Décrocher un emploi est devenu beaucoup plus difficile qu’avant et de nos jours, les candidats à l’emploi mettent tout en œuvre pour s’assurer qu’ils se font remarquer par les employeurs lors des entretiens d’embauche. Présenter son curriculum vitae (CV) de manière créative ou personnalisée est devenu très populaire auprès des demandeurs d’emploi, comme une demande d’emploi en 3D pour un stage ou un CV enfermé dans une boîte à donuts. Récemment, le journaliste senior d’India Today, Shiv Aroor, a déclenché un fil conducteur intéressant sur Twitter lorsqu’il a conseillé aux gens de ne pas inclure « écouter de la musique » dans la section des loisirs de leur CV. Cela a conduit à un fil de discussion intéressant où les internautes ont mentionné certains des passe-temps les plus étranges qu’ils ont trouvés répertoriés sur les CV des gens.

S’il vous plaît, n’écrivez pas « écouter de la musique » comme passe-temps/intérêt dans votre CV. – Shiv Aroor (@ShivAroor) 11 juin 2021

Beaucoup ont répondu au tweet d’Aroor pour énumérer certains des passe-temps les plus étranges qu’ils aient rencontrés.

J’en avais beaucoup qui mentionnaient « rire » et « faire de longs trajets » comme passe-temps… .. — Nistula Hebbar (@nistula) 11 juin 2021

Certaines personnes écrivent maintenant « Surfer sur Internet » comme passe-temps. Un candidat que j’ai interviewé pour mon bureau l’a répertorié comme une compétence.—Shukla Ji (@Shuks80) 11 juin 2021

Le meilleur est Netflix addict mentionné dans le cv… Je l’ai vu dans un stagiaire – Janani Sampath Veeravalli✍️ (@jananisampath) 11 juin 2021

J’ai vu des CV de stagiaires mentionnant plus de 8500 abonnés sur Instagram Un immense respect pour lui car je n’ai pas de compte sur insta….— PD™ (@prashantd2) 11 juin 2021

Avez-vous rencontré « Regarder le cricket » ?? Cela aussi me fait peur ! — Ajay Rotti (@ajayrotti) 11 juin 2021

Une fois, j’ai reçu un CV qui mentionnait l’amitié comme un passe-temps – Priya Malebennur (@PriyaMalebennur) 11 juin 2021

Regarder des films, écouter de la musique et jouer au cricket sont les passe-temps préférés des CV en Inde. Ne blâmez pas, cela fait partie des hauts de la catégorie des passe-temps de base… – SaiKiran Rao (@SaiKiranRao9) 12 juin 2021

Un collègue a dit « Boire de la bière » comme passe-temps lors d’une réunion d’introduction à l’équipe ! — (@RangeelaDesi) 12 juin 2021

De nombreuses personnes se sont également souvenues de leurs propres CV qui les ont aidés à décrocher un emploi.

Devrait écrire « Listening to Pink Floyd ». C’est ainsi que j’ai obtenu mon premier emploi.— Nemo (@NonsensicalNemo) 11 juin 2021

J’ai mon cv de 10 ans avec moi. Outre « Listening to Music », j’avais bien mentionné « Reading Newspaper » et « watching cricket ». Cela fait 10 ans, je suis toujours au chômage. Jk. J’ai travaillé pour une très grande multinationale qui vend du papier toilette et j’ai récemment été promu client. — Baba Bakchod (@BreakingtheJinx) 11 juin 2021

Quelques-uns sont également venus soutenir le « passe-temps » et ont tweeté comment certains de leurs meilleurs travaux se produisent lorsqu’ils écoutent de la musique.

Pourquoi n’est-ce pas un passe-temps ? C’est relaxant, fait couler votre créativité. L’un des meilleurs travaux que je fais est d’écouter de la bonne musique.— जय श्री गणेश। (@sampavar) 11 juin 2021

Le monde a également besoin d’auditeurs, c’est donc un passe-temps légitime qui donne un aperçu de la nature de la personne – VeeV (@VijayaMurti) 11 juin 2021

Récemment, un certain Avkash Shah, un graphiste/motion designer 3D de Mumbai a réalisé une vidéo animée de l’entreprise dans laquelle il souhaitait travailler et l’a publiée sur Linkedln afin d’obtenir un stage. Dans un autre incident, une personne à la recherche d’un emploi a envoyé son curriculum vitae à l’employeur dissimulé dans une boîte de beignets. Expliquant que la livraison n’est pas une erreur, la personne a déclaré qu’elle s’est fait passer pour un livreur afin de soumettre personnellement son CV au recruteur. Collée au dos du couvercle de la boîte, l’enveloppe contenant le CV disait : « La plupart des CV finissent à la poubelle, le mien – dans ton ventre. »

