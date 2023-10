Désormais sénatrice, Laphonza Butler fait un fier retour sur la liste d’EMILY

Butler a reconnu sa semaine mouvementée, rendant hommage à Feinstein, affirmant qu’elle avait ouvert la voie pour qu’il « soit normal que les femmes occupent le siège du pouvoir qu’elles choisissent ».

Lorsque Newsom a appelé Butler samedi pour lui parler du rendez-vous, elle a hésité avant de répondre, a-t-elle déclaré à la foule du déjeuner. Elle a dit avoir réfléchi à sa responsabilité envers l’organisation, en particulier à ce stade important du cycle électoral de 2024.

« J’ai décidé que je ne me laisserais pas tomber en choisissant de rater une autre occasion de servir à mon meilleur potentiel », a déclaré Butler. « Diriger et produire avec mon impact le plus élevé. Pour élever ma voix au plus haut volume en faveur de la création d’un avenir meilleur, plus fort et plus équitable.

On ne sait toujours pas si Butler se présentera aux élections spéciales pour terminer les dernières semaines du mandat de Feinstein, ou si le mandat complet de six ans commençant en 2025. Elle n’a répondu à aucune question après l’événement. Les trois membres du Congrès candidats à la succession de Feinstein en 2024 – les représentants démocrates. Barbara Lee, Adam Schiff et Katie Porter – ont tous indiqué qu’ils se présentaient également aux élections spéciales.

La Liste d’EMILY a déjà participé à un certain nombre de courses, en accordant son soutien aux candidats aux élections sénatoriales à travers le pays, y compris la Représentante. Elissa Slotkin dans le Michigan, l’ancienne représentante Debbie Mucarsel-Powell en Floride, représentante. Lisa Blunt-Rochester dans le Delaware et Angela Alsobrooks, directrice du comté de Prince George, dans le Maryland. Le groupe n’a pas soutenu la course au Sénat de Californie et a déclaré qu’il attendrait que les primaires se déroulent l’année prochaine – une position qu’il avait adoptée avant même que Butler ne devienne sénateur.

Les participants au déjeuner organisé dans un espace événementiel de l’Upper East Side de Manhattan ont été stupéfaits. « C’était incroyablement inspirant et stimulant », a déclaré Julie Shiroishi, directrice exécutive d’Eleanor’s Legacy, une organisation new-yorkaise qui soutient les candidates démocrates qui soutiennent le droit à l’avortement. « Il ne pourrait y avoir de choix plus inspirant que Laphonza Butler pour suivre les traces du sénateur Feinstein. »

Dawn Smalls, avocate et donatrice de la liste EMILY, a qualifié cela de « moment où la boucle est bouclée ».

« C’était formidable d’être ici pour faire ses adieux à l’organisation à laquelle elle s’était tant dévouée », a déclaré Smalls.

Avec sa nomination, Butler est devenue la seule femme noire au Sénat et l’un des trois membres LGBTQ de la Chambre haute. Son identité n’a pas échappé à Smalls, qui est également une femme noire.

« Je pense qu’il est vraiment important d’avoir la voix d’une femme noire au Sénat », a-t-elle déclaré. «Je suis donc très, très excité de la voir là-bas. Et j’adorerais continuer à entendre sa voix.

Blunt-Rochester, qui espère également accroître le nombre de femmes noires au Sénat lors de sa course l’année prochaine, a souligné l’importance de la nomination de Butler.

« Tout le monde dit qu’il n’y a pas de femmes noires au Sénat », a déclaré Blunt-Rochester lors de l’événement. «Maintenant, il y en a un. Mais il en faudrait deux, trois, quatre, cinq de plus. »