectateur.

Les artistes que nous étudions ici ont cette capacité rare. Les personnes qu’ils dessinent ne sont pas anatomiquement correctes jusqu’au niveau moléculaire, mais elles sont rendues avec une touche humaine, et c’est l’une des choses qui distinguent ces illustrateurs. L’autre est qu’ils peuvent toujours proposer leurs styles de dessin individuels à leurs clients. Chaque artiste a une esthétique unique, et pourtant chacun peut créer des œuvres dans ce style à maintes reprises.

Découvrons leur travail et apprenons-en davantage sur leurs approches créatives pour dessiner des personnages.

Yvette Earl

Basée dans le nord de l’Angleterre, Yvette Earl est appréciée par de nombreux clients pour ses dessins d’architecture, mais pour nous, c’est la façon dont elle illustre les personnages qui attire vraiment l’attention. En dessinant dans Procreate puis en augmentant la dynamique des couleurs dans Photoshop, elle remporte des contrats auprès de clients du secteur de la mode et du lifestyle tels que Union Clothing, Carhartt et Goodhood.

« Dessiner des personnages demande beaucoup de pratique, et je continue à apprendre et à développer cette compétence. J’ai passé beaucoup de temps à dessiner des gens dans différentes poses et à créer des tenues pour eux. J’adore l’aspect mode de ce travail. Je travaille à partir de références photographiques ; cela inclut parfois de me photographier moi-même si je recherche une pose particulièrement délicate », explique Yvette.





























Tatiana Alanis

Originaire de Californie mais travaillant aujourd’hui à Forth Worth, au Texas, Tatyana Alanis est une étoile montante de l’illustration américaine qui se fait également appeler French 75 Studios. Elle compte déjà parmi ses clients des noms connus tels que Google, Walmart et le LA Times. La façon dont elle dessine les gens est l’une des raisons de son succès croissant : elle est simple, douce et nostalgique. Le réalisme des proportions est suffisant pour indiquer qu’elle a travaillé dur pour développer cette compétence, en lisant de nombreuses bandes dessinées de l’âge d’or et en regardant des dessins animés.

« Quand j’ai eu l’occasion de travailler avec les Dallas Stars, ils m’ont invité à quelques matchs pour que je puisse prendre des photos de la foule et de l’ambiance. Ils voulaient que je comprenne le hockey sur glace et que je fasse partie de la communauté qu’ils ont à Dallas. À partir de là, j’ai commencé à esquisser une foule nombreuse et enthousiaste qui, selon moi, incarnait la base de fans des Stars. J’ai fait une série de révisions, puis nous sommes passés à l’impression. La plupart des projets locaux sur lesquels j’ai travaillé se déroulent comme cela », explique Tatyana.





























Kyle Platts

Comme Yvette, Kyle Platts est basé dans le nord de l’Angleterre et, comme Alyana, il apprécie profondément l’art de la bande dessinée. Cependant, s’éloignant d’une approche réaliste, il crée des personnages dans son propre style unique qui ressemble aux premiers dessins animés et aux bandes dessinées de journaux, leur donnant une touche contemporaine. Tirant quelques lignes ici et là, il crée habilement leurs expressions et ajoute au sentiment en suggérant comment ils se déplaceront à travers leur posture.

« J’aime la comédie physique dans la conception des personnages et je cherche à faire en sorte que le ton des personnages corresponde à la situation absurde dans laquelle je les mets. Plus récemment, j’ai passé beaucoup de temps à animer mes personnages, et c’est là que ça devient compliqué. Maintenant, je dois aussi tenir compte de la façon dont ils se déplacent, ce qui a ajouté une toute nouvelle dimension aux personnages et à leurs personnalités », explique Kyle.





















Alxndra Cook

Parfois, ce sont les détails que l’on inclut dans une image qui la rendent charmante, mais souvent, ce sont les détails qu’un artiste omet qui rendent son œuvre mémorable. Alxndra Cook est une illustratrice anglaise qui dessine de manière figurative dans des proportions réalistes mais ose aller très loin dans les traits du visage. Un simple point ou une rangée de cils suffisent souvent pour les yeux, et cette approche unique lui permet d’être sur la liste des finalistes de prix.

« Lorsque j’ai commencé à dessiner, je dessinais principalement des personnages simples, mignons et stylisés, inspirés d’animaux ou d’objets inanimés. Après avoir acheté mon premier iPad et avoir reçu des demandes d’un nouveau client, je me suis sentie inspirée pour développer mon style et j’ai commencé à m’entraîner au dessin dans le but de dessiner des personnages plus réalistes, mais je voulais conserver la simplicité de mon style d’origine. Au fil du temps, mon style a évolué pour devenir plus détaillé et j’ai abandonné les petits personnages amusants, travaillant sur un style pour attirer une population plus âgée, mais en préservant la simplicité de mon travail en me concentrant sur ma forme et ma ligne », explique Alxndra.





























Ryan Gillett

L’illustrateur Ryan Gillett, basé à Brighton, dessine comme un dessinateur de bande dessinée à l’ancienne : chaque ligne est comme un geste gravé sur le papier, et en quelques traits seulement, une forme humaine se forme à laquelle nous pouvons rapidement nous identifier. Tout cela semble si facile, mais la réalité est tout autre. Même dans un style « libre » comme celui-ci, il peut être difficile de trouver les bonnes personnes. Cependant, c’est une astuce que Ryan maîtrise en passant d’un carnet de croquis à Procreate et Photoshop, illustrant pour des clients allant de Wolff Olins et The Guardian à des entreprises de skateboard.

« Ce n’est pas comme si je m’asseyais sur un banc dans un parc pour dessiner les gens qui passent, mais je crois que lorsqu’un dessin est terminé, on peut voir si quelque chose ne va pas. Qu’il s’agisse d’une jambe trop longue ou d’une main sur le mauvais bras, il faut simplement essayer encore et encore. Il y a beaucoup d’essais et d’erreurs. »

« Si j’ai le malheur de me retrouver dans le trou de ver des illustrateurs, je peux finir par dessiner quelques centaines de la même image jusqu’à ce qu’elle soit exactement comme je le souhaite », explique Ryan.