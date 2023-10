Un vide notable existe désormais dans le vestiaire du Paris Saint-Germain où Lionel Messi et Neymar occupaient autrefois leurs sièges. Compte tenu des défis permanents auxquels le PSG est confronté, Kylian Mbappe pourrait bientôt rejoindre les rangs des partants. Et en plus du PSG, la Ligue 1 en a pris un coup.

Les passionnés de football du monde entier ont manifesté un intérêt accru pour le championnat français lorsque le PSG a présenté les prouesses offensives des superstars Messi, Mbappé et Neymar.

Les supporters français qui ont jugé bon de se moquer de Lionel Messi, sept fois Ballon d’Or, la saison dernière, éprouvent peut-être désormais un sentiment de regret. Surtout si le PSG ne parvient pas à empêcher le départ gratuit de Mbappe l’été prochain.

Les départs de Messi et Neymar ont des conséquences plus profondes

Avec le départ estival du duo offensif, la responsabilité de diriger le club incombe au capitaine français. Mais même Mbappé ne peut pas supporter seul une pression aussi immense. Même si se séparer des principaux attaquants était logique d’un point de vue sportif, cela a eu des répercussions sur le plan commercial.

Initialement, il a été révélé que le suivi du PSG sur les réseaux sociaux avait pris un coup après le départ de Messi. De plus, les départs de ces deux superstars ont suscité des inquiétudes parmi certains des principaux sponsors du club.

Aujourd’hui, les conséquences pourraient être encore plus importantes. Un effet d’entraînement qui dépasse le PSG pourrait s’étendre à l’ensemble de la Ligue 1.

Aucune offre convenable pour les droits TV de la Ligue 1

Le championnat français pourrait être confronté à la perspective de ne pas être télédiffusé. Aucune offre correspondant à la valorisation souhaitée n’a été soumise pour ses droits de télévision, selon les informations. La Ligue de football professionnel (LFP) a abandonné les enchères pour les droits de diffusion nationaux de la Ligue 1, ne parvenant pas à attirer les offres correspondant à la valorisation souhaitée.

La LFP visait des revenus annuels de 1,05 milliard de dollars pour les droits nationaux et internationaux couvrant le cycle 2024-2029. Il y avait de l’optimisme quant au fait qu’Amazon Prime Video et Canal+, les détenteurs actuels des droits, lanceraient une guerre d’enchères contre BeIN Sports, DAZN et Apple.

Cependant, le quotidien sportif français L’Equipe a rapporté que DAZN et BeIN avaient soumis des offres inférieures au prix actuel. Amazon, estimant avoir payé trop cher son paquet de droits existant, et Canal+, qui avait publiquement déclaré son désintérêt, ne participent pas à l’appel d’offres.

Photo de : Imago.