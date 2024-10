Desmond Reid n’est pas un porteur de ballon ou un receveur large, c’est une star

Desmond Reid n’a jamais laissé la taille gêner sa carrière de footballeur, il n’a donc certainement pas laissé des crampes le retenir contre la Caroline du Nord.

Reid a subi un lourd coup sur un 3e et 1 au début du quatrième quart contre UNC, tournant sur le gazon et restant à terre pendant un moment. Il a quitté le terrain, a couru jusqu’à la ligne de touche par ses propres moyens et s’est rendu directement aux vestiaires.

Mais il n’est pas parti longtemps. Il savait que son équipe avait besoin de lui.

« Il est incroyable », a déclaré Pat Narduzzi samedi. « Il est entré et l’entraîneur l’a fait aussi vite que possible pour lui donner une intraveineuse, le faire sortir, à l’étroit plusieurs fois, donc c’était tout. Mais nous lui avons donné une intraveineuse, un excellent travail de la part de nos entraîneurs et de nos médecins pour le faire et le ramener sur le terrain.

Reid n’a pas terminé le trajet qu’il a quitté, mais il était de retour à temps pour le suivant – avec Pitt gardant une avance d’un score.

Il a porté le ballon sept fois, dans un front chargé, lors du dernier entraînement de 18 jeux et 73 verges pour établir un panier de Ben Sauls et repartir avec une victoire de 34-24. 14 mètres. 14 yards durs pour aider son équipe à gagner un match de football. Parce que c’est ce qui compte en fin de compte.

Mais ces 14 verges ne représentaient que quelques-unes d’une performance de 210 verges. Reid a porté le ballon 18 fois pour 55 verges et a réussi 11 réceptions pour 155 verges et un touché. Il est peut-être le meneur de jeu le plus dynamique du football universitaire.

Même s’il n’a pas réussi à transformer son catch-and-run de 72 yards au deuxième quart contre l’UNC en touchdown.

« Les jambes étaient faibles », a admis Reid samedi après le match. « Mais j’en assume la responsabilité, je dois faire mieux avec ça. Cela ne se reproduira plus.

Reid a été l’un des joueurs les plus polyvalents du football universitaire cette saison. Il a remporté le titre de porteur de ballon de la semaine de l’ACC contre Cincinnati et celui du receveur large de la semaine de l’ACC contre l’UNC. Il y a de solides arguments à faire valoir qu’il est le meilleur receveur du football universitaire.

UNC l’a découvert à ses dépens. Reid a réussi 11 cibles sur 12, travaillant principalement en dessous.

« La plupart du temps, ils aiment courir, donc nous aimons avoir des affrontements en tête-à-tête avec les secondeurs », a déclaré Reid. « Et tirez, nous, la salle des porteurs de ballon, aucun secondeur ne peut rester avec nous. Voilà donc notre état d’esprit. C’est comme ça que nous jouons.

Reid a été ciblé 28 fois cette saison, ce qui le place au troisième rang de l’équipe. Il a effectué la majorité de son travail avant les bâtons (13 réceptions sur 16 cibles pour 190 yards et deux touchdowns), mais il a capté deux de ses quatre cibles au-delà de 10 yards pour 91 yards et un touchdown.

Reid a été une machine à verges après capture cette saison, ce qui est attendu d’un objectif aussi dynamique. Mais il a vraiment été le meilleur. Il mesure en moyenne 2,74 verges par parcours cette saison, avec une profondeur de cible moyenne d’environ quatre mètres (cinquième plus longue parmi les porteurs de ballon avec au moins 19 cibles).

Reid est quatrième pour les réceptions (23) et deuxième pour les verges (323) et les touchés reçus (quatre) parmi les porteurs de ballon susmentionnés. Et il est premier en verges après attrapé (267) et deuxième en verges par parcours (2,74). Les quarts-arrières de Pitt ont une note de quart-arrière de 154,3 lorsqu’ils ciblent Reid cette saison – 158,3 est parfait.

« C’est ce qui rend les choses si difficiles avec Desmond dans le champ arrière parce qu’il est porteur de ballon, mais il est aussi receveur », a déclaré Narduzzi. « Ce n’est pas comme s’il était un bon receveur et un porteur de ballon moyen. Le gars peut jouer quand il reçoit le ballon.

Mais, bien sûr, Reid est également le principal coureur. Il a accumulé 62 courses pour 374 verges (6,0 verges par course) et un touché.

Reid a accumulé 195 verges après contact cette saison (3,10 verges par tentative) et a interrompu des courses de plus de 10 verges neuf fois et de plus de 15 verges six fois – avec un pourcentage d’échappée de 45,5 %. Et il a forcé 13 plaqués manqués.

Il est difficile de trouver des joueurs comme Reid ; son impact a été crucial. Ses 193,5 verges polyvalentes par match ne sont derrière que la star de Boise State, Ashton Jeanty, peut-être le favori du trophée Heisman. Il est difficile de croire que Reid n’était pas recherché à la sortie du lycée Miramar il y a quelques années.

Reid n’a pas reçu beaucoup d’offres en provenance des lycées, aucune offre Power Four, et c’est probablement à cause de sa taille. Mais la taille ne l’a pas retenu Caroline occidentaleet cela ne l’a certainement pas retenu au niveau Power Four.

« Quand nous regardons la cassette, il est explosif », a déclaré Narduzzi. « Vous pouvez regarder la taille et tout ça. Au fil des années, nous avons eu des petits gars qui sont devenus de bons joueurs. Mais il y a tellement de joueurs. Si vous avez le choix entre un gars de 5 pieds 8 pouces et un gars de 6 pieds, vous prendrez le gars de 6 pieds et cela se répercutera.

« C’est ce qui est génial avec le portail pour les équipes FCS, c’est que vous allez prouver ce que vous avez, progresser et faire de grandes choses. Quoi qu’il en soit, vous avez la chance d’aller en NFL. Mais pour pouvoir le prouver à un niveau supérieur, il a cette opportunité et il la saisit.

Reid a certainement donné suite à son opportunité au niveau Power Four, et le ciel est la limite. Il a construit une alchimie avec Eli Holstein et il est toujours là si la pièce échoue.

Mais c’est plus profond que cela : Reid est une cible légitime, qu’il sorte du champ arrière ou qu’il s’aligne à l’extérieur. Reid est une star.