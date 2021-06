Désormais, les étincelles peuvent dérouter les fans sur grand écran

En 2017, le réalisateur obsédé par la musique Edgar Wright, tout juste sorti du succès de « Baby Driver », est allé voir Sparks se produire à Los Angeles. Pendant des années, il avait dit à ses amis que quelqu’un avait besoin de faire un documentaire sur le groupe, et alors qu’il regardait le public, qui allait des adolescents à la soixantaine grisonnante, et le mélange étrange de célébrités présentes, il a répété avec insistance l’idée à son ami, le cinéaste Phil Lord — qui lui a dit de faire le film lui-même.

Leurs chansons pleines d’esprit et hyper alphabétisées, ainsi que la beauté du chanteur Russell et la présence impassible et sinistre du claviériste Ron, ont fait de Sparks des icônes en quelque sorte en Europe, mais jamais plus qu’un groupe culte aux États-Unis. Avec 25 albums à leur actif, ils ont souvent suivi leurs plus grands moments avec des changements de style radicaux qui ont ravi les fans fidèles mais déconcerté les auditeurs plus occasionnels.

Sparks est un groupe pas comme les autres. Ron et Russell Mael – les frères qui composent le duo excentrique et inclassable depuis plus de 50 ans – ont joué un rôle central, quoique méconnu, dans de multiples mouvements musicaux, du glam rock à la new wave en passant par la synth-pop.

Quatre ans plus tard, « The Sparks Brothers » arrive en salles, une célébration exhaustive et fièrement surchargée de deux heures et 20 minutes d’un groupe décrit dans le film comme « à succès, sous-estimé, extrêmement influent et négligé en même temps ». En plus des interviews avec l’énigmatique Maels, Wright a mené 80 interviews, parlant avec des fans de Sparks comme Beck, Flea, des membres de Duran Duran, Mike Myers et Neil Gaiman, ainsi que des collaborateurs et associés.

L’un des thèmes du documentaire est l’intérêt de longue date des Maels pour le cinéma et leurs multiples quasi-accidents en essayant de porter leur musique sur grand écran, y compris une proposition de collaboration avec le comédien français Jacques Tati et un projet avec Tim Burton. Il est donc ironique que quelques semaines seulement après l’arrivée de « The Sparks Brothers », ils ont une autre sortie de film: « Annette », une comédie musicale écrite par les Maels, réalisée par Leos Carax, et mettant en vedette Adam Driver et Marion Cotillard. L’histoire d’un comédien et chanteur d’opéra qui accouche d’une fille avec un « cadeau unique », elle ouvrira le Festival de Cannes en juillet.

« Avant même que nous ayons un groupe, la fusion de la musique et des films semblait si parfaite », a déclaré Ron, 75 ans, ajoutant : « Être assis sur un plateau de tournage à Bruxelles et regarder Adam Driver et Marion Cotillard chanter quelque chose que vous avez écrit – c’est surréaliste, bien au-delà de ce à quoi nous nous attendions. (Carax n’était pas disponible pour commenter.)

Wright a présenté son idée aux Maels la nuit où il les a vus sur scène, mais ils ont exprimé une certaine appréhension, pour les mêmes raisons qu’ils avaient refusé les offres précédentes pour un documentaire.

« Nous disons toujours que nous n’aimons pas regarder en arrière parce que nous pensons que cela vous paralyse en quelque sorte », a déclaré Russell, 72 ans, résumant le mouvement créatif constant vers l’avant qui a défini l’histoire étrangement incomparable du groupe. « La proposition de faire un documentaire est un peu le contraire de cela, et dans notre esprit, nous pensions, est-ce comme une nécrologie dans un certain sens ? »