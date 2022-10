Désormais, des robots livreront des pizzas au Canada

Qui n’aime pas les pizzas qui font claquer les lèvres ? La joie de voir le livreur arriver à votre porte et sonner la cloche est inégalée. Mais les progrès technologiques sont sur le point de transformer toute l’expérience de livraison de pizza. Pizza Hut a récemment lancé des livraisons de robots dans certaines zones de Vancouver, au Canada.

La nouvelle a été partagée par la chaîne de pizzas sur Twitter il y a quelques jours. Il disait : « Personne ne livre plus que la hutte ! Après des décennies de livraison à domicile, les robots peuvent désormais livrer de la nourriture à votre porte dans certaines régions de Vancouver. Le tweet présentait également un aperçu du robot de livraison qui sera responsable des livraisons de pizzas. Il a également souligné que le service est déjà fonctionnel dans certaines zones de Vancouver.

Personne ne livre plus que la cabane ! Après des décennies de livraison à domicile, les robots peuvent désormais livrer de la nourriture à votre porte dans certaines régions de Vancouver. pic.twitter.com/VuG4txn2zs — Pizza Hut Canada (@PizzaHutCanada) 26 septembre 2022

Le robot de livraison de pizza a été développé par une société nommée Serve Robotics, comme le rapporte CTV News Vancouver. Le PDG de Serve Robotics, Ali Kashani, a expliqué les fonctionnalités du robot et a déclaré qu’il “comblerait le fossé dû à la pénurie de main-d’œuvre” plutôt que de réduire l’emploi.

Le doctorant a révélé que les robots sont déjà opérationnels aux États-Unis depuis quelques années et y ont effectué plus de 25 000 livraisons. Les robots sont également respectueux de l’environnement car ils sont entièrement électriques. Contrairement aux livreurs qui voyagent sur des véhicules qui émettent des gaz et polluent l’air, ces robots ne causeront aucun dommage à l’environnement, suggère Kashani.

Il a également souligné que, comme il n’y a pas de marché pour les robots de livraison autres que ceux pour lesquels ils sont conçus, les vols ne seront pas un problème. La chaîne d’information a révélé que depuis que les bots sont devenus opérationnels aux États-Unis, il n’y a jamais eu un seul vol en raison de l’utilisation limitée du bot. Le zéro pourboire serait un avantage supplémentaire pour les clients si la livraison est effectuée par l’un des bots.

