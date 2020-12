Les restaurateurs de la ville de New York se sont fait dire qu’ils n’étaient pas autorisés à laisser les clients utiliser leurs salles de bain maintenant, même s’ils mangeaient à l’extérieur, sous le dernier coup inexplicablement dur porté à l’industrie.

La ville a publié jeudi soir de nouvelles directives qui, sans explication, indiquent qu’aucun client n’est autorisé à entrer dans un bar ou un restaurant pour quelque raison que ce soit, même à utiliser la salle de bain.

On leur dit également qu’ils doivent éliminer les structures extérieures qui n’ont pas deux ou plusieurs ouvertures pour la circulation de l’air.

Les directives punitives de l’État ne sont que les dernières d’une série de coups portés à l’industrie dont beaucoup craignent maintenant de mourir complètement à cause de la ligne dure adoptée.

La semaine dernière, le gouverneur Cuomo a mis fin à tous les repas en salle à New York car, selon lui, le taux de transmission à New York est plus élevé que partout ailleurs.

Les nouvelles règles pour les restaurants de New York incluent que les convives, même s’ils sont à l’extérieur, ne peuvent pas entrer pour utiliser la salle de bain

Les gens bravent le froid et la neige mercredi soir à New York. Les repas en plein air sont désormais les seuls autorisés

Les restaurants ont également été informés que leurs solutions extérieures à l’interdiction ne seraient pas autorisées à moins d’avoir deux côtés ouverts. Sur la photo, un employé du restaurant nettoyant sa structure jeudi, après une tempête de neige qui a quand même fermé les repas en plein air pour la soirée

Mais il n’a pas partagé ce qu’est ce taux de transmission, et NYC a le deuxième taux de positivité au test COVID le plus bas de tout l’État.

De plus, Manhattan, qui compte le plus grand nombre de bars et de restaurants par mile carré que tout autre arrondissement, a de loin le taux de positivité au test COVID le plus bas à 2,7%.

Cela est comparé à 4,7% dans tout l’État – ce qui est toujours parmi les plus bas du pays.

Maintenant, beaucoup se demandent quelles sont les motivations de Cuomo et de Blasio pour garder les restaurants fermés.

Une énorme tempête de neige mercredi soir a temporairement fermé les repas en plein air.

Il a été autorisé à reprendre jeudi mais avec des températures dans les années 30, rares sont ceux qui sont prêts à résister au froid, malgré les meilleurs efforts des restaurateurs pour fournir des radiateurs extérieurs.

Tous les bars et restaurants ont été invités à arrêter le service le 16 mars.

Ils n’ont reçu aucune aide du gouvernement fédéral ou de l’État depuis avril, et les restaurateurs demandent à être soulagés.

Ils se font le champion de la loi CARES, qui leur apportera un soulagement spécifique, plutôt que de les associer à d’autres entreprises – comme les détaillants – qui sont ouvertes depuis des mois.

Cuomo demande au gouvernement fédéral de renflouer les restaurants en les payant pour qu’ils restent fermés.

Beaucoup disent que c’est de «l’extorsion», car c’est lui qui les a fermés en premier lieu.

Les restaurants n’étaient autorisés à servir de la nourriture et des boissons sur une base de plats à emporter et de livraison que du 16 mars au 22 juin, date à laquelle les repas en plein air ont finalement été de nouveau autorisés.

Mais les restaurants se sont rapidement fait dire qu’ils devaient servir de la nourriture avec des boissons et que ce devait être un repas «copieux».

Le taux de positivité du test COVID à l’échelle de l’État est de 5,1%, mais il varie énormément de 8,1% dans les Finger Lakes à 4% à New York. Le taux de Manhattan est de 2,77%, mais celui de Staten Island est de 5,1% et le Bronx, Brooklyn et le Queens sont tous entre les deux.

La décision a été accueillie avec incrédulité et indignation non seulement par les restaurateurs, mais aussi par les convives

Les restaurants ont essayé de trouver des solutions telles que des radiateurs extérieurs coûteux pour attirer les convives, mais avec des températures dans les années 30, peu sont attirés par la perspective de s’asseoir à l’extérieur. On leur a déjà dit de moderniser les systèmes de filtration de l’air à l’intérieur – un autre exercice coûteux – et ont dû demander des permis pour les appareils de chauffage.

Les repas en salle n’ont repris que le 30 septembre et, même alors, ils ont dû limiter le nombre de convives à l’intérieur à un maximum de 25% de la capacité totale.

Cuomo a promis de ne plus jamais fermer tout NYC comme il l’a fait au printemps en disant qu’il se pencherait plutôt sur les quartiers et les arrondissements qui avaient le plus gros problème.

Il a soudainement abandonné ce plan la semaine dernière et a interdit les repas en salle dans toute la ville.

La seule raison qu’il donne pour cela est que le taux de transmission est élevé et que New York est densément peuplée.

Photos de la manifestation de mardi à Times Square où des dizaines de personnes ont manifesté contre la décision du gouverneur de mettre fin aux repas à l’intérieur. Beaucoup disent que cela éradiquera la « force vitale » de New York

«Vous avez la coïncidence de deux faits. Vous avez le CDC qui a émis des avertissements sur les repas en salle la semaine dernière, puis vous avez la situation particulière de New York, qui est l’un des endroits denses de ce pays avec surpeuplement, et vous avez une augmentation du taux de rT, le taux de la transmission, qui a toujours été pour moi l’un des facteurs fondateurs de toute cette conversation.

«Vous pouvez parler de taux de positivité, vous pouvez parler de capacité hospitalière, mais ce taux de rT, c’est le résultat final. C’est à quelle vitesse le virus. Et l’augmentation du taux de rT dans un environnement dense est vraiment un problème aggravant », a-t-il déclaré.

Le taux de rT, dit-il, est de 1: 3 par rapport à 1: 1 plus tôt dans l’année.

Mais le taux d’infection à New York – comme partout ailleurs dans l’État du pays – augmente principalement en raison de rassemblements privés à la maison.

Thanksgiving a entraîné un grand pic et Noël et Hanoukka devraient également le faire.