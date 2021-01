Le parti travailliste demande que des mesures soient prises suite à une série de remarques qui auraient été faites par Sir Desmond Swayne lors d’un entretien avec le groupe anti-lockdown Save Our Rights UK en novembre.

Dans un clip vidéo obtenu par Nouvelles du ciel , Sir Desmond aurait commenté la menace de Covid-19 en disant: «Cela semble être un risque gérable, d’autant plus que les chiffres ont été manipulés.

« On nous dit qu’il y a actuellement une pandémie mortelle et mortelle. C’est difficile à concilier avec les USI [intensive care units] fonctionnant réellement à des niveaux d’occupation typiques pour la période de l’année et nous rebondissant au niveau typique de décès pour la période de l’année.