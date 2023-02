Désolé, pas désolé : certains 1/6 des émeutiers changent de ton après s’être excusés

WASHINGTON (AP) – Comparaissant devant un juge fédéral après avoir plaidé coupable à une accusation de crime dans l’émeute meurtrière du Capitole, l’ancien législateur de Virginie-Occidentale Derrick Evans a exprimé des remords d’avoir laissé tomber sa famille et sa communauté, affirmant qu’il avait commis une “erreur cruciale”.

Moins d’un an plus tard, Evans se présente comme une victime d’une poursuite à motivation politique alors qu’il se présente pour servir dans le même bâtiment qu’il a pris d’assaut le 6 janvier 2021. Evans appelle maintenant les poursuites du ministère de la Justice du 6 janvier une “fausse couche”. of justice » et se décrit sur Twitter comme un « J6 Patriot ».

“Certaines personnes ont dit que je devais m’excuser et condamner #J6 si je veux gagner mon élection car les médias vont m’attaquer”, a-t-il tweeté récemment après avoir annoncé sa candidature pour un siège à la Chambre des États-Unis en 2024. “Je ne compromettrai pas mes valeurs ou croyances. C’est ce que font les politiciens. Nous avons besoin de patriotes, pas de politiciens.

Evans rejoint une série d’accusés du 6 janvier qui, confrontés à une éventuelle peine de prison devant un tribunal, ont exprimé leurs regrets d’avoir rejoint la foule pro-Trump qui a ébranlé les fondements de la démocratie américaine uniquement pour adopter un ton différent ou minimiser l’émeute après avoir reçu leur Châtiment.

Le tout premier accusé du 6 janvier à être condamné s’est excusé devant le tribunal, puis est allé sur Fox News Channel peu de temps après et a semblé minimiser l’émeute. Un autre accusé qui a qualifié le 6 janvier d'”horrible et dégoûtant” a ensuite enfilé une combinaison orange pour jouer le rôle d’un prisonnier désemparé dans un hommage bizarre aux émeutiers du Capitole emprisonnés lors d’une conférence conservatrice.

Certains accusés ont suscité la colère des juges ou du ministère de la Justice pour leurs commentaires incohérents. Mais le système judiciaire ne peut pas faire grand-chose pour un accusé jugé. Et parce que certains conservateurs considèrent les accusés du 6 janvier comme des martyrs, il y a une incitation politique et peut-être financière pour eux de changer de ton.

Cela pourrait pousser les juges à imposer des sanctions plus sévères aux émeutiers qui n’ont pas encore atteint la fin de leurs affaires pénales. Même avant la condamnation d’Evans, le juge qui a entendu son affaire a commencé à remettre en question la sincérité des excuses des émeutiers après s’être senti dupé par un autre accusé, affirmant qu’il n’était “que trop familier avec les larmes de crocodile”.

Avant d’être condamné en juin dernier à trois mois derrière les barreaux pour une accusation de troubles civils, Evans a déclaré qu’il regrettait ses actions tous les jours et a déclaré au juge principal Royce Lamberth qu’il était une “bonne personne qui a malheureusement été rattrapée en un instant”.

Peu de temps après, les procureurs ont écrit au juge au sujet de plusieurs déclarations faites par Evans lors d’une émission de radio et qui étaient “incompatibles avec la contrition” qu’il a montrée lors de la condamnation. Lorsqu’on lui a demandé s’il regrettait ses actions, Evans a déclaré dans l’émission qu’il regrettait la “situation” dans laquelle il se trouvait. Mais il a dit qu’il “n’allait jamais avoir de regrets quand il s’agirait de se lever et de faire ce qui est juste”.

Evans a déclaré dans une déclaration envoyée par courrier électronique à l’Associated Press qu’il soutenait toujours ce qu’il avait dit au tribunal.

“C’était mon message au juge. Ceci est mon message aux médias. Il est temps de raconter la véritable histoire de ce qui m’est arrivé personnellement ce jour-là », a-t-il déclaré.

Evans a déclaré qu’il avait perdu “presque tout” – y compris son travail de délégué d’État et le temps passé avec ses enfants – à cause de sa décision le 6 janvier. “Comment pourrais-je ne pas le regretter?” Il a demandé. Mais il a dit qu’il avait “fini d’être dépeint comme un méchant” alors qu’il ne l’était pas, notant qu’il n’avait renversé aucun officier et qu’il était à l’intérieur du Capitole pendant seulement 10 minutes.

Lorsqu’ils déterminent une peine appropriée, les juges tiennent généralement compte du fait que les accusés ont assumé la responsabilité de leurs actes et semblent sincèrement désolés. Dans certaines affaires du 6 janvier, les juges ont reproché aux accusés de ne pas avoir semblé montrer de vrais remords avant même que leur peine ne soit prononcée.

Un avocat de Trennis Evans III, qui a pris une gorgée de whisky dans une salle de conférence du Congrès pendant l’émeute, a déclaré au juge dans des documents judiciaires qu’Evans avait “sincèrement plein de remords et dûment contrit”. Mais après qu’Evans ait laissé entendre lors de sa condamnation en novembre que les accusés du 6 janvier étaient traités injustement – ​​même s’il a dit qu’il condamnait ce qui s’était passé ce jour-là – la juge a déclaré qu’elle ne croyait pas qu’il avait montré “des remords complets et sincères”.

Des mois après avoir été condamné à purger 20 jours de prison, l’homme du Texas s’est rendu dans le Dakota du Sud pour exhorter les législateurs de l’État à soutenir une résolution encourageant «le traitement humain et équitable» des accusés du 6 janvier. La résolution a échoué à l’unanimité.

La première accusée du 6 janvier à être punie, Anna Morgan-Lloyd, a déclaré à Lamberth qu’elle avait honte de la “démonstration sauvage de violence” au Capitole avant de la condamner à la probation. Peu de temps après, cependant, la femme de l’Indiana a déclaré à Laura Ingraham, animatrice de Fox News, que les gens étaient “très polis” pendant l’émeute et qu’elle avait vu des policiers “détendus” discuter avec des émeutiers.

Lamberth ne l’a apparemment pas oublié. Le juge a écrit dans des documents judiciaires qu’il espérait que le «changement d’avis» d’un autre accusé était sincère parce que ses espoirs étaient «anéantis» dans son cas. Dans une autre affaire, il a écrit qu’il « a souvent du mal à s’assurer de la sincérité » des remords des accusés du 6 janvier.

“De nombreux accusés semblent sincères lors de la condamnation, se vantant de leur soi-disant profonde honte, de leurs regrets et de leur désir de changer et d’être des citoyens respectueux des lois”, a écrit Lamberth. “Mais cette Cour ne connaît que trop bien les larmes de crocodile.”

L’avocate de Morgan-Lloyd a déclaré qu’elle pensait que son client avait vraiment des remords, qu’elle avait été “jouée” par Ingraham et qu’elle avait envoyé une lettre au juge après son interview télévisée. Contacté par l’Associated Press, l’avocat de Morgan-Lloyd a déclaré que la femme ne ferait aucun commentaire.

Après avoir esquivé la prison dans son affaire du 6 janvier, l’activiste de droite Brandon Straka a enfilé une combinaison orange et une casquette MAGA rouge, s’est assis dans une fausse cellule de prison et a pleuré de manière performative pour un cortège de participants à la Conférence d’action politique conservatrice à Dallas la dernière Août. La représentante Marjorie Taylor Greene, une républicaine de Géorgie, est entrée dans la cage et a embrassé Straka avant qu’ils n’apparaissent pour prier ensemble.

Des mois plus tôt, avec une possible peine de prison au-dessus de sa tête, Straka a qualifié le 6 janvier de “rien de plus qu’une journée incroyablement honteuse qui n’avait absolument aucun attribut positif”.

“Je suis désolé d’avoir été présent de quelque manière que ce soit à un événement qui a fait peur aux gens, qui a causé de la honte et de l’embarras à notre pays, et qui n’a servi à rien d’autre qu’à déchirer davantage la fracture déjà déchirante dans ce pays. pays », a-t-il écrit dans une lettre au juge de district américain Dabney Friedrich, qui l’a condamné à 36 mois de probation.

Un e-mail sollicitant un commentaire a été envoyé à Straka, du Nebraska. Il a déclaré que la performance de CPAC était destinée à “provoquer une réaction sur la division politique, les violations des droits de l’homme et plus” et a accusé les critiques d’essayer de “criminaliser l’art”.

Depuis sa condamnation, le juge s’est demandé s’il voulait retirer son plaidoyer de culpabilité et a déclaré qu’il pourrait s’exposer à des poursuites pour avoir fait de fausses déclarations en raison de commentaires publics qui, selon elle, semblaient contredire ce qu’il avait dit au tribunal.

Une déclaration écrite d’infraction dont Straka a convenu qu’elle était correcte dans le cadre de son accord de plaidoyer indique qu’il a crié «Prenez-le! Prends-le!” tout en filmant d’autres essayant de prendre le bouclier d’un policier. Straka a dit plus tard à l’animateur de Fox News, Tucker Carlson, qu’il avait dit à son avocat qu’il n’avait jamais fait ce commentaire. Il a suggéré qu’il avait admis l’avoir fait parce qu’il était sous pression pour conclure un accord.

Richer a rapporté de Boston. La journaliste de l’Associated Press, Colleen Long, a contribué depuis Washington.

Suivez la couverture de l’AP sur l’émeute du Capitole sur https://apnews.com/hub/capitol-siege.

Alanna Durkin Richer et Michael Kunzelman, Associated Press