Désolé, House of the Dragon, les préquelles sont toujours nulles (à moins qu’elles ne suivent une règle d’or)

Nous vivons dans un monde de suites, de redémarrages et de retombées. Mais le pire absolu d’un monde où rien n’est original ? Préquelles. Les préquelles sont nulles.

Sauf si…

Du le Seigneur des Anneaux préquelle Anneaux de pouvoir au Jeu des trônes retombées Maison du Dragonde la trilogie préquelle de Star Wars à Obi Wan Kenobi à Andorune préquelle doit suivre une règle d’or pour justifier son existence.

Une préquelle doit nous dire quelque chose que nous ne savons pas déjà.

Qu’est-ce qu’un préquel ? C’est une histoire qui revient sur un point antérieur de la trame de fond d’une série fictive. Le terme a apparemment été utilisé pour la première fois en 1958 par l’auteur de science-fiction Anthony Boucher. Richard III en rembobinant à Richard II. Alors que les franchises et les univers cinématographiques sont devenus la force dominante dans les médias, nous avons vu une surabondance de tels contes, y compris les plus grandes émissions de télévision de 2022 : le spin-off de Game of Thrones Maison du Dragonhistoire du seigneur des anneaux Les anneaux de pouvoir et la série Star Wars Andor – qui est techniquement une préquelle d’une préquelle !

C’est Star Wars qui a propulsé le terme “prequel” au premier plan de l’industrie des médias modernes. À la fin des années 1990, je n’étais pas le seul à être enthousiasmé par les préquelles de Star Wars. George Lucas racontant de nouvelles histoires de Star Wars ? Oui s’il te plaît! Un tas de stars cool, y compris le casting parfait du chéri indie Ewan MacGregor en tant que jeune Obi-Wan Kenobi? Enregistre-moi! Et la Force était forte avec la bande-annonce de Phantom Menace, qui a marqué un moment significatif dans l’histoire des débuts de l’Internet naissant.

L’excitation n’a pas duré.

Je ne vais pas ressasser toutes les critiques des préquelles de Star Wars — qui en fait n’étaient pas tous mauvais – et je ne suis pas ici pour distinguer George Lucas, qui après tout nous a donné la trilogie originale. Je fais référence aux tristement célèbres films Star Wars parce qu’ils sont les premiers préquels modernes, et à certains égards, ils sont l’apothéose du problème avec les histoires préquelles.

Le plaisir d’une préquelle – ou d’une suite ou d’un redémarrage ou d’un remake – est évident. Toute occasion de passer plus de temps avec un personnage bien-aimé est la bienvenue. Et si, comme avec Star Wars ou Breaking Bad, l’histoire s’est terminée naturellement, un moyen simple de replonger dans ce monde est de revenir à un point antérieur de l’histoire. Voir la fondation de l’empire du mal, ou l’origine de Saul Goodman. Et c’est toujours amusant de recréer une histoire bien-aimée dans de nouveaux termes – en gros, jouer à “Qui lanceriez-vous dans un remake de…?”, le jeu amusant auquel mes amis et moi avions l’habitude de jouer à l’école parce que nous ne le faisions pas. pas de copines.

James Dimmock/Paramount Plus



Alors bien sûr, je nerd avec les meilleurs d’entre eux à la perfection des choix de casting comme Simon Pegg comme Scotty dans Les films Star Trek de JJ Abrams, ou Mads Mikkelsen comme Hannibal Lector. Mais le casting amusant n’est que cela : amusant. C’est le grésillement, pas le steak. Autant Zachary Quinto pourrait incarner Spock dans le nouveau Trek, ou Robin Lord Taylor pourrait habiter le jeune Pingouin à Gotham, ou Marc Pickering est étrangement parfait en tant que jeune Steve Buscemi dans Boardwalk Empire, ce ne sont que des brillants de surface s’ils ne le sont pas. soutenu par une belle histoire qui, surtout, nous frappe avec quelque chose que nous ne savions pas déjà.

X-Men : First Class en est peut-être le parfait exemple. C’est amusant de voir James McAvoy et Michael Fassbender jouer des versions plus jeunes de Patrick Stewart et Ian McKellen, mais il n’y a pas de prix Marvel pour quiconque peut me dire ce qui se passe réellement dans ce film.

