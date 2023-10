Desmond Ridder des Falcons surpasse les autres jeunes QB et gagne la confiance de l’équipe

Greg Auman Journaliste NFC Sud

Les Falcons n’ont en aucun cas résolu leurs problèmes offensifs, mais ils ont une fiche de 3-2 après une victoire de dernière seconde contre les Texans, la deuxième fois cette saison que Desmond Ridder bat un autre jeune quart-arrière dans la dernière ligne droite.

Lors de la victoire 21-19 de dimanche contre Houston, Ridder a réussi 18 en 20 pour 208 verges et un touché au cours des quatre derniers entraînements, y compris un 5 en 5 calme et calme pour 44 verges dans les deux dernières minutes pour se préparer. Le panier gagnant de Younghoe Koo. Les trois derniers entraînements d’Atlanta ont été un touché, un panier, un panier, exactement le même résultat que trois semaines plus tôt, lorsque Ridder a battu Jordan Love dans une victoire de retour 25-24 contre les Packers.

« Je me fiche vraiment de ce que le monde extérieur a à dire », a déclaré Ridder après la victoire de dimanche lorsqu’on lui a demandé s’il pensait avoir fait ses preuves avec cette victoire de retour. « Tant que mes coéquipiers et moi sommes sur la même longueur d’onde, nous continuerons à nous améliorer. »

Ridder ne faisait que son neuvième départ dans la NFL, mais ses chiffres globaux étaient de loin les meilleurs de sa carrière : 329 verges par la passe alors que son précédent record était de 237 ; 28 réussites alors que son meilleur avait été de 22 ; et un nouveau sommet avec 8,9 yards par tentative de passe. Sa passe de touché à la recrue Bijan Robinson était une simple passe à la pelle que Robinson a attrapée d’une main contre sa hanche pour un virage marquant dans la zone des buts.

La défense des Falcons avait limité les Texans aux paniers pendant tout le match, mais après le TD de Robinson, le quart-arrière recrue CJ Stroud a mené Houston sur le terrain pour un touché et une avance de 19-18. Installé à 25 ans, Ridder a été patient lors de ce dernier entraînement, avec 1:49 à jouer et les trois temps morts, sachant qu’Atlanta n’avait besoin que d’un panier pour gagner.

« C’est une éternité dans la ligue », a déclaré Ridder, content d’encaisser de courts gains et de lancers sur la touche pour 26 verges en cinq jeux, permettant au chronomètre de continuer à fonctionner avec moins d’une minute à jouer et à peine au milieu de terrain.

Ensuite, il s’est connecté avec le receveur Drake London pour un gain de 23 verges contre les 26 des Texans, bien à portée de Koo, et les jeux restants n’ont fait que préparer le coup de pied gagnant à la fin du temps imparti. Ridder, qui reste invaincu à l’université et dans la NFL en tant que titulaire lors des matchs à domicile, a déclaré que la mentalité lors du dernier entraînement était simplement « va gagner le match ».

« Vous n’êtes pas obligé d’essayer de forcer quoi que ce soit. Vous avez tout le temps », a-t-il déclaré. « Prenez simplement ce qu’ils vous donnent, ce que j’ai fait. Ils ont joué beaucoup de jeu et de douceur, beaucoup d’accès, en ont frappé quelques-uns à Drake et ont juste fait bouger le ballon. »

Desmond Ridder revient sur son sommet en carrière de 329 verges par la passe dimanche

La victoire de dimanche est intervenue après une accalmie de deux semaines au cours de laquelle les Falcons ont marqué six et sept points lors de défaites contre les Lions et les Jaguars, ce qui soulève des questions quant à savoir si Atlanta devrait mettre Ridder sur le banc et donner une chance au remplaçant Taylor Heinicke de déclencher l’offensive. L’entraîneur-chef Arthur Smith est resté fidèle à son titulaire, et Ridder a récompensé cette confiance avec une solide finition et une victoire de retour dimanche.

« Il était aussi cool que possible [be] »Souvent, je regarde simplement les joueurs, et ce regard dans ses yeux, et tous nos gars, ils ont exécuté le plan et ont pris le contrôle de la situation. Lorsqu’il a eu besoin d’en livrer un, nous avons obtenu le look que nous voulions et il l’a fait, Drake l’a fait et a essentiellement mis fin au jeu. Nous avons le meilleur kicker de la ligue et nous rentrons chez nous avec une victoire. »

Les chiffres offensifs globaux d’Atlanta ne sont toujours pas jolis. Les Falcons sont à égalité au sixième rang de la NFL avec une moyenne de 8,8 points par match au quatrième quart, mais ils sont également à égalité au 30e rang avec une moyenne de seulement 5,2 points en première mi-temps cette saison. Cela a imposé un fardeau excessif à leur défense, qui se classe au 10e rang de la NFL pour les points alloués et au septième rang pour le nombre total de verges allouées.

Les Falcons n’ont pas fait du bon travail pour impliquer leurs meilleures cibles de passe dans le match, mais dimanche en a peut-être été le meilleur exemple. Londres et l’ailier rapproché Kyle Pitts ont réussi 20 des 37 cibles de Ridder, combinant 13 attrapés pour 165 verges. Robinson continue d’être un joueur d’impact sur tout le terrain. Il a été limité à 46 verges au sol dimanche, mais a réussi un touché qui a fait tourner les têtes lorsque l’équipe en avait besoin.

Les Falcons se classent 27e sur 32 équipes, mais ils sont de nouveau à domicile dimanche (où ils sont 3-0) contre une équipe des Commanders qui a perdu trois fois de suite, cédant 37 points par match lors de ces défaites. Cela pourrait signifier une autre bonne journée pour l’offensive d’Atlanta, mettant en place une bataille de division lors de la semaine 7 chez les Bucs, potentiellement avec la première place de la division en jeu.

« Ce match ressemblait davantage à une véritable victoire d’équipe », a déclaré Ridder dimanche. « Il y a encore eu une accalmie au début de la première mi-temps dont nous devons sortir, que nous devons être capables de surmonter, mais cela fait du bien pour tout le monde de rentrer dans les vestiaires et de célébrer. »

Greg Auman est le journaliste NFC Sud de FOX Sports, couvrant les Buccaneers, Falcons, Panthers et Saints. Il en est à sa 10e saison et couvre les Bucs et la NFL à plein temps, après avoir passé du temps au Tampa Bay Times et à The Athletic. Vous pouvez le suivre sur Twitter à @gregauman .