Désolé, Shereé ! Le Kenya réitère les allégations d’agression de Martell Holt

Plus tard dans l’épisode, Shereé et Kenya se sont cogné la tête lorsque Shereé a accusé le Kenya d’avoir injustement qualifié Martell d ‘ »agressif » tout en « lui tendant une embuscade ».

Le Kenya a affirmé que la star de télé-réalité l’avait envoyée en DM « il y a au moins six mois » et que les choses se sont gâtées lorsque Martell a sauté dans la convo.

Je serais définitivement amis comme @Kandi et @KenyaMoore ils le gardent réel et auraient toujours mon dos #RHOA pic.twitter.com/qFHBs1EN0k

Deux Vraies femmes au foyer d’Atlanta qui avait une amitié pourrait être à l’écart après que l’un d’eux ait qualifié le boo de l’autre d ‘ »agressif » et doublé tout en se rappelant leur Histoire de l’amour et du mariage à Hunstville.

Au cours de l’épisode le plus récent du podcast « Speak On It » de Kandi, le Kenya a expliqué ce qui s’est passé lorsque « tête chauve, chocolat, tête d’arachide » Martell l’a DM.

Selon le Kenya, elle l’a précédemment défendu sur un blog lorsque les gens l’accusaient d’être un mauvais père et Martell a commenté publiquement pour exprimer sa gratitude en disant : « Merci pour vos aimables paroles ».

Après cela, cependant, Kenya a déclaré qu’il avait essayé de déplacer la conversation vers ses DM, mais qu’elle avait refusé d’accepter le message.

« Il m’a envoyé un DM et je ne savais pas ce que le DM avait dit », a-t-elle ajouté en notant qu’elle ne voulait pas qu’il pense qu’elle flirtait. « C’est pourquoi je n’ai jamais répondu au DM, je ne veux pas qu’il pense que je suis réceptif s’il essaie de crier. Je l’ai juste laissé comme ça, je ne l’ai jamais ouvert. « Vous savez, je ne sais pas ce que je fais sur les réseaux sociaux et je n’essaie pas de lui donner une mauvaise idée », a-t-elle ajouté à Kandi avant de noter qu’elle pensait qu’il y avait plus d’un DM. « Ce n’est pas parce qu’il vous montre le gentil message amical qu’il n’a pas envoyé les autres messages [and deleted them]», a convenu Kandi.

Kenya a également déclaré qu’elle avait décidé de partager les nouvelles de DM parce qu’elle avait vu que Shereé et Martell étaient ensemble à la fête bras dessus bras dessous, et elle ne voulait pas que Martell essaie de déformer l’histoire lui-même.

Kandi a également noté que le comportement de Martell était suspect et pensait qu’il essayait de rendre le Kenya stupide. Le Kenya a accepté, avant de réitérer sa raison de le dire à Shereé.

« En fin de compte, je m’en fichais vraiment, je ne voulais tout simplement pas que le mauvais message soit envoyé à Shereé, comme si je le draguais ou que je le DM », a déclaré Kenya.

Le Kenya redouble d’efforts pour qualifier Martell d' »agressif »

Ailleurs dans « Speak On It », le Kenya a doublé sur l’étiquetage agressif de Martell.

« Écoutez, j’appelle un chat un chat », a déclaré le Kenya. « S’il marche comme un canard, agit comme un canard, cancane comme un canard, c’est un putain de canard ! Si vous insultez une femme et que vous lui mettez un téléphone au visage, c’est un comportement agressif. […] « Si vous êtes en colère, que vous criez, que vous me poussez des choses au visage, c’est quelqu’un qui est agressif. Je me fiche de leur apparence, de leur sexe, de leur race. Ne restez pas assis ici et n’essayez pas de m’éclairer comme si j’avais fait quelque chose de mal, je me défendais. Je vais rencontrer ce feu avec le feu », a-t-elle ajouté.

Elle a également noté qu’elle était une passionnée Amour & Mariage Huntsville observateur (l’émission OWN, produite par Carlos King, dans laquelle Martell joue) et a rappelé le comportement antérieur de Martell envers son ex-femme Melody Shari.

« J’ai tellement appris, c’est pourquoi cette fois-ci avec moi sortir ensemble, je cherche les signes », a déclaré Kenya. « Dès que tu me montreras qui tu es, je te croirai. Si vous insultez une femme sans raison, je sais déjà qui c’est ! « Je sais déjà qui il est parce que j’ai déjà regardé son émission, j’étais fan de l’émission, c’était une super émission », a-t-elle ajouté tout en rappelant Melody, notant qu’il ne « gardait pas son pénis dans leur maison ». « Il était dehors en train de donner du pénis à des gens qui n’étaient pas chez lui, c’est pourquoi il a un bébé en dehors de son mariage », a-t-elle ajouté avant de nier être jalouse de la relation de Shereé.

« De quoi suis-je jaloux ? ! Tout putain n’est pas bon putain ! » s’exclama Kénya.

Plusieurs personnes sur Twitter ont accepté et ont rappelé certains des moments #LAMH de Martell.

« Tricheur une fois, tricheur toujours. » —Kenya Moore Si vous n’êtes pas familier avec le nouveau bae de Shereé, Martell, alors vous ne connaissez pas son ex-femme, la femme qu’il a abandonnée et dont il est toujours très amoureux, Melody. Shereé sait ce qu’elle obtient, ne vous y trompez pas. #RHOA #LAMH pic.twitter.com/e81fcGdP4O — M. Mention It All 😄📺🇯🇲 🏳️‍🌈 (@MrMentionItAll) 8 mai 2023

Comme je l’ai déjà dit, Martell est AGRESSIF avec Melody, avec de la salade de chou, et il était ce soir avec Kenya ! pic.twitter.com/BimwJc5sUR – Les Oscars ont fait Angela Bassett MAL ! (@ LovePrecious22) 15 mai 2023

À un autre moment de la convo, le Kenya a également applaudi Shereé en disant que le Kenya « loue » ses petits amis et a accusé la star de mettre en scène des photos de paparazzi. « Qui va me louer, boo? » dit Kénya.

Le Kenya et Kandi applaudissent aux commentaires et aux tweets de Shereé la semaine dernière. #RHOA #WhoGonRentMeBoo pic.twitter.com/eSloBYpTEL — Salva (@SalvaCambranes) 15 mai 2023

Désordonné, désordonné, désordonné !

Malgré tout ce drame, il semble que Shereé veuille finalement mettre tout ce petit battage de Martell Holt derrière elle et le Kenya…

Je veux vraiment juste dépasser cette situation avec @KenyaMoore. Les amis ne seront pas toujours d’accord sur tout et c’est normal. La vie est trop courte pour se disputer sur un petit drame #RHOA https://t.co/P5ZHbMcjQ6 – Shereé Whitfield (@IamSheree) 15 mai 2023

et tout cela survient au milieu de rumeurs selon lesquelles Shereé et Martell ont rompu.

Pensez-vous que Kenya et Shereé peuvent dépasser leur petit drame #RHOA saison 15 ?