Ces jeux de casting peuvent être amusants sur le papier, mais cela ne signifie pas qu’ils doivent s’étendre au-delà du chat de pub ou d’une conversation sur Twitter pour devenir un film à part entière. Prenez Prométhée et Extraterrestre : Alliance — sérieusement, qu’est-il arrivé à Ridley Scott ces dernières années ?

Dave J. Hogan/Getty Images



Et regardez les films Le Hobbit, une trilogie préquelle de la série Le Seigneur des Anneaux. OK, je sais que beaucoup de gens aiment ces films et savourent le retour sur la Terre du Milieu. Mais c’est l’histoire d’un film étiré en trois épopées trop longues. Avons-nous vraiment besoin de ces multiples films, ou Peter Jackson et d’autres réalisateurs liés à la franchise comme Jon Watts (Spider-Man) et Taika Waititi (Thor) pourraient-ils passer ces années faire quelque chose de nouveau et d’original Au lieu?

Au moins Le Hobbit ne contredit pas activement les films originaux bien-aimés, un autre danger potentiel d’une préquelle. Lorsqu’une préquelle perturbe la continuité et le canon d’une série, elle court le risque de rendre l’original absurde. Les émissions de télévision préquelles de Star Trek Enterprise et Discovery se sont toutes deux retrouvées coincées dans un tel cul-de-sac de continuité qu’elles ont dû recourir à la bêtise du voyage dans le temps pour le faire fonctionner (le même non-sens qui a paralysé le redémarrage de JJ Abrams sur grand écran). Et encore une fois, on peut revenir à Star Wars : lorsque divers personnages se rencontrent dans les préquelles, cela contredit en fait les films originaux.

Mais en fin de compte, le défaut fondamental des préquelles est que trop souvent, tout ce qu’elles nous disent, c’est ce que nous savons déjà. En fin de compte, neuf heures de films préquelles expliquant l’histoire familiale d’Anakin Skywalker n’ont pas l’impact émotionnel de la seule ligne “Non … je suis ton père”.

Préquelles sur préquelles

Même maintenant que Star Wars est hors des mains de George Lucas et fait partie du royaume magique de Disney, les gens qui détiennent les clés de la série n’ont pas appris la leçon des préquelles. En fait, ils ont redoublé d’efforts pour revenir continuellement aux mêmes personnes et endroits que nous avons déjà vus. Retombées pour Han Solo et Boba Fett et Obi Wan Kenobi ont eu leurs moments mais étaient toujours contraints par la cage de continuité toujours plus petite. L’ensemble de l’intrigue de Un voyou avait déjà été dit dans Le Retour du Jedi en une seule ligne de dialogue : “Beaucoup de Bothans sont morts pour nous apporter cette information.” Succince, mais merveilleusement évocatrice, cette seule ligne résume la portée fatale de l’attaque, le sacrifice des autres à travers la galaxie, la lourde responsabilité qui pèse sur Luke Skywalker et ses copains courageux. C’est une grande ligne. Qu’y a-t-il à ajouter ? Apparemment beaucoup, comme les séries télévisées Andor arrive bientôt à Disney+.

Il n’y a pas que Star Wars qui souffre de ce problème. C’est amusant de voir le super-héros Marvel Wolverine se battre dans toutes les grandes guerres du 20e siècle dans Wolverine: Origins, mais nous n’avions pas besoin d’un film entier sur sa transformation en super-soldat, car il était déjà traité de manière beaucoup plus convaincante dans la série principale X-Men. Nous n’avions pas besoin des Animaux Fantastiques, car nous avons vu les films Harry Potter. Nous n’avions pas besoin de toute la préquelle de The Thing en 2011, car toute l’histoire de ce film a déjà été racontée dans les premières minutes de l’original de 1982.

Si une préquelle doit justifier son existence, elle doit changer notre perspective. En plus d’une histoire fraîche et intéressante qui peut réellement nous surprendre, elle doit – plus important encore – fournir quelque chose qui change notre façon de voir l’histoire originale.

