Désormais, les adolescents peuvent négocier des actions avec les nouveaux comptes d’investissement pour jeunes de Fidelity

Un site Fidelity Investments à New York.

Fidelity Investments abaisse la barrière à l’entrée en bourse pour une nouvelle cohorte: les adolescents.

La société d’investissement lance le Compte Fidelity Youth, qui offre aux jeunes de 13 à 17 ans un compte de placement et d’épargne. Le compte sans frais permettra aux adolescents d’acheter et de vendre des actions, des FNB et des fonds communs de placement Fidelity.

Les comptes, que Fidelity appelle les premiers du genre dans l’industrie, ne sont disponibles que pour les adolescents dont un parent possède également un compte Fidelity. Fidelity présente l’entreprise comme une opportunité éducative, où les parents peuvent surveiller l’activité de leur enfant.

Les investisseurs plus jeunes sont entrés en masse sur le marché boursier au cours de l’année écoulée, la pandémie de Covid-19 ayant créé un climat unique pour les investisseurs de détail. Des millions de nouveaux clients ont échangé le retour épique du marché de la récession des coronavirus en 2020 et sont restés dans le coin pour une courte pression épique dans GameStop en janvier.

Bien que l’afflux de nouveaux jeunes investisseurs ne soit pas venu sans conséquences négatives, les critiques affirment. La popularité de l’application de négociation d’actions Robinood – qui exige que les investisseurs aient 18 ans ou plus pour utiliser ses services – a été critiquée pour avoir contribué à créer des bulles dans les actions dites mèmes comme GameStop, ainsi que dans les cyrpto-monnaies. Cependant, Robinhood n’est pas la seule maison de courtage à s’attaquer aux jeunes générations.

Sur les 4,1 millions de nouveaux comptes ajoutés par Fidelity au premier trimestre 2021, 1,6 million ont été ouverts par des investisseurs particuliers âgés de 35 ans et moins, soit une augmentation de plus de 222% par rapport à l’année précédente.

Le nouveau compte jeunesse de Fidelity, qui a été signalé pour la première fois par le le journal Wall Street, offrira aux clients une carte de débit sans investissement minimum lors de l’ouverture du compte.

«Notre objectif pour le compte Fidelity Youth est d’encourager les jeunes Américains à apprendre par l’action et à favoriser des conversations familiales significatives sur des sujets financiers», a déclaré Jennifer Samalis, vice-présidente principale des acquisitions et de la fidélisation chez Fidelity Investments, dans un communiqué de presse.

Lorsque l’adolescent atteint l’âge de 18 ans, le compte passe à un compte de courtage standard.

Au premier trimestre, Fidelity avait 83,4 millions de comptes au total et 10,4 billions de dollars d’actifs sous administration.