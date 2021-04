Le manager de l’équipe nationale féminine des États-Unis, Vlatko Andonovski, a déclaré que le match nul 1-1 de samedi avec la Suède, cinquième, un qui a cassé la séquence de 16 victoires consécutives des Américains, était « très bon pour nous » même s’il a admis que son équipe avait joué. bien loin de son meilleur.

Lors d’une journée où la légende américaine Carli Lloyd a remporté sa 300e sélection, les Suédois ont battu le sommet à la 38e minute lorsque Lina Hurtig est rentrée du corner de Kosovare Asllani. Alors que la tête de Hurtig était bien placée, le marquage et le gardien de but pour les États-Unis étaient inférieurs à la moyenne. L’équipe locale a ensuite eu deux énormes chances de marquer deux buts de chaque côté de la mi-temps, mais n’a pas pu se convertir, en partie à cause de la gardienne américaine Alyssa Naeher.

En seconde période, les États-Unis ont progressivement augmenté la pression et la remplaçante Megan Rapinoe a égalisé sur place trois minutes après que le défenseur Kelley O’Hara ait été jugé avoir été victime d’une faute à l’intérieur de la surface, même si les rediffusions ont montré le contraire.

Pourtant, Andonovski a déclaré qu’il était heureux d’avoir subi un test difficile alors qu’il préparait son équipe pour les Jeux olympiques de Tokyo, en particulier contre une équipe aussi organisée et défensivement forte que la Suède.

« Je pense que c’est, je ne dirais pas l’une des meilleures choses qui nous soient arrivées, mais quelque chose qui est très bon pour nous », a-t-il déclaré. « En fait, c’est pourquoi nous sommes venus ici. Nous sommes venus ici pour jouer de bonnes équipes. Nous sommes venus [to] L’Europe affronte des adversaires, s’expose dans une certaine mesure à différentes tactiques, tactiques de haut niveau, équipes organisées et essaie de surmonter tout cela. «

Les États-Unis ont eu de bonnes chances de remporter le match en fin de match, la remplaçante Kristie Mewis mettant un effort de temps d’arrêt hors du but, mais Andonovski n’a pas été satisfait de ce développement.

Il a ajouté: « Si nous jouons comme nous avons joué aujourd’hui [at the Olympics], ce n’est pas assez bon, et je le sais. Personne n’a besoin de me le dire. Mais encore une fois, c’est juste une bonne opportunité d’apprentissage pour nous améliorer. «

La plupart des chances de la Suède sont survenues lors de la transition, mais Andonovski a déclaré que le problème dans ces moments avait moins à voir avec la structure défensive de l’équipe et plus à voir avec des touches et des passes médiocres qui conduisaient à des revirements.

« S’il y a quelque chose dont je n’étais pas satisfait, c’était la propreté de notre toucher. J’ai l’impression que nous n’étions pas assez propres. Nous avons fait beaucoup trop d’erreurs au premier contact, au deuxième contact. C’est donc quelque chose que je ressens. , était la base de nos contre-mesures, ou leur permettant de nous contrer. «

Le fait que la Suède ait marqué sur coup d’arrêt n’a pas non plus été un bon match pour l’entraîneur américain.

« [Set pieces], c’est quelque chose dont nous sommes fiers, et le fait que nous soyons pris, je ne suis pas content de cela », a-t-il déclaré.

Après le triomphe du mois dernier à la SheBelieves Cup, Rapinoe avait fait remarquer que les États-Unis « ont encore besoin de notre punch dans la bouche que nous n’avons pas encore. » Lorsqu’on lui a demandé si l’équipe avait obtenu cela de Suède, Rapinoe a plaisanté: « J’ai encore toutes mes dents, donc c’est bien », mais a noté que le défi de jouer les meilleures équipes comme la Suède et la France – que les États-Unis devront affronter au Havre trois dans quelques jours – servira bien les États-Unis.

« Tout ce voyage, que [punch in the mouth] c’est exactement ce que ça va être « , dit-elle. » C’est beaucoup de voyager à l’étranger. Demandez à notre personnel à ce sujet. Mais certainement pendant COVID et toutes les autres choses qui se passent et jouer deux des meilleures équipes du monde est exactement ce dont nous avons besoin. «