Lorsque vous arrivez à la fin de Memento ou de The Usual Suspects, ou de tout film avec une grosse tournure choquante, si vous revenez en arrière et regardez à nouveau le film, il est totalement différent de votre premier visionnage.

C’est ce qu’une bonne préquelle devrait faire.

Comparez la préquelle d’Indiana Jones et le Temple maudit avec la séquence de flashback de la mini-préquelle au début d’Indiana Jones et de la dernière croisade. Il n’y a aucune raison pour que Temple of Doom doive être placé avant Raiders of the Lost Ark. Mais l’histoire d’origine de Last Crusade ne nous montre pas seulement comment Indy prend les outils de son métier, elle révèle également sa relation avec son père. Ainsi, non seulement nous avons le plaisir de voir un jeune Indy joué par un acteur plus jeune (River Phoenix), mais nous apprenons également quelque chose qui fait avancer le reste du film : son désir d’approbation de son père. Cela ajoute également une dimension supplémentaire aux films précédents, car nous réalisons ce qu’Indy a vraiment recherché tout au long de la série.

La plupart des préquelles ne nous offrent pas une nouvelle perspective sur l’original. Alors, y a-t-il de très bonnes préquelles? Bien sûr. Le Parrain Partie II, pour un début. Je suis sûr que vous vous dirigez déjà vers les commentaires pour lister vos favoris, mais pour un exemple d’une préquelle faite glorieusement bien qui signifie beaucoup pour moi personnellement, permettez-moi de me tourner vers The Galaxy’s Greatest Comic.

Une loi à lui tout seul

En 1977, la bande dessinée de science-fiction britannique 2000AD a présenté le supercop de science-fiction Juge Drdd, créé par l’écrivain John Wagner et l’artiste Carlos Ezquerra. Toujours dans la même bande dessinée aujourd’hui, l’anti-héros satirique Dredd est juge, jury et bourreau dans une future Amérique totalitaire. Mais il n’a jamais eu d’histoire d’origine, explosant en action pleinement formée lors de sa première apparition, sa trame de fond n’ayant été remplie qu’avec parcimonie au fil des années.

Mais à l’occasion du 30e anniversaire de Dredd et de 2000AD, Wagner et Ezquerra sont finalement revenus sur cette trame de fond dans l’épopée de 23 numéros Judge Dredd: Origins. Comme Le Parrain Partie II et le classique du film policier de Hong Kong Infernal Affairs II, Origins entremêle parfaitement la préquelle et la suite en une seule histoire qui change à la fois le passé et l’avenir, à la fois du personnage et du monde dans lequel il vit.

Rébellion/Carlos Ezquerra



Dans Origins, nous apprenons comment le système des juges a vu le jour. Nous voyons Dredd cloné du premier juge, l’incorruptible Fargo. Nous voyons Dredd apprendre son métier. Nous voyons le jeune Dredd en action. Tout ce brillant de surface amusant que les fans attendent d’une préquelle, mais encore des choses que nous savons déjà.

Cependant. L’histoire révèle alors quelque chose de si énorme qu’elle déchire le tapis sous nous, les lecteurs, et le juge Dredd lui-même.

Dredd est un homme au dévouement indéfectible qui a fait des choses terribles au fil des ans – tuer et emprisonner ses propres citoyens quotidiennement, voire anéantir une ville rivale de millions d’habitants dans une guerre nucléaire – mais il a toujours justifié ces atrocités avec une foi inébranlable. dans le système qui l’a créé.

Except Origins révèle que tout a été construit sur un mensonge.

C’est un coup de poing de 30 ans dans la fabrication et une révélation étonnante qui jette tout ce qui suit sous un nouveau jour. Il jette une ombre effrayante sur tout ce qui s’est passé avant et, surtout, tout ce qui suit. Après la révélation de la préquelle, vous ne savez pas lire n’importe quel Histoire du juge Dredd, avant ou depuis, dans la même lumière.

Et c’est notre règle d’or.

J’espère que Rings of Power et House of the Dragon feront quelque chose d’intéressant avec leurs histoires. Ne me parlez pas de midi-chloriens.