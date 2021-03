Gwyneth Paltrow prend un peu de chaleur pour la façon dont elle a appliqué le SPF dans une vidéo récente.

Mardi, Paltrow a donné aux fans un aperçu de son «guide des soins quotidiens de la peau et du bien-être» dans une vidéo pour Vogue. L’actrice et femme d’affaires, âgée de 48 ans, a déclaré qu’elle n’appliquait pas sa crème solaire, mais qu’elle préférait en mettre sur son nez et «la zone où le soleil frappe vraiment».

La vidéo la montre l’appliquant comme un surligneur, frappant son nez, ses joues et un peu de sa lèvre supérieure et de son menton.

La routine de Paltrow a attiré l’attention et certains téléspectateurs se sont tournés vers les réseaux sociaux pour dénoncer ses conseils.

« Gwyenth Paltrow a vraiment réalisé une vidéo disant aux gens d’appliquer un SPF comme un surligneur sur votre visage … Ce n’est littéralement pas comme ça que ça marche. Cela s’applique sur tout le visage, le cou et le dos des mains », l’utilisateur @dacrystvlmethod tweeté.

« @voguemagazine laissant Gwyneth Paltrow dire que le spf ne doit être utilisé que comme un surligneur est tout simplement irresponsable, félicitations pour contribuer aux dommages causés par le soleil à tout le monde! 👏🏻 » utilisateur @GrraceI a écrit.

Le Dr Caroline Robinson, dermatologue et fondatrice de Tone Dermatology, a déclaré à USA TODAY que l’utilisation d’un écran solaire comme « un traitement localisé, avec parcimonie, ou » juste là où le soleil frappe « … est un message très dangereux. »

« L’idée fausse selon laquelle vous n’avez besoin de l’appliquer que sur une partie de votre peau exposée est nocive », a-t-elle déclaré, ajoutant que le cancer de la peau peut affecter n’importe qui, quelle que soit la couleur de la peau.

Le Dr Barry D. Goldman, un instructeur clinique à l’hôpital Cornell NewYork-Presbyterian, a déclaré que négliger certains endroits était «presque à la recherche de problèmes».

« Je pense que c’est un mauvais message: 80 à 90% de tous les cancers de la peau sont sur le visage et le cou », a déclaré le dermatologue. « J’ai vu de nombreuses tumeurs sur les paupières ou autour des yeux, le front. Fondamentalement, tout le visage doit être couvert … Nous pensons que tout le visage est une zone à haut risque de cancer de la peau. »

Dans un post à son histoire Instagram, l’esthéticienne Caroline Hirons a qualifié la partie SPF de la vidéo de Vogue d ‘«horrible».

« Je ne sais pas ce qui est plus irresponsable: GP en train de dire tout cela, ou @voguemagazine lui donnant la plate-forme », a-t-elle écrit.

Paltrow a également déclaré pendant la vidéo qu’il y avait des «produits chimiques agressifs» dans «l’écran solaire conventionnel» dans la vidéo, ajoutant qu’elle utilisait un «écran solaire minéral propre».

Goldman a déclaré qu’il ne peut pas soutenir ses affirmations d’un « écran solaire propre », expliquant qu’il « n’est pas au courant d’une définition médicale d’un écran solaire propre ».

«Il n’y a pas de véritable définition standard de« propre »ni de véritable définition standard de« naturel »», a-t-il ajouté. « Je ne voudrais pas que quelqu’un qui est un si grand influenceur dise aux gens de ne pas utiliser de crème solaire parce que ce n’est peut-être pas le bon écran solaire – le bon écran solaire est celui que vous utilisez. »

Hirons a écrit: « » Non toxique « ne veut rien dire … ASSEZ de se plier à ces conneries absolues comme si c’était vrai ou basé sur la science. Honte à vous @voguemagazine. Vendre par peur me donne une rage réelle et authentique. »

USA TODAY a contacté Vogue et le représentant de Paltrow pour obtenir leurs commentaires.

Comment appliquer un écran solaire?

Le Dr Samer Jaber, également dermatologue, dit à ses patients de Washington Square Dermatology d’utiliser un écran solaire tous les jours sur tout le visage.

« Nous savons que l’utilisation régulière d’un écran solaire sur le visage prévient à la fois le cancer de la peau et est idéale pour l’anti-âge, prévenant les rides et la décoloration du visage », a-t-il déclaré, ajoutant qu’il était également important de porter un SPF les jours non ensoleillés depuis les UVA. les rayons peuvent pénétrer les nuages ​​et les fenêtres.

Robinson a ajouté qu’il devrait également être appliqué à toutes les autres zones non couvertes, y compris le cou, les oreilles et les mains.

« L’American Academy of Dermatology recommande d’appliquer 1 verre de protection solaire pour couvrir tout le corps, dont environ 1/2 cuillère à café couvrira le visage et le cou. Votre écran solaire doit être au moins un FPS 30, à large spectre protégeant à la fois contre les UVA et Résistant aux rayons UVB et à l’eau », a-t-elle ajouté. « Il doit être porté tous les jours, que vous soyez à l’intérieur ou à l’extérieur et réappliqué pendant la journée, surtout si vous êtes à l’extérieur. »

