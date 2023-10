Désolé, Jurgen : Liverpool ne sera pas rediffusé suite à la dispute avec Diaz VAR

L’entraîneur de Liverpool, Jurgen Klopp, a déclaré qu’il souhaitait que le match de Premier League de son équipe contre Tottenham Hotspur soit rejoué après qu’un but de Luis Díaz ait été incorrectement exclu pour hors-jeu, l’une des pires erreurs de l’histoire du VAR.

Le score était de 0-0 à la 34e minute lorsque l’incident s’est produit, et Liverpool a ensuite perdu 2-1 face à un but contre son camp de Joël Matip dans le temps additionnel.

Mais Klopp a-t-il des raisons de rejouer le match ? Et est-ce même possible ? Nous regardons ce qui s’est passé.

Ce qui s’est passé?

Professional Game Match Officials Limited (PGMOL), l’organisme directeur des arbitres, a admis que « les normes n’étaient pas à la hauteur des attentes » pour le but de Díaz.

Le VAR pendant le match, Darren England, a pensé à tort que la décision sur le terrain était un « but ». Alors qu’il a rapidement identifié que Díaz était en jeu, il a dit à l’arbitre « vérification terminée » – ce qui a indiqué par erreur à l’équipe sur le terrain que le drapeau de hors-jeu était correct.

Le jeu reprend avec le score toujours 0-0.

PGMOL a ensuite publié l’audio complet de la conversation VAR.

Qu’a dit Klopp ?

Mercredi, il a déclaré lors d’une conférence de presse : « Pas vraiment en tant que manager de Liverpool, mais plutôt en tant que footballeur, je pense que le seul résultat devrait être une rediffusion. Cela n’arrivera probablement pas. L’argument contre cela sera probablement que si nous ouvrez cette porte et tout le monde le demandera.

« Je pense que la situation est si sans précédent que… quelque chose comme ça, pour autant que je me souvienne, ne s’est jamais produit. C’est pourquoi une rediffusion serait la bonne chose. »

Jurgen Klopp souhaite que le match soit rejoué. John Powell/Liverpool FC via Getty Images

Liverpool a-t-il réellement demandé une rediffusion ?

Non, comme le dit Klopp, le club « examine toujours les informations dont nous disposons ».

Dimanche soir, Liverpool a publié une déclaration ferme affirmant que l’erreur « portait atteinte à l’intégrité sportive ».

Une rediffusion est-elle même possible ?

Oui. Comme vous pouvez l’imaginer, une telle possibilité doit être couverte par le Livre de règles de la Premier League.

Règle L.18. stipule : « Le Conseil aura le pouvoir d’ordonner qu’un match de championnat soit rejoué à condition qu’une recommandation à cet effet ait été faite par une commission dans l’exercice de ses pouvoirs en vertu de la règle W.51. »

Quelles seraient les prochaines étapes ?

Liverpool devrait porter plainte auprès de la Premier League. Une commission serait alors constituée (conformément à la règle W.51) pour évaluer le fond de l’affaire et prendre une décision.

La commission a pour mission de « recommander au Conseil d’administration d’ordonner qu’un match de championnat ou tout autre match… soit rejoué ».

Un match a-t-il déjà été rejoué ?

Pas dans la ligue de football anglaise. Les matchs de Coupe ont été rejoués en raison d’un certain nombre de facteurs, notamment une équipe effectuant trop de remplacements ou alignant un joueur inéligible.

Célèbre en 1999, un match de FA Cup entre Arsenal et Sheffield United a été rejoué après que les Gunners aient marqué sur une remise en jeu après que l’opposition ait fait sortir le ballon pour qu’un joueur d’Arsenal reçoive un traitement. Le patron d’Arsenal, Arsène Wenger, a ensuite proposé de rejouer le match.

Et si Tottenham lui-même proposait une rediffusion ?

Cela pourrait aider les choses, mais la Premier League devrait encore se mettre d’accord au risque de créer un précédent.

Liverpool a-t-il des raisons de rejouer ?

C’est là que ça commence à tomber.

Le protocole VAR, qui fait partie des Lois du Jeu, stipule : « En principe, un match n’est pas invalidé en raison de : une ou plusieurs mauvaises décisions impliquant le VAR (puisque le VAR est un officiel de match). »

Alors Liverpool n’a aucune chance ?

C’est là que nous devons revenir sur la déclaration de Liverpool, où ils ont dit très spécifiquement : « Il est clair que l’application correcte des lois du jeu n’a pas eu lieu. »

Même si une mauvaise décision ne justifie pas la reprise d’un jeu, le fait de ne pas appliquer correctement les lois du jeu peut être considéré comme une raison valable.

Cependant, il s’agit généralement d’une raison plus technique, par exemple lorsqu’une équipe est autorisée à marquer un but grâce à une application incorrecte d’un empiètement sur un penalty manqué.

jouer 1:27 Laurens : Díaz est hors-jeu, la plus grosse erreur VAR de la saison Julien Laurens pense que le but refusé de Luis Díaz lors de Tottenham contre Liverpool est la plus grosse erreur du VAR en Premier League jusqu’à présent cette saison.

Que va argumenter Liverpool ?

Il est probable qu’ils diront que la « mauvaise » décision n’a pas été prise par les officiels du match. Le VAR savait que Diaz était en jeu et était censé dire à l’arbitre que l’attaquant était en jeu. Il s’agit donc d’une erreur d’application de la décision plutôt que d’une simple erreur.

Existe-t-il un précédent VAR ?

Le but le plus proche est probablement celui que la France avait refusé contre la Tunisie lors de la Coupe du monde l’année dernière.

Antoine Griezmann pensait avoir égalisé en profondeur dans les arrêts de jeu, mais le but a été annulé pour hors-jeu. Cependant, l’arbitre avait redémarré le jeu, puis l’avait interrompu à temps plein avant que l’examen n’ait lieu – ce qui a enfreint le protocole VAR. Il n’aurait pas dû être possible de refuser le but.

La France a protesté et a souhaité que le but soit rétabli, mais l’appel a été rejeté par la commission de discipline de la FIFA et le résultat a été maintenu.

Qu’en est-il d’incidents similaires ?

Pourquoi Arsenal n’a-t-il pas eu droit à une rediffusion alors que le VAR n’a pas réussi à refuser le but de Brentford pour hors-jeu la saison dernière ? Le VAR n’a pas remarqué qu’il y avait un joueur hors-jeu, c’était donc une erreur.

Qu’en est-il du but que Sheffield United n’a pas obtenu lors du match nul 0-0 contre Aston Villa lorsque la technologie sur la ligne de but a échoué ? Le VAR n’a pas vérifié s’il y avait une panne technique, donc ils ne savaient pas que cela s’était produit.

Et qu’en est-il du but refusé de Brighton à Crystal Palace lorsque le VAR a tracé des limites sur le mauvais joueur ? La décision du VAR était hors-jeu et communiquée comme hors-jeu.

Pour Liverpool, la décision du VAR était en jeu et communiquée comme hors-jeu, et c’est la différence qu’ils souligneront.

Liverpool a-t-il des chances de succès ?

C’est hautement improbable. Même s’il s’agit d’une circonstance unique, cela créerait un dangereux précédent.

S’ils le faisaient, les Wolves pourraient-ils alors demander à rejouer leur match à Manchester United après s’être vu refuser à tort une pénalité pour temps additionnel suite à une mauvaise décision du VAR ?

Si Liverpool fait une demande officielle, il est peu probable que cela soit bien accueilli par les autres clubs, qui ont tous subi leurs propres injustices, notamment Brighton qui a été soumis à un catalogue d’erreurs la saison dernière qui ont pu affecter leurs chances de remporter le titre. Ligue des champions cette saison.