« Désordre frénétique et chaotique » : les craintes grandissent quant à la propagation des maladies après les inondations meurtrières en Libye | Nouvelles du monde

L’effort d’aide dans la ville de Derna, ravagée par les inondations, dans l’est de la Libye, s’est considérablement intensifié au cours des dernières 48 heures. Mais même s’il y a un nombre croissant de personnes sur le terrain qui apportent leur aide, cela semble encore être un gâchis frénétique et chaotique.

Le travail d’aide humanitaire a peut-être accéléré plus d’une semaine après la catastrophe massive, mais les équipes humanitaires se démènent désormais pour empêcher une autre catastrophe, celle de la propagation de la maladie.

Nous avons vu des groupes distribuer des masques et des gants en plastique aux gens après avoir été avertis que les cadavres en putréfaction encore en cours de récupération pourraient propager des maladies. L’eau serait fortement contaminée et de grandes parties du centre-ville se retrouveraient sans eau ni électricité.

Cette accélération des activités intervient après des jours de critiques croissantes concernant la lenteur et le manque de coordination des opérations de secours. Aujourd’hui, la ville dévastée est beaucoup plus fréquentée avec des dizaines d’équipes sur place et la route principale vers et depuis le centre dévasté est encombrée de véhicules. La plupart que nous avons vu étaient des Libyens – de toutes les régions de ce pays fracturé.

Nous avons repéré un groupe de jeunes hommes de Benghazi, vêtus de combinaisons dangereuses et portant des respirateurs.

« Il n’y a aucun moyen réel de décrire (ce qui s’est passé) et d’en parler », nous a dit l’un d’eux : « Vous ne trouvez pas vos mots… c’est une catastrophe absolue. »

De nombreuses équipes tentent toujours de localiser et de récupérer les corps de ceux qui n’ont pas survécu aux violentes inondations.

À propos 10 000 personnes sont toujours portées disparues.

Les commandos de l’Armée nationale libyenne ont mené une offensive de charme contre nous, nous invitant à les filmer en train de participer au fort d’aide.

Le capitaine Hamza Adia nous a raconté combien les soldats, tout comme leurs frères et sœurs civils, avaient été profondément affectés par le drame.

« Nous sommes ici et aidons à récupérer les cadavres.

« Nous sommes tous frères. Mes gars sont là et nous sommes prêts à tout donner, même si cela nous coûte la vie. »

De nombreux civils ont vivement critiqué ce qu’ils considèrent comme le manque d’efforts substantiels de la part des militaires pour aider aux opérations de secours.

L’homme fort militaire effectivement en charge de l’Est, Khalifa Heftar et ses fils, ont été accusés de chercher à renforcer leur pouvoir ici plutôt que de distribuer de l’aide humanitaire.

L’histoire récente de la Libye, qui remonte à la campagne militaire de 2011 soutenue par l’OTAN pour renverser le dictateur de longue date, le colonel Kadhafi, signifie que le pays est depuis lors semé de problèmes.

L’éviction du colonel Kadhafi a conduit à un vide de pouvoir qui a été comblé par des milices concurrentes et a donné lieu à des autorités rivales contrôlant l’est et l’ouest ainsi qu’au déclenchement d’une guerre civile amère et violente.

L’instabilité a permis à l’État islamique de s’emparer du territoire, y compris de Derna, en 2014. Le général Khalifa Heftar, qui était un soldat de l’armée de Kadhafi, a imposé un siège à la ville pour tenter d’« affamer » les militants de l’EI et de les soumettre.

Il a revendiqué le mérite de les avoir finalement expulsés, même si les habitants de Derna se souviennent des événements différemment, insistant sur le fait que c’était un groupe de tribus anti-Heftar qui avait récupéré leur ville pour eux. Depuis lors, Heftar garde un œil attentif sur Derna.

Nous avons discuté avec son plus jeune fils, le général Saddam Khalifa, considéré comme le successeur le plus probable de son père et que nous avons aperçu en train de visiter la ville dévastée ces derniers jours.

Presque tous les Libyens à qui vous parlez en ce moment vous diront qu’il faut beaucoup plus d’aide extérieure au pays pour les aider à faire face à cette immense catastrophe. Mais si le général Khalifa partage ce sentiment, il hésite à trop en parler lorsque Sky News lui parle.

« La réponse internationale a-t-elle été adéquate ? Je lui demande – mais il est clairement une personne très réticente à interviewer. Son visage est une image d’irritation envers moi.

« Tout va bien pour l’instant », répond-il. « Oui, nous avons besoin d’aide mais les équipes de secours font leur travail. »

Il est l’homme en charge du Comité de réponse aux catastrophes et responsable de la coordination des efforts de secours ainsi que des équipes de secours internationales.

Il est également probable qu’il soit en charge de toute enquête sur la façon dont les deux barrages de la ville se sont effondrés lorsque la tempête Daniel a frappé la Libye.

La désintégration des barrages a déclenché une avalanche d’eau qui a déferlé sur Derna comme un puissant tsunami, détruisant environ un quart du centre et tuant des milliers de personnes. L’effondrement des barrages est imputé au mauvais entretien qui a duré plus d’une décennie.

Mais le jeune Khalifa a refusé d’accepter toute suggestion selon laquelle il y aurait eu négligence ou acte répréhensible – certainement au sommet de la base du pouvoir dans l’Est du pays qui, étant donné la mainmise de la famille sur toutes les affaires ici, comprendrait lui-même, son père et ses frères.

Je mentionne ces critiques sur la catastrophe et je demande si la catastrophe aurait pu être évitée. De nombreux habitants de Derna dénoncent le manque d’investissement dans les infrastructures, notamment la non-amélioration des deux barrages.

De nombreux avertissements ont été émis indiquant que les barrages en avaient un besoin urgent. « Quelle est votre opinion à ce sujet », je demande.

Il néglige cette question… « Tout va bien », me dit-il.

« Je n’ai aucune critique. » Et sur ce, il indique d’un geste de la main que cette brève interaction est terminée.

Alex Crawford faisait un reportage depuis Derna, dans l’est de la Libye, avec le caméraman Jake Britton et le producteur Chris Cunningham.