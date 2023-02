Desis visualise comment les parents indiens réagiraient aux problèmes d’anxiété

Dis-moi que tu es un Indien sans me dire que tu es un Indien. La seule suggestion de notre père pour résoudre les problèmes est de se réveiller tôt le matin ! ‘Subah Jaldi Utho’, ‘Jaldi Nahaya Karo’, etc., sont des plaintes habituelles de tous les parents Desi qui restent “pertinentes” tout au long. Et cela peut même s’appliquer lorsque vous dites “j’ai des problèmes d’anxiété” ! Oui, une femme a demandé comment les parents indiens réagiraient aux problèmes d’anxiété et c’est ainsi que Twitter les imaginait.

L’utilisateur de Twitter, Srishti Shukla, a entamé une conversation amusante sur la plate-forme en demandant aux internautes de répondre à “J’ai des problèmes d’anxiété” en tant que parents Desi. Les Indiens ont commencé à affluer dans la section des commentaires avec de nombreuses réactions trop drôles pour être manquées. « Ghar aaja sab theek ho jayega », « Subah jaldi utha karo theek hojaega », « Phone chhodo », « subah uthke chyawanprash khaya karo », «ENO lelo”etc., étaient quelques-unes des réactions hilarantes liées à chaque Indien issu d’une famille traditionnelle typique.

“J’ai des problèmes d’anxiété” réponse en tant que parents desi :— Srishti shukla (@dusky_drone) 2 février 2023

Ghar aaja sab theek ho jayega— Chirag Barjatya (@chiragbarjatyaa) 2 février 2023

Subah jaldi utho sahi hojayega— Sindhi Chhokro (@Piyush_seerwani) 2 février 2023

Yeh sab kuch nahi hota, subah uthke chyawanprash khaya karo— Viraj Sheth (@viraj_sheth) 2 février 2023

Et comment ‘Shaadi’ peut-il s’effacer ? Célibataires, sachez-le déjà !

Plus tôt, un homme a souligné comment les mamans Desi ne sont jamais satisfaites de rien, surtout quand il s’agit de Ghar Ki Shaadi. Il y a toujours un petit problème dont ils ne peuvent s’empêcher de se plaindre, aussi insignifiant soit-il. Cela a rendu le bavardage indien sur Twitter à propos des mères qui avaient envie de trouver des «domaines opposés» attrayants tout en ne se contentant jamais du leur! Pure attitude Desi qui ne peut jamais se contenter de moins!

