« Desperate Housewives » à 20 ans : pourquoi le style de Bree Van de Kamp règne toujours

Avec ses répliques pleines d’esprit, son style méticuleux et son attitude comiquement stoïque, il est facile de comprendre pourquoi « Desperate Housewives » Bree Van de Kamp est devenue l’une des préférées des téléspectateurs lors de ses débuts il y a 20 ans aujourd’hui.

La comédie noire, qui se concentre sur les secrets scandaleux des habitants apparemment ordinaires de Wisteria Lane, a été instantanément catapultée au succès commercial et critique. Mettant en vedette un vaste casting, la plupart de la série se concentre sur la vie de la fantasque Susan Mayer (interprétée par Teri Hatcher), ancienne femme d’affaires de grande envergure devenue mère de cinq enfants Lynette Scavo (Felicity Huffman), ex-mannequin Gabrielle Solis (Eva Longoria) et la femme au foyer perfectionniste Bree Van de Kamp (jouée par Marcia Cross).

La série a été appréciée à la fois par le public et par les critiques dès le début, avec plus de 20 millions de téléspectateurs pour son premier épisode, avant que la série ne reçoive sept Emmys et trois Golden Globes au cours de ses huit années d’existence.

Les téléspectateurs rencontrent pour la première fois Bree, avec son carré rouge élégant et ses sourcils parfaitement épilés, en tant qu’épouse et mère au foyer, un personnage fortement inspiré par la maman du créateur de la série Marc Cherry. Côté garde-robe, les ensembles de pulls de sport et les jupes jusqu’aux genoux de Bree (souvent associés à un collier de perles) ont apparemment été inspirés à la fois par l’ancienne Première dame Nancy Reagan et par Charlotte York de « Sex and the City ». Cependant, il ne faut pas longtemps pour que la façade des Stepford Wives de Bree s’effondre. Au cours de la série, elle fait face à un conflit écrasant avec ses enfants, à une bataille contre l’alcoolisme, à trois mariages et à une fausse grossesse scandaleuse.

« Je pense que l’évolution de Bree a peut-être été plus remarquée parce qu’elle était très tendue lorsque nous l’avons rencontrée pour la première fois », a déclaré la costumière Catherine Adair à CNN par courrier électronique. Non seulement Cross joue un personnage, mais Bree en joue sans doute un aussi.

Alors que le style de Bree pourrait être décrit comme traditionnel ou conservateur tout au long des deux premières saisons de Desperate Housewives, les choses prennent un léger tournant après la mort soudaine de son premier mari, Rex (qui a dit un jour à son conseiller matrimonial qu’il était « difficile de savoir si elle avait « aucun » sentiment) à la fin de la première saison. Immédiatement après, Bree se limite à des robes noires, des pulls et des cardigans inoffensifs, avant que les couleurs sourdes du chagrin ne cèdent finalement la place – au fil de plusieurs épisodes – à une nouvelle garde-robe vibrante signalant une sorte de dévoilement.

Selon Adair, Cross était impliqué dans le style de Bree ; une collaboration qu’elle a qualifiée de « riche et utile ». Lorsque la mort frappe à nouveau à la porte de la vie amoureuse de Bree, cette fois pour son ex-fiancé George dans la deuxième saison, elle porte une robe blanche en mousseline fluide conçue par Dina Bar-El que Cross a décrite dans des interviews promotionnelles comme canalisant l’aura de un « ange de la mort ».

Alors que la série continue, le caractère tendu de Bree se détend. Son joli carré retourné aux épaules, presque synonyme de son personnage au début, se desserre progressivement. Elle essaie des chemisiers décontractés avec des jeans, ainsi que des robes révélatrices occasionnelles – dont l’une, dans la saison sept, se distingue comme l’un des moments vestimentaires préférés d’Adair pour le personnage.

« Je l’ai conçu et fait confectionner pendant un week-end », a déclaré Adair à propos de l’audacieuse robe dos nu, que Bree transforme en un décolleté plongeant en la retournant lors d’une sortie avec la nouvelle femme au foyer Renee (jouée par Vanessa Williams). « Nous avons réalisé que nous avions en fait besoin de deux robes pour que cela s’adapte », a poursuivi Adair. « Mais j’espère que vous pensiez que ce n’en était qu’un. »

Il y avait aussi une couleur en particulier qu’Adair aimait orner toutes les femmes au foyer, parfois sous la colère espiègle de Cross.

« Je l’aimais en rose », a déclaré Adair. « Elle (Marcia) me taquinerait à ce sujet. »

Mais chaque personnage avait ses propres nuances de rose, a expliqué Adair. La teinte pastel que Bree portait souvent était « assez différente » des roses audacieux ou fumés qu’Adair avait choisis pour Gabrielle et Susan, a ajouté la costumière.

Mélangeant streetwear haut de gamme et mode de luxe, Adair s’est procuré des vêtements dans tout Los Angeles, où « Desperate Housewives » a été tourné – découpant des vêtements existants pour en fabriquer de nouveaux. Aucun look n’a jamais été « à la retraite », a expliqué Adair, car des vêtements seraient nécessaires pour les flashbacks de la série.

À la fin de la série, Bree s’éloigne de l’état mystérieux dans lequel se trouve Wisteria Lane et s’installe dans le Kentucky. Elle est maintenant politicienne, élue à la législature de l’État, et sa carrière et ses vêtements montrent qu’elle n’est plus désespérée – ni femme au foyer. Les ensembles de pulls ont disparu, mais les jupes jusqu’aux genoux restent, avec ses tenues des versions surélevées de son premier style.

« Nous changeons et faisons tous évoluer notre style dans la vraie vie, influencés par nos circonstances, tout comme les femmes de Wisteria Lane », a déclaré Adair. «C’est quelque chose que j’ai adoré dans la conception des costumes du spectacle. Personne n’est resté immobile ou n’est resté figé dans le temps.