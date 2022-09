Désolé, je ne savais pas : qui est dans la programmation du nouveau panel et comment cela fonctionne-t-il ?

L’émission PANEL Désolé, je ne savais pas est sur le point de revenir sur nos écrans.

Le programme reviendra pour sa troisième série en octobre, mais comment ça marche ?

TVI

Jimmy Akingbola présente Désolé, je ne savais pas[/caption]

Qu’est-ce que le panel show ? Désolé, je ne savais pas ?

Désolé, je ne savais pas est un panel britannique diffusé sur ITV.

Les panélistes répondent aux questions sur l’histoire des Noirs tout au long du programme.

Le pilote a été diffusé pour la première fois sur ITV2 en 2016 et la première série de quatre épisodes a été diffusée en octobre 2020, dans le cadre du Mois de l’histoire des Noirs.

Lorsque le pilote a été diffusé le 3 novembre 2016 à 20h30, environ 157 000 téléspectateurs ont regardé.

EN SAVOIR PLUS À LA TÉLÉ BBC SPOTY 2022 Date et détails TV pour la personnalité sportive de l’année ainsi que les dernières cotes mieux vaut le faire La star de la télévision méconnaissable au milieu du retour d’une émission à succès – savez-vous qui ?

En juin 2021, ITV a annoncé qu’elle avait renouvelé la série pour cinq autres épisodes, diffusés le même octobre.

Une troisième série de cinq épisodes a été tournée aux Riverside Studios à Hammersmith en juin 2022 qui sera diffusée en octobre.

Qui est l’hôte de Désolé, je ne savais pas ?

Jimmy Akingbola héberge Désolé, je ne savais pas et depuis le début.

Il pose à deux équipes des questions relatives à l’histoire des Noirs.





Jimmy est né à Londres de parents émigrés du Nigeria.

En 1996, Jimmy a commencé à l’Académie des arts vivants et enregistrés (ALRA) à Wandsworth, Londres, où il a terminé leur diplôme d’acteur à temps plein de trois ans.

Il a poursuivi une carrière d’acteur réussie à la télévision et sur scène.

Plus récemment, il a joué Koji, un demandeur d’asile, dans la première série de la sitcom ITV Kate & Koji en mars 2020.

Il reprendra ensuite son rôle de Valentine dans la troisième série de In the Long Run avec Idris Elba, puis avec Ted Lasso pour Apple TV +.

Qui apparaît dans l’émission ITV?

Jimmy Akingbola sera rejoint par le capitaine de l’équipe Chizzy Akudolu qui revient.

En savoir plus sur le soleil CODE VERT Trois secrets iPhone que vous n’avez jamais remarqués, y compris les codes cachés LAISSER COULOIR Les gens réalisent à peine pourquoi les couvercles des biro ont de petits trous

Judi Love a également été capitaine d’équipe dans les séries précédentes, mais on ne sait pas si elle reviendra pour la série la plus récente ou non.

Les invités apparaissant dans la troisième série du programme comprendront White Yardie, Shaun Wallace, Russell Kane et Verona Rose.