Desis se souvient de l’ère du téléchargement de chansons et de Miss Pagalworld, SongsPK

Télécharger des chansons n’était pas la tasse de thé de tout le monde il y a cinq ans. “Il fallait une compétence pour télécharger des pistes sans virus”, dit quelqu’un qui connaît une chose ou deux sur le concept pas si ancien. L’époque où nous téléchargions des chansons sur nos appareils pour les écouter hors ligne est révolue. La tendance à écouter des chansons en ligne a commencé dans un passé proche et a presque fait oublier “Pagalworld, Songs PK”. C’est l’ère Spotify et Gaana.com qui a effacé le besoin de sauvegarder nos chansons préférées sur PC, téléphones portables, tablettes, etc.

Twitter indien a commencé à se remémorer cette période après qu’un utilisateur ait exprimé son point de vue sur “Sans dire votre âge, dites quelque chose qu’un jeune d’aujourd’hui ne comprendrait pas”. Il a répondu “Télécharger des chansons” tout en partageant les logos de certains sites Web de musique populaires qui permettaient aux utilisateurs pour obtenir des chansons gratuites sur Internet. Il a précisé « Pagalworld, Songs PK, DJ maza, mp3sKull » parmi les sites Web bien connus pour le téléchargement de chansons. L’utilisateur, identifié comme Abhishek, a en outre ajouté “Wapking, indiamp3, djpunjab, downloadming, mp3songslover et bien d’autres” à sa liste.

Desis ne pouvait pas en dire plus alors qu’ils commençaient à inonder la section des commentaires de réactions nostalgiques. “cette époque>>>” a écrit un utilisateur tandis qu’un autre a dit, “hahaha les meilleurs moments”.

Wapking, indiamp3, djpunjab, downloadming, mp3songslover et bien d’autres❤️— Abhishek (@MSDianAbhiii) 8 janvier 2023

“Pagalworld>>>>>>”, a fait remarquer le troisième utilisateur et le quatrième a commenté, “lol je me souviens avoir téléchargé des chansons sur le téléphone de ma mère via ces sites, puis les avoir envoyées sur mon téléphone depuis Bluetooth parce que je n’étais pas autorisé à avoir Internet sur mon téléphone ».

lol je me souviens d’avoir téléchargé des chansons sur le téléphone de ma mère via ces sites, puis de les envoyer sur mon téléphone à partir de Bluetooth parce que je n’étais pas autorisé à avoir Internet sur mon téléphone 😭— tanushree⚡️ (@justshutupyaar) 8 janvier 2023

Parlant de la tendance qui demandait aux internautes de partager des instances qui dissocient la génération d’aujourd’hui, Twitterati n’a pas pu garder son calme puisque l’un d’eux a précisé les horaires “d’antenne” et a déclaré : “Tournez un peu l’antenne dans le sens des aiguilles d’une montre, continuez, l’image est maintenant un peu plus clair, stop stop, vous êtes allé trop loin, tournez-le un peu dans le sens inverse des aiguilles d’une montre. Surveillez votre pied !!! ».

Tournez un peu l’antenne dans le sens des aiguilles d’une montre, continuez, l’image est maintenant un peu plus claire, stop stop, vous êtes allé trop loin, tournez-la un peu dans le sens inverse des aiguilles d’une montre. Surveillez votre pied !!! pic.twitter.com/dnZ03eCZJF– Kaveh Hosseini (@The_Kaviator) 4 janvier 2023

L’autre utilisateur s’est exclamé “AM FM”. Alors, quelle est votre opinion là-dessus?

