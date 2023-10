Desmond Ridder et Arthur Smith font l’objet d’un examen minutieux bien mérité après une vilaine défaite contre les Falcons

ATLANTA : Lorsque Matt Ryan a salué une foule reconnaissante d’Atlanta depuis la cabine de diffusion, cela nous a rappelé une époque où les Falcons n’avaient aucune inquiétude au sujet du quart-arrière.

Ce n’est plus le cas.

Après une demi-douzaine de matchs dans ce qui est censé être sa première année complète en tant que quart-arrière n°1, Desmond Ridder ne ressemble guère à l’homme qui mènera les Falcons vers un avenir meilleur.

Une autre performance remplie d’erreurs de Ridder a coûté à Atlanta (3-3) une chance de prendre la tête de la NFC Sud, bien que l’entraîneur Arthur Smith méritait également une bonne dose de doute pour la façon aléatoire dont il a géré les choses en marge.

Les trois interceptions de Ridder en seconde période ont essentiellement permis aux Washington Commanders de s’imposer 24-16, qui en avaient perdu trois de suite.

C’était également la deuxième fois en trois semaines que Ridder commettait trois revirements dans un match.

En six matchs, il a réalisé six touchés et six interceptions. Ces chiffres ne correspondent tout simplement pas à un quart-arrière à succès de la NFL, et Ridder semblait un peu déconnecté en essayant de donner une tournure positive aux choses.

« Il y a beaucoup de choses qui ont mal tourné là-dedans et que nous avons bien faites dans le passé et que nous avons simplement mal faites là-bas », a déclaré Ridder. « Il y a des choses à apprendre qui, je pense, ne feront que nous rendre meilleurs. »

Il sera intéressant de voir combien de temps les Falcons – en particulier le propriétaire Arthur Blank, qui a clairement indiqué qu’il s’attend à ce que son équipe se qualifie pour les séries éliminatoires après cinq saisons consécutives perdantes – permettront à Ridder d’apprendre sur le tas.

Les Falcons ont Taylor Heinicke, qui a débuté 25 matchs pour Washington, assis sur le banc. Et ils ont sûrement les yeux rivés sur qui pourrait être disponible avant la saison 2024.

Le premier choix de Ridder a placé les Commanders à Atlanta 27, menant au touché qui a porté le score à 24-10. Son deuxième est survenu lors d’un soulèvement désespéré dans la zone des buts, ce qui a coûté aux Falcons une chance d’essayer au moins un panier. Sa dernière interception a eu lieu dans la dernière minute sur une courte passe sur le territoire de Washington, ruinant toute tentative d’obtenir un touché égalisateur potentiel et une conversion de 2 points.

Les Falcons ont perdu un jour où ils ont dominé les Commanders en termes de verges totales (402-193), les ont presque doublés lors des premiers essais (25-13) et détenaient un avantage de près de 13 minutes en termes de temps de possession (36:23- 23h37).

Ryan, qui était analyste au sein de l’équipe de diffusion de CBS, regardait d’en haut.

Lorsque « Matty Ice » a été diffusé sur le panneau vidéo au cours du premier quart-temps, de nombreux spectateurs se sont levés pour saluer un mandat de 14 ans à Atlanta qui comprenait un prix MVP, une apparition au Super Bowl, quatre sélections au Pro Bowl et près de 60 000 verges par la passe. .

Ensuite, il s’agissait de regarder le désordre qu’il avait laissé derrière lui.

CE QUI FONCTIONNE

La défense remaniée est à la hauteur des attentes et ressemble beaucoup à une unité suffisamment bonne pour amener cette équipe aux séries éliminatoires si elle obtient l’aide de l’offensive.

Les trois touchés de Washington ont bénéficié de terrains courts. Un retour de botté de dégagement de 61 verges a laissé les commandants à seulement 11 verges de la zone des buts. Ne pas se convertir au quatrième essai du Washington 48 a conduit au deuxième touché. Finalement, la deuxième interception de Ridder a mis les Commanders en activité à l’Atlanta 27.

Les Falcons ont également limogé Sam Howell cinq fois, leur plus grand nombre dans un match en près de trois ans.

CE QUI A BESOIN D’AIDE

Encadrement.

Smith a fait des appels vraiment déroutants sur la touche, notamment sa décision de tenter une conversion de 2 points après que les Falcons aient marqué un touché pour en faire un match de huit points avec près de 13 minutes à jouer. Une course du 1 a échoué après qu’une pénalité pour interférence de passe lors de la première tentative ait donné une nouvelle chance à Atlanta.

Smith a maintenu son appel en soulignant qu’il avait fait la même chose lors de deux matchs la saison dernière.

Plus troublants ont été les échecs dans la transmission des appels de jeu de Smith, qui sert également de facto de coordinateur offensif, à Ridder.

Sur le troisième et but du 2 à moins de six minutes de la fin, les Falcons ont été appelés pour retard de match. Ridder a été intercepté lors du jeu suivant.

Puis, après avoir lancé le ballon sur le Washington 34 pour arrêter le chronomètre à 31 secondes de la fin, Atlanta a été inexplicablement contraint de brûler son dernier temps mort pour éviter une autre pénalité de retard. Le choix final de Ridder a suivi.

« C’est notre responsabilité à tous », a déclaré Smith. « Nous devons nous améliorer. »

STOCKER

WR Drake London a réussi neuf attrapés pour 125 verges, qui étaient tous deux des sommets en carrière pour le joueur de deuxième année.

TE Kyle Pitts a réussi son premier touché depuis le 30 octobre 2022.

RÉDUCTION DE STOCK

Rideur. Rideur. Rideur. Et Smith.

BLESSURES

Au moins, les Falcons ont traversé le match sans aucun problème de blessure majeur.

NUMÉRO DE CLÉ

100 — DE Calais Campbell n’est devenu que le sixième joueur actif et le 41e au total à atteindre le triple des sacs.

ET APRÈS

Après un début de calendrier favorable, qui comprenait quatre de leurs six premiers matchs à domicile, les Falcons sont sur la route les deux prochaines semaines à Tampa Bay et au Tennessee.

Bien qu’aucun des deux adversaires ne soit particulièrement intimidant, Atlanta en a perdu huit d’emblée au stade Mercedes-Benz. La plus récente victoire sur route des Falcons a eu lieu à Seattle le 25 septembre 2022.

