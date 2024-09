Désormais défenseure de Roe, une femme violée par son beau-père alors qu’elle était enfant raconte son histoire dans une publicité de la campagne Harris

WASHINGTON — Une femme de 22 ans qui est devenue une défenseur du droit à l’avortement après avoir été violée par son beau-père alors qu’elle était enfant, elle raconte son histoire dans un nouvelle campagne publicitaire pour la candidate démocrate à la présidence Kamala Harris.

Hadley Duvall dit en voix off qu’elle n’a jamais dormi une nuit complète de sa vie : son beau-père a commencé à abuser d’elle quand elle avait cinq ans et l’a mise enceinte quand elle avait 12 ans. Pendant qu’elle parle, des images de Duvall enfant défilent à l’écran. La bande sonore de la publicité est une chanson de Billie Eilish, qui a soutenu la vice-présidente mardi.

« Je me souviens avoir pensé que je devais sortir de ma peau. Je ne peux pas être moi-même en ce moment. Je me disais que ce n’était pas possible », raconte Duvall. « Je ne savais pas quoi faire. J’étais une enfant. Je ne savais pas du tout ce que cela signifiait d’être enceinte. Mais j’avais des options. »

La publicité fait partie d’une campagne continue de Harris visant à mettre en évidence les conséquences croissantes de la chute de Roe, notamment le fait que certains États ont des restrictions sur l’avortement sans exception en cas de viol ou d’inceste. Les femmes de certains États souffrent de soins médicaux de plus en plus périlleux et le premier cas signalé d’une femme décédée à cause d’un retard dans les soins de reproduction a fait surface cette semaine. Harris impute la responsabilité directe au candidat républicain Donald Trump, qui a nommé trois des conservateurs à la Cour suprême des États-Unis qui ont contribué à la chute de Roe. annuler le droit constitutionnel à l’avortement.

Duvall blâme également Trump.

« Parce que Donald Trump a annulé l’arrêt Roe v. Wade, les filles et les femmes de tout le pays ont perdu le droit de choisir, même en cas de viol ou d’inceste », déclare-t-elle dans la publicité. « C’est Donald Trump qui a fait ça. Il nous a privé de notre liberté. »

Lors du débat présidentiel du 10 septembre, Trump a revendiqué à plusieurs reprises la nomination des trois juges de la Cour suprême et s’est appuyé sur sa réponse fourre-tout aux questions sur le droit à l’avortement, affirmant que la question devrait être laissée aux États. Il a déclaré qu’il ne signerait pas une interdiction nationale de l’avortement.

« Je ne signe pas d’interdiction », a-t-il déclaré, ajoutant qu’« il n’y a aucune raison de signer l’interdiction ».

Mais il a également refusé à plusieurs reprises de dire s’il opposerait son veto à une telle interdiction s’il était réélu – une question qui persiste alors que le candidat républicain a changé de position sur cette question électorale cruciale.

Duvall, d’Owensboro, dans le Kentucky, a raconté son histoire publiquement pour la première fois l’automne dernier dans une publicité de campagne pour la course au poste de gouverneur dans son état d’origine, en soutenant le gouverneur démocrate Andy Beshear. Le beau-père de Duvall a été reconnu coupable de viol et est en prison ; elle a fait une fausse couche.

Beshear a été rééluet les démocrates ont déclaré que la publicité de Duvall était un puissant facteur de motivation, en particulier pour les électeurs ruraux masculins qui avaient auparavant voté pour Trump.

Duvall parcourt également le pays pour faire campagne pour Harris avec d’autres femmes qui ont raconté leurs histoires personnelles depuis la chute de Roe, rejoignant le gouverneur de Pennsylvanie Josh Shapiro la semaine dernière.