Désormais, DoorDash peut récupérer des colis à votre porte et les envoyer par la poste

Le prochain avantage de DoorDash est de faire expédier les colis dont vous avez besoin de votre porte d’entrée au bon service d’expédition.

Pour utiliser le ramassage de colis, comme on l’appelle, emballez simplement votre colis et prépayez les frais d’expédition, et un entrepreneur DoorDash arrivera à votre porte, le ramassera et le livrera à un magasin pour FedEx, UPS, USPS ou n’importe quel service d’expédition. tu utilises. Il peut également être utilisé pour les retours de colis, ce qui pourrait être utile juste après les vacances.

Vous pouvez expédier jusqu’à cinq colis par ramassage moyennant un forfait de 5 $ (ou 3 $ pour les membres DashPass), mais en tant que promotion, les clients recevront leur premier ramassage gratuitement en janvier. Attachez simplement des étiquettes d’expédition prépayées ou, si vous n’avez pas d’imprimante, envoyez un code QR d’expédition à l’entrepreneur qui vient chercher votre livraison.

Le ramassage de colis atteint 95% des Américains, selon un responsable article de blog.

