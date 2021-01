La vice-présidente élue Kamala Harris est éclaboussée sur la couverture de février de Vogue, mais de nombreux utilisateurs de médias sociaux ne sont pas ravis du choix de photos du magazine.

Deux couvertures sont affichées avec l’interview, tous deux photographiés par Tyler Mitchell, le photographe noir qui a été embauché pour photographier Beyoncé pour le magazine en 2018. L’un d’eux représente Harris, 56 ans, dans un costume bleu poudre Michael Kors, les bras croisés, avec une épingle du drapeau sur son revers. La deuxième image, plus controversée, montre Harris dans une veste noire Donald Deal plus décontractée, portant des Converse Chuck Taylors assorties, des perles autour du cou et se tenant sur un fond rose et vert, que le magazine a décrit comme un clin d’œil à sa sororité Alpha Kappa Alpha. .

Les fans ont critiqué cette dernière image lorsqu’elle a fait surface tôt dimanche matin sur Twitter, la qualifiant de irrespectueuse et spéculant que l’image avait été délibérément délavée pour éclaircir sa peau.

« L’équipe de Vogue a adoré les images prises par Tyler Mitchell et a senti l’image plus informelle capturée la nature authentique et accessible du vice-président élu Harris – qui, selon nous, est l’une des caractéristiques de l’administration Biden / Harris », a déclaré Vogue dans un communiqué à USA TODAY fourni par Remi Berger de la société mère Conde Nast. « Pour répondre à la gravité de ce moment de l’histoire et au rôle qu’elle doit jouer pour faire avancer notre pays, nous célébrons les deux images d’elle comme des couvertures numériques. »

Mais beaucoup sur Twitter se sont plaints du fait que l’image la plus candide ne méritait pas une couverture de Vogue.

« C’est juste loin, bien en dessous des standards de Vogue. Ils n’y ont pas réfléchi », a tweeté @cmclymer. «Comme les devoirs terminés le matin, c’est dû. Irrespectueux. «

« Kamala Harris est à peu près aussi claire que les femmes de couleur viennent et Vogue toujours (juron) son éclairage », a tweeté @HypeVaughan, le qualifiant de « lavé le désordre d’une couverture. »

« Tellement désolé pour cette couverture de Kamala Vogue, mon père a insisté pour prendre la photo », a tweeté la comique Jenny Yang. « pouah papa!«

« Quel gâchis », a écrit @WajahatAli. « (Rédactrice en chef de Vogue) Anna Wintour ne doit vraiment pas avoir d’amis et de collègues noirs. « Plus tard, a-t-il ajouté, » je prendrai des photos du VP Kamala Harris gratuitement en utilisant mon Je suis sûr à 100% que cela se révélera mieux que cette couverture de Vogue. «

Vogue a partagé les couvertures côte à côte: « Faire l’histoire était la première étape », a tweeté le magazine. « Maintenant Harris a une tâche encore plus monumentale: aider à guérir une Amérique fracturée – et la sortir de la crise. »

On ne sait pas si différentes couvertures apparaîtront sur le kiosque à journaux et les éditions pour les abonnés du magazine, ou si une couverture est uniquement numérique. Mitchell, le photographe qui a pris les deux images, a choisi de partager la version du costume bleu sur Twitter et Instagram, qui a été reçu plus positivement.

« Maintenant c’est une photo de couverture pour la femme la plus puissante du monde, « @ nicolebbdos1 a répondu à Mitchell sur Twitter.

@ Free_Spirit2972 fait l’éloge des deux couvertures, disant qu’elle a « absolument » adoré le costume bleu clair. « Je pensais que l’autre couverture était ludique avec elle portant les baskets Converse. J’aurai les deux. »

Le contributeur du New York Magazine Yashar Ali, qui a initialement partagé l’image sur Twitter, a tweeté que la couverture décriée apparaîtra à l’impression.

Jusqu’à présent, Harris n’a pas répondu ni partagé l’une ou l’autre couverture.

Dans l’interview, qui a eu lieu des semaines avant l’émeute au Capitole américain pour protester contre les résultats des élections, Harris a parlé de haine et d’unité.

«Au risque de simplifier à l’extrême, vous ne rencontrez pas la haine avec la haine», a déclaré Harris à Vogue. «Vous ne rencontrez pas une ligne de division avec une autre ligne de division. Nous pensons que la grande majorité des Américains ne sont pas d’accord avec cette approche, ne l’acceptent pas et ne l’aiment pas.

«Nous pouvons convenir que nous avons plus en commun que ce qui nous sépare», a-t-elle déclaré. «Et convenez qu’il n’est pas dans le meilleur intérêt de qui nous sommes en tant que nation de voir un groupe souffrir pour qui il est.»

