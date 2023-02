Désolé, Charles: l’Australie remplace la monarchie britannique sur un billet de banque par un dessin autochtone – National

L’Australie retire la monarchie britannique de ses billets de banque.

La banque centrale australienne a annoncé jeudi qu’elle ne remplacerait pas l’image de feu la reine Elizabeth II sur son billet de 5 dollars par une image du roi Charles III.

Le nouveau projet de loi présentera plutôt un design autochtone qui honore les premiers habitants de l’île.

“La Reserve Bank a décidé de mettre à jour le billet de 5 $ pour présenter un nouveau design qui honore la culture et l’histoire des premiers Australiens”, La banque australienne a écrit dans un communiqué de presse. “Ce nouveau design remplacera le portrait de Sa Majesté la reine Elizabeth II.”

Le verso du projet de loi continuera de présenter le Parlement australien, a indiqué la banque.

On s’attend toujours à ce que le roi Charles apparaisse sur la pièce de monnaie australienne – dès cette année – mais le billet de 5 dollars était le seul billet de banque restant en Australie à présenter une image du monarque britannique.

Le trésorier Jim Chalmers a déclaré que le changement était une occasion de trouver un bon équilibre.

“Le monarque sera toujours sur les pièces, mais le billet de 5 dollars en dira plus sur notre histoire, notre patrimoine et notre pays, et je considère cela comme une bonne chose”, a-t-il déclaré aux journalistes à Melbourne.

La banque a déclaré que la décision faisait suite à une consultation avec le gouvernement du Parti travailliste de centre-gauche, qui soutenait le changement. Les opposants disent que cette décision est politiquement motivée.

Le monarque britannique reste le chef d’État de l’Australie, comme le Canada, bien que de nos jours ce rôle soit largement symbolique.

Le chef de l’opposition, Peter Dutton, a comparé cette décision à la modification de la date de la fête nationale, l’Australia Day.

“Je sais que la majorité silencieuse n’est pas d’accord avec beaucoup de bêtises éveillées qui se passent, mais nous devons entendre davantage de ces personnes en ligne”, a-t-il déclaré à 2GB Radio.

L’Australie a une longue histoire de présentation de l’art indigène sur sa monnaie. La Reserve Bank note que « le premier billet de 1 $, émis en 1966, comprenait des images de peintures et de sculptures rupestres aborigènes et des dessins basés sur une peinture sur écorce de David Malangi Daymirringu ».

Le billet australien actuel de 50 dollars présente David Uniapon, un auteur et activiste Ngarrindjeri.

Il faudra probablement plusieurs années avant que les Australiens ne voient le nouveau billet de 5 $. La banque prévoit de consulter les groupes autochtones lors de la conception du projet de loi – un long processus, s’attend-elle.

Jusque-là, le billet de 5 $ actuel continuera d’être émis jusqu’à ce que le nouveau design entre en production. Même après l’introduction du nouveau projet de loi, l’ancien dessin à l’effigie de la reine Elizabeth II restera légal.

Cette photo d’archive montre le billet de banque australien de 5 $.

MLADEN ANTONOV/AFP via Getty Images



Quant au Canada, il n’y a pas eu de mouvement parlementaire sur la question des pièces et des billets depuis le décès de la reine Elizabeth II en septembre dernier. Le roi Charles III doit être couronné le 6 mai.

Dans un courriel à Global News en décembre 2022, la Monnaie royale canadienne a réitéré que le gouvernement n’avait «pas encore annoncé comment il prévoyait de changer l’avers (côté tête) de nos pièces».

“En attendant, nous avons une équipe en place, prête à mettre en œuvre ce changement en temps opportun, une fois qu’une décision sera annoncée”, a déclaré Alex Reeves, directeur principal des affaires publiques de la Monnaie.

La Banque du Canada a déclaré à Global News que «l’actuel billet de banque en polymère de 20 $ est destiné à circuler dans les années à venir», à l’effigie de la reine Elizabeth II.

«Il n’y a aucune obligation législative de changer la conception dans un délai prescrit lorsque le monarque change», a déclaré Amélie Ferron-Craig, consultante en relations avec les médias pour la Banque du Canada.

En décembre, le Royaume-Uni a dévoilé le dessin de ses nouveaux billets avec le portrait du roi Charles III. Les nouveaux billets devraient entrer en circulation en 2024.

Conception des nouveaux billets de banque anglais, avec le roi Charles III.

banque d’Angleterre



Le Royaume-Uni a également commencé à publier des pièces de 50 pence avec l’image du nouveau monarque en décembre.

À un moment donné, la reine Elizabeth II est apparue sur au moins 33 devises différentes, plus que tout autre monarque, un exploit noté par Guinness World Records.

— Avec des fichiers de l’Associated Press