Désormais, les joueurs Android peuvent également obtenir un contrôleur mobile Backbone à 99 $

Le contrôleur mobile Backbone One s’enroule autour des téléphones en tant que périphérique de console de type Nintendo Switch, devançant des concurrents comme le Razer Kishi 2 comme sans doute le meilleur moyen de jouer en déplacement – ​​bien que la version originale lancée en 2020 ne fonctionnait qu’avec les iPhones. Enfin, Backbone a un nouveau modèle spécialement conçu pour fonctionner avec les téléphones Android, et il sortira avant la fin de l’année.

Le Backbone One pour Android est pratiquement identique à la version iPhone, de l’apparence en plastique noir aux boutons de visage supplémentaires sous le pavé de commande et les bâtons. Cela fonctionne également de la même manière, vous permettant de glisser votre smartphone dans le contrôleur entre les moitiés de la manette de jeu et de vous connecter directement via le port USB-C. Cela permet une expérience plus transparente avec peu ou pas de problèmes d’entrée ou de décalage, contrairement aux autres contrôleurs de jeu mobiles qui se connectent sans fil via Bluetooth. La liaison via USB-C transmet également le chat et l’audio via la prise analogique du Backbone One.

Colonne vertébrale



Le Backbone One est compatible avec “la plupart des téléphones Android de Samsung, Google et plus”, selon un communiqué de presse ; on ne sait pas quels modèles spécifiques sont compatibles avec le contrôleur. Backbone n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire supplémentaire.

Le Backbone One pour Android a le même prix de 99 $ que la version iPhone, et les commandes passées maintenant devraient être livrées avant Noël. Nous verrons si Backbone le suivra avec une édition PlayStation de couleur DualSense à un moment donné.

