Désolé Spotify, le Supermix de YouTube Music m’a conquis avec son chaos parfait

Edgar Cervantes / Autorité Android

Comme des millions d’autres, j’ai été un fan inconditionnel de Spotify pendant des années. Mais dernièrement, j’ai traversé une petite crise de la quarantaine dans les applications musicales et je me suis retrouvé à m’éloigner de YouTube Music. La plupart des services de streaming musical proposant pratiquement les mêmes chansons, fonctionnalités et prix, comment choisir « celui-là » ? Pour moi, tout se résume à la capacité de l’application à lire dans mes pensées.

Vous voyez, mes goûts musicaux sont tout sauf simples. J’apprécie un large éventail de genres, du rap lyrique au Bollywood des années 90 en passant par les bangers techno à 140 BPM et tout le reste. Cela crée quelques défis en matière de streaming musical. Premièrement, je ne suis souvent pas sûr de ce dont je suis d’humeur. Deuxièmement, je suis plutôt d’humeur à mélanger plusieurs choses à la fois.

Tout va bien quand je sais exactement ce que je veux écouter ; Je peux choisir une chanson ou une ambiance et laisser l’application gérer le reste. Dans ces cas-là, Spotify et YouTube Music font le travail. Mais même dans ce cas, j’ai remarqué que la fonctionnalité « radio de chansons » de YouTube Music fonctionne mieux pour moi, et beaucoup d’entre vous semblent être d’accord.

Êtes-vous satisfait des radios de chansons sur votre service de streaming musical ? 3679 voix J’utilise Spotify et j’adore la fonction radio musicale 16 % J’utilise Spotify, mais je n’aime pas la fonction radio musicale 12 % J’utilise YouTube Music et la radio des chansons fonctionne très bien 51 % J’utilise YouTube Music, mais je n’aime pas la fonction radio musicale 6 % J’utilise un autre service et la radio musicale est géniale 3 % J’utilise un autre service, mais la radio des chansons n’est pas bonne 1 % Je n’utilise pas du tout la fonction radio musicale 11 %

Le vrai combat commence lorsque je suis dans les limbes musicaux, voulant écouter quelque chose de génial mais n’ayant aucune idée de ce que c’est. Spotify tente de résoudre ce problème avec ses playlists « Daily Mix ». Vous obtenez des listes de lecture individuelles pour le rap, l’EDM et tout ce qui vous intéresse. Elles ne sont pas mauvaises, mais j’ai l’impression que ces playlists me mettent souvent dans une boîte.

Spotify génère également des listes de lecture « personnalisées » basées sur mes habitudes d’écoute, comme « mix optimiste », « mix rap » ou « mix années 2010 ». Mais ces mix sont encore une fois basés sur le genre et, à mon avis subjectif, incluent des chansons plus « populaires » que les morceaux avec lesquels je me connecte.

YouTube Music propose également des listes de lecture « My Mix », qui fonctionnent de manière similaire aux offres basées sur le genre de Spotify. Mais ensuite, il y a le « Supermix » – et c’est là que la magie opère. C’est chaotique, imprévisible et c’est précisément ce dont je ne savais pas avoir besoin.

Supermix est comme une montagne russe musicale, un magnifique chaos de chansons qui reflètent parfaitement mes goûts éclectiques. Il s’agit d’une liste de lecture mise à jour automatiquement qui ne rassemble pas seulement ce que j’ai écouté récemment ; il approfondit également mon historique d’écoute, ramenant certains favoris oubliés que je n’ai pas entendus depuis des lustres. Et le meilleur ? Cela jette le genre par la fenêtre.

Comme vous pouvez le constater, ma playlist Supermix est déchaînée. Exemple concret : la section playlist visible dans la dernière capture d’écran commence par la chanson « Calm Down » et se termine par « Melt ur Brain ». C’est comme un DJ sans règles mais avec exactement mes goûts, et c’est pour ça que tout fonctionne.

Bien sûr, vous souhaitez parfois que vos listes de lecture respectent une ambiance cohérente, comme rester décontractée ou groovy. Mais j’ai réalisé qu’il y avait quelque chose de vraiment libérateur à se laisser surprendre par le Supermix. Ma femme et moi avons fait les meilleurs road trips récemment, en laissant simplement le Supermix faire son travail. Toutes les quelques chansons, nous nous regardions en disant : « Attendez, c’est ici aussi ? C’est un mélange sans fin de surprises, et cela rend les choses amusantes.

Le Supermix n’est que l’une des nombreuses fonctionnalités qui me poussent à envisager de passer définitivement à YouTube Music. Quelle a été votre expérience avec Spotify, YouTube Music ou toute autre application de streaming ? Veuillez déposer un commentaire et comparons nos notes.