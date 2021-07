Desis ‘Rock’ avec des mèmes alors qu’un tremblement de terre de magnitude 5,3 secoue le Bikaner du Rajasthan

Il y a beaucoup de choses auxquelles l’humanité est déjà confrontée en ce moment et les visites fréquentes par les tremblements de terre ne sont pas appréciées. Pas du tout. Mais comment arrêter mère nature ? Les habitants du Rajasthan se sont réveillés mercredi matin sous le choc lorsqu’un séisme de magnitude 5,3 a frappé près de Bikaner. L’épicentre du tremblement de terre était à 343 km à l’ouest-nord-ouest (WNW) de Bikaner, a noté le Centre national indien de sismologie. Les citoyens qui sont très confinés chez eux en raison de la pandémie en cours se sont rapidement rendus sur les réseaux sociaux et ont fait ressortir les mèmes en un rien de temps.

En voici quelques-uns :

Plus tôt ce mois-ci, des dizaines d’habitants de Bengaluru à travers la ville ont déclaré avoir entendu un fort bruit de boom vers 12h20. Le son a laissé les fenêtres trembler pendant quelques secondes alors que les utilisateurs de Twitter se demandaient s’il s’agissait d’un autre bang sonique. La ville avait été témoin d’un incident similaire l’année dernière en mai, à la suite duquel le ministère de la Défense a déclaré qu’il s’agissait d’un bang sonique causé par un vol d’essai. Le vol d’essai de l’Indian Air Force a décollé de l’aéroport de Bengaluru et a survolé l’espace aérien alloué bien en dehors des limites de la ville, a tweeté le ministère de la Défense. « … Le bang sonique a probablement été entendu alors que l’avion décélérait d’une vitesse supersonique à une vitesse subsonique entre 36 000 et 40 000 pieds d’altitude », a-t-il déclaré.

Les détectives indiens sur Twitter étaient cependant arrivés à une conclusion : les extraterrestres. Le boom sonique de vendredi a coïncidé avec la Journée mondiale des ovnis le 2 juillet. Les ovnis ont été répertoriés comme des anomalies, complètement non identifiés ou identifiables. Une définition commune d’OVNI est quelque chose qui est visible dans le ciel mais qui n’est identifiable avec aucun objet connu ou phénomène naturel. Peut-être que l’incident de Roswell de 1947 a été le premier incident qui a conduit à diverses théories du complot autour de l’existence des extraterrestres. En réalité, un ballon météo des forces de sécurité américaines s’est écrasé près de Roswell au Mexique.

