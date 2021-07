Desis Rejoice sur Twitter alors que Dholavira a reçu l’étiquette du patrimoine mondial de l’UNESCO

L’UNESCO a déclaré mardi que Dholavira, une métropole de l’ère Harappan, dans le Gujarat, a été inscrite sur la Liste du patrimoine mondial de l’organisation. Le temple Rudreswara/Ramappa à Telangana, qui remonte au XIIIe siècle, a également été annoncé comme site du patrimoine mondial lors de la 44e session en cours du Comité du patrimoine mondial de l’UNESCO.

Dès que l’UNESCO a fait l’annonce, Dholavira a commencé à apparaître sur les réseaux sociaux avec des utilisateurs indiens exprimant leur enthousiasme pour l’inclusion.

L’UNESCO a finalement commencé à voir au-delà des mausolées et des zones résidentielles d’élite en Inde. Heureux que les anciens soient reconnus comme patrimoine mondial. C’est le même port qui alimentait autrefois le véritable Occident. https://t.co/dj8xaMfzuI– Dr Chaitanya GIRI (@girichaitanya19) 27 juillet 2021

Oh wow. Le @UNESCO a déclaré une ville harappéenne comme site du patrimoine mondial. Wow. Quelle nouvelle saisissante. Si les ruines harappéennes ne sont pas dignes d’être des sites du patrimoine, alors que se passe-t-il même dans le monde. Pourquoi ces gens continuent de promouvoir la médiocrité en tant que visionnaire me dépasse. https://t.co/TkmUNiiT4s– Plus tard-Vador (@jacquesmugatu) 27 juillet 2021

Incroyable système de drainage créé par cette culture. De nombreux secrets inconnus que nous devrions examiner en profondeur pour contenir la situation des inondations. Si examiné de près par @ASIGoI peut contenir une solution pour les villes ravagées par les inondations dans le monde.— krajiv68 (@krajiv681) 27 juillet 2021

Selon PTI, la session du Comité du patrimoine mondial est présidée depuis Fuzhou en Chine et se déroule en ligne. la session a commencé le 16 juillet et se terminera le 31 juillet et combine les travaux en cours et les problèmes laissés en suspens depuis l’année dernière lorsqu’elle a été reportée en raison de COVID-19